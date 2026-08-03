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طرائف سبوتنيك
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28 د
عالم سبوتنيك
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29 د
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الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
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عرب بوينت بودكاست
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بين بيروت والقاهرة
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260803/رئيس-الوزراء-الإيطالي-الأسبق-ينتقد-تردد-أوروبا-في-دفع-مفاوضات-أوكرانيا-1115716739.html
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ينتقد تردد أوروبا في دفع مفاوضات أوكرانيا
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ينتقد تردد أوروبا في دفع مفاوضات أوكرانيا
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وزعيم حركة "خمس نجوم" المعارضة، جوزيبي كونتي، ما وصفه بتردد الدول الأوروبية في العمل على تسوية الصراع في أوكرانيا عبر... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T04:15+0000
2026-08-03T04:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال كونتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية، إن أوروبا بحاجة إلى "ائتلاف للشجعان" يسعى إلى إطلاق مفاوضات، بدلًا من الاكتفاء بما سماه "ائتلاف الراغبين"، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا.وجدد السياسي الإيطالي معارضته لمواصلة إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.وأضاف أن كييف تمتلك بالفعل ترسانة عسكرية كبيرة، معربًا عن مخاوفه بشأن مصير الأسلحة التي تُرسل إليها وإمكانية وصولها إلى جهات غير مشروعة.وكانت صحيفة إل فاتو كوتيديانو الإيطالية قد ذكرت سابقًا أن أكثر من 780 ألف قطعة سلاح فُقدت أو سُرقت في أوكرانيا منذ بداية عام 2022، ما يثير مخاوف من وصولها إلى السوق السوداء.من جانبها، تؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل فرص التوصل إلى تسوية سياسية، وتعتبر أي شحنات تحمل أسلحة إلى كييف أهدافًا عسكرية مشروعة.
https://sarabic.ae/20260801/روبيو-يؤكد-أن-بلاده-تدرس-إمكانية-إعطاء-دفعة-لمسار-التسوية-في-أوكرانيا-1115683358.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ينتقد تردد أوروبا في دفع مفاوضات أوكرانيا

04:15 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وزعيم حركة "خمس نجوم" المعارضة، جوزيبي كونتي، ما وصفه بتردد الدول الأوروبية في العمل على تسوية الصراع في أوكرانيا عبر المفاوضات.
وقال كونتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية، إن أوروبا بحاجة إلى "ائتلاف للشجعان" يسعى إلى إطلاق مفاوضات، بدلًا من الاكتفاء بما سماه "ائتلاف الراغبين"، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وجدد السياسي الإيطالي معارضته لمواصلة إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وأضاف أن كييف تمتلك بالفعل ترسانة عسكرية كبيرة، معربًا عن مخاوفه بشأن مصير الأسلحة التي تُرسل إليها وإمكانية وصولها إلى جهات غير مشروعة.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
روبيو يؤكد أن بلاده تدرس إمكانية إعطاء دفعة لمسار التسوية في أوكرانيا
1 أغسطس, 13:54 GMT
وكانت صحيفة إل فاتو كوتيديانو الإيطالية قد ذكرت سابقًا أن أكثر من 780 ألف قطعة سلاح فُقدت أو سُرقت في أوكرانيا منذ بداية عام 2022، ما يثير مخاوف من وصولها إلى السوق السوداء.
من جانبها، تؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل فرص التوصل إلى تسوية سياسية، وتعتبر أي شحنات تحمل أسلحة إلى كييف أهدافًا عسكرية مشروعة.
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