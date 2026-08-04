https://sarabic.ae/20260804/بالأرقام-خسائر-الحرب-في-لبنان--1115758700.html
بالأرقام... خسائر الحرب في لبنان
بالأرقام... خسائر الحرب في لبنان
سبوتنيك عربي
أشار الباحث في مركز الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى أن الخسائر المباشرة للحرب التي اندلعت في لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، ولا تزال مستمرة... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T12:28+0000
2026-08-04T12:28+0000
2026-08-04T12:28+0000
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فيما يصل إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 23 مليار دولار، في الجنوب والضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع.
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انفوجرافيك, لبنان, инфографика
انفوجرافيك, لبنان, инфографика
بالأرقام... خسائر الحرب في لبنان
أشار الباحث في مركز الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى أن الخسائر المباشرة للحرب التي اندلعت في لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، ولا تزال مستمرة حتى الآن بشكل أو بآخر، تُقدر بنحو 16 مليار دولار.
فيما يصل إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 23 مليار دولار، في الجنوب والضاحية الجنوبية وبيروت والبقاع.