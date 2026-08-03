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كوبا تشهد من جديد انقطاعا تاما للكهرباء
كوبا تشهد من جديد انقطاعا تاما للكهرباء
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة الحكومية المشغلة لشبكة الكهرباء في كوبا، اليوم الإثنين، تعرض الشبكة الكهربائية لعطل جديد في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، ما أدى إلى انقطاع التيار... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T05:28+0000
2026-08-03T05:28+0000
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ويأتي الانقطاع بعد سلسلة من الأعطال التي شهدتها كوبا خلال يوليو/ تموز الماضي، في ظل استمرار أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد، مع تراجع إمدادات الوقود وتزايد الضغوط على البنية التحتية المتقادمة لقطاع الكهرباء. ولم تكشف الشركة المشغلة تفاصيل إضافية بشأن أسباب العطل، مكتفية بإعلان الواقعة عبر مواقع التواصل. وتواجه كوبا تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتها من الوقود، بعد تراجع الإمدادات الخارجية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء شبكة الكهرباء. كما تشهد البلاد انفتاحا محدودا في قطاع الطاقة، شمل السماح بأول مشروع لاستيراد الوقود بدعم أجنبي، إلى جانب منح نحو 200 شركة كوبية تراخيص للمشاركة في توزيع الوقود بالجملة، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة.
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كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوبا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوبا تشهد من جديد انقطاعا تاما للكهرباء

05:28 GMT 03.08.2026
© Photo / Unsplash/ Viktor Mogilat ظلام
ظلام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Photo / Unsplash/ Viktor Mogilat
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أعلنت الشركة الحكومية المشغلة لشبكة الكهرباء في كوبا، اليوم الإثنين، تعرض الشبكة الكهربائية لعطل جديد في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وإغراق البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، في الظلام.
ويأتي الانقطاع بعد سلسلة من الأعطال التي شهدتها كوبا خلال يوليو/ تموز الماضي، في ظل استمرار أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد، مع تراجع إمدادات الوقود وتزايد الضغوط على البنية التحتية المتقادمة لقطاع الكهرباء.
ولم تكشف الشركة المشغلة تفاصيل إضافية بشأن أسباب العطل، مكتفية بإعلان الواقعة عبر مواقع التواصل. وتواجه كوبا تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتها من الوقود، بعد تراجع الإمدادات الخارجية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء شبكة الكهرباء.
كما تشهد البلاد انفتاحا محدودا في قطاع الطاقة، شمل السماح بأول مشروع لاستيراد الوقود بدعم أجنبي، إلى جانب منح نحو 200 شركة كوبية تراخيص للمشاركة في توزيع الوقود بالجملة، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة.
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