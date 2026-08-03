https://sarabic.ae/20260803/مقتل-وإصابة-10-مدنيين-من-أسرة-واحدة-إثر-انفجار-جسم-من-مخلفات-الحرب-غربي-اليمن-1115745241.html

مقتل وإصابة 10 مدنيين من أسرة واحدة إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب غربي اليمن

مقتل وإصابة 10 مدنيين من أسرة واحدة إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب غربي اليمن

سبوتنيك عربي

قُتل وأصيب 10 مدنيين في اليمن، اليوم الاثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة (غرب اليمن) التي كانت مسرح قتال عنيف بين القوات اليمنية... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T21:42+0000

2026-08-03T21:42+0000

2026-08-03T21:42+0000

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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لسبوتنيك، بأن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة، جميعهم من أسرة واحدة، جراء انفجار عبوة ناسفة في مديرية الدُريهمي جنوبي محافظة الحديدة.وفي حادث منفصل، ذكر المصدر أن مدنياً قُتل جراء انفجار لغم أرضي في أقصى شمال مديرية الجراحي بالمحافظة، متهماً جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أيضاً بزرعه.وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله"، بـ "زرع أكثر من مليونين ونصف المليون لغم في أكثر من 15 محافظة مختلفة الأنواع بين مضادة للأفراد والمركبات وألغام بحرية".وفي 25 حزيران/يونيو الماضي، شددت الأمم المتحدة على "الحاجة الملحة إلى تسريع إزالة مخلفات الحرب المتفجرة في اليمن، وتوسيع نطاق التوعية بمخاطر الألغام"، مشيرةً إلى "أن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب مسؤولة عن عدد كبير من الضحايا المدنيين".وتصنف الأمم المتحدة، محافظة الحديدة الساحلية جنوبي البحر الأحمر بأنها "إحدى أكثر المحافظات المتضررة من الألغام والمتفجرات في اليمن".وأعلنت الأمم المتحدة، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018، تهدئةً بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في مدينة الحديدة وضواحيها التي شهدت معارك عنيفة أوقفها اتفاق السويد الذي توصل إليه الطرفان خلال جولة مفاوضات استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم.وتضمن اتفاق ستوكهولم إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَّليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات على تفاصيله.ويعاني البلد العربي منذ 11 عاماً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260803/إيران-حول-التحالف-البحري-السعودي-القضية-اليمنية-لا-تحل-بتحالفات-عسكرية-1115728667.html

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