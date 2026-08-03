https://sarabic.ae/20260803/روسيا-أسلحة-أوكرانية-وصلت-إلى-جماعات-إجرامية-في-أوروبا-1115715994.html
روسيا: أسلحة أوكرانية وصلت إلى جماعات إجرامية في أوروبا
روسيا: أسلحة أوكرانية وصلت إلى جماعات إجرامية في أوروبا
سبوتنيك عربي
قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن أسلحة قادمة من أوكرانيا ظهرت بحوزة جماعات إجرامية في عدد من الدول الأوروبية. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T00:10+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن انتشار هذه الأسلحة أسهم في زيادة حدة النشاط الإجرامي داخل تلك الدول.وأشار إلى أن ذلك يعكس وجود شبكة واسعة ومعقدة من قنوات التهريب تعمل بصورة منهجية.تتهم روسيا أوكرانيا منذ اندلاع النزاع بإعادة توجيه جزء من الأسلحة الغربية إلى خارج أراضيها عبر شبكات تهريب غير مشروعة، وتقول إن هذه الأسلحة وصلت إلى جماعات مسلحة وإرهابية وإجرامية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى ظهورها في عدد من الدول الأوروبية.وتستند موسكو في اتهاماتها إلى تصريحات مسؤولين وتقارير أمنية روسية، مؤكدة أنها رصدت أسلحة أوكرانية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان وتشاد. كما أشارت إلى إعلان السلطات العراقية مؤخرًا توقيف أشخاص قالت إنهم يعملون لصالح أوكرانيا ونفذوا هجمات استهدفت منشآت داخل العراق.
https://sarabic.ae/20260801/أوكرانيا-تنقل-الأسلحة-المرسلة-لها-إلى-بؤر-التوتر-بالشرق-الأوسط-وأفريقيا---الخارجية-الروسية-1115673823.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا: أسلحة أوكرانية وصلت إلى جماعات إجرامية في أوروبا
00:10 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 03.08.2026)
قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن أسلحة قادمة من أوكرانيا ظهرت بحوزة جماعات إجرامية في عدد من الدول الأوروبية.
وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن انتشار هذه الأسلحة أسهم في زيادة حدة النشاط الإجرامي داخل تلك الدول.
وأوضح ميروشنيك أن عمليات نقل الأسلحة مستمرة منذ عدة سنوات.
وأشار إلى أن ذلك يعكس وجود شبكة واسعة ومعقدة من قنوات التهريب تعمل بصورة منهجية.
تتهم روسيا أوكرانيا منذ اندلاع النزاع بإعادة توجيه جزء من الأسلحة الغربية إلى خارج أراضيها عبر شبكات تهريب غير مشروعة، وتقول إن هذه الأسلحة وصلت إلى جماعات مسلحة وإرهابية وإجرامية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى ظهورها في عدد من الدول الأوروبية.
وتستند موسكو في اتهاماتها
إلى تصريحات مسؤولين وتقارير أمنية روسية، مؤكدة أنها رصدت أسلحة أوكرانية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان وتشاد.
كما أشارت إلى إعلان السلطات العراقية مؤخرًا توقيف أشخاص قالت إنهم يعملون لصالح أوكرانيا ونفذوا هجمات استهدفت منشآت داخل العراق.