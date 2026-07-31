https://sarabic.ae/20260731/أنصار-الله-تعلق-على-إعلان-السعودية-تشكيل-تحالف-بحري-لحماية-الملاحة-وتنفي-فرض-رسوم-عبور-على-السفن-1115664486.html

"أنصار الله" تعلق على إعلان السعودية تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة وتنفي فرض رسوم عبور على السفن

"أنصار الله" تعلق على إعلان السعودية تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة وتنفي فرض رسوم عبور على السفن

سبوتنيك عربي

أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة بالكامل، نافيةً صحة الشائعات المتداولة بشأن فرض أي رسوم عبور... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T15:34+0000

2026-07-31T15:34+0000

2026-07-31T15:34+0000

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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الجماعة ونقلته وكالة الأنباء اليمنية التابعة لها "سبأ"، رداً على إعلان السعودية تشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة، حيث حذرت الوزارة من أن أي وجود عسكري في البحر الأحمر "سيخلق حالة من عدم الاستقرار ويؤثر على الملاحة الآمنة حالياً". وشددت الجماعة على أن "الحصار يستهدف السعودية لا سواها"، مشيرةً إلى أنها ما زالت في المراحل الأولى لإسقاط الحصار كاملاً واستعادة الحقوق. وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، أمس الخميس، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.وأشارت في بيان لها، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم