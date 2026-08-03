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إيران تعليقا على التحالف البحري السعودي: القضية اليمنية لا تحل بتحالفات عسكرية
إيران تعليقا على التحالف البحري السعودي: القضية اليمنية لا تحل بتحالفات عسكرية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "تشكيل تحالفات بحرية ضد اليمن لن يسهم في حل الأزمة"، مشيراً إلى أن تجارب التحالفات... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T13:09+0000
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وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، رداً على سؤال حول انضمام باكستان إلى التحالف البحري الذي أعلنت عنه السعودية، إن "ما يُعرف بالتحالف له سابقة، حيث تم تشكيل تحالف مماثل قبل عشر سنوات ولم ينجح"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "قضية اليمن لن تُحل بمثل هذه التحالفات"، داعياً إلى العمل على تشكيل تحالفات تهدف إلى تحقيق السلام، وليس تحالفات قال إنها "تهدف إلى إيذاء الدول الإسلامية".وشدد بقائي، على أن طهران أعلنت دائماً استعدادها للمساعدة في دفع مسار حل القضية اليمنية، مؤكداً ضرورة اعتماد مسارات سياسية للوصول إلى تسوية للأزمة.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأسبوع الماضي، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.وأشارت، في بيان لها، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.من جهتها، أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن حركة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة بالكامل، نافيةً صحة الشائعات المتداولة بشأن فرض أي رسوم عبور على السفن المبحرة في المنطقة.جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله" ونقلته وكالة الأنباء اليمنية التابعة لها "سبأ"، رداً على إعلان السعودية تشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة، حيث حذرت الوزارة من أن أي وجود عسكري في البحر الأحمر "سيخلق حالة من عدم الاستقرار ويؤثر على الملاحة الآمنة حالياً".وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260730/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-الأوضاع-الحالية-قد-تدفع-إلى-التهدئة-بين-الانتقالي-والشرعية-اليمنية-1115638631.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إيران, إيران, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تعليقا على التحالف البحري السعودي: القضية اليمنية لا تحل بتحالفات عسكرية

13:09 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 13:18 GMT 03.08.2026)
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "تشكيل تحالفات بحرية ضد اليمن لن يسهم في حل الأزمة"، مشيراً إلى أن تجارب التحالفات السابقة أثبتت عدم نجاحها.
وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، رداً على سؤال حول انضمام باكستان إلى التحالف البحري الذي أعلنت عنه السعودية، إن "ما يُعرف بالتحالف له سابقة، حيث تم تشكيل تحالف مماثل قبل عشر سنوات ولم ينجح"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "قضية اليمن لن تُحل بمثل هذه التحالفات"، داعياً إلى العمل على تشكيل تحالفات تهدف إلى تحقيق السلام، وليس تحالفات قال إنها "تهدف إلى إيذاء الدول الإسلامية".
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قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الأوضاع الحالية قد تدفع إلى التهدئة بين الانتقالي والشرعية اليمنية
30 يوليو, 17:42 GMT
وشدد بقائي، على أن طهران أعلنت دائماً استعدادها للمساعدة في دفع مسار حل القضية اليمنية، مؤكداً ضرورة اعتماد مسارات سياسية للوصول إلى تسوية للأزمة.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأسبوع الماضي، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.
وأشارت، في بيان لها، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.
من جهتها، أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية أن حركة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة بالكامل، نافيةً صحة الشائعات المتداولة بشأن فرض أي رسوم عبور على السفن المبحرة في المنطقة.
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله" ونقلته وكالة الأنباء اليمنية التابعة لها "سبأ"، رداً على إعلان السعودية تشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة، حيث حذرت الوزارة من أن أي وجود عسكري في البحر الأحمر "سيخلق حالة من عدم الاستقرار ويؤثر على الملاحة الآمنة حالياً".
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
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