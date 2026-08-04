https://sarabic.ae/20260804/من-أمام-نصب-الضحايا-أهالي-مرفأ-بيروت-يجددون-المطالبة-بالعدالة-بعد-6-سنوات-1115758136.html

بعد 6 سنوات... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة

بعد 6 سنوات... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة

سبوتنيك عربي

نظّمت عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاء، تجمعًا داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T12:24+0000

2026-08-04T12:24+0000

2026-08-04T13:39+0000

لبنان

أسر الضحايا

تفجير

تقارير سبوتنيك

حصري

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واحتشد أهالي ضحايا أمام النصب التذكاري المقابل لصوامع المرفأ، والذي نُقشت عليه أسماء أبنائهم وأقاربهم الذين قضوا في الانفجار، في وقفة رمزية واستذكارية، حاملين صورهم والورود. وأضافت: "نريد أن نقول إننا ندعم الدولة اللبنانية التي تقف معنا، لكن لا تزال أمامنا معركة كبيرة. ونقول للشعب اللبناني إننا أكبر تجربة لكم، ولا توجد قضية يجب أن تبقى في الأدراج، فالجميع يجب أن يُحاسب، وأن يتوقفوا عن تقاذف المسؤوليات". بدورها، قالت نهاد عبدو، من أهالي الضحايا: "منذ ست سنوات ونحن نستجدي العدالة، واليوم يحدونا الأمل بالوصول إليها. أبناؤنا لا ذنب لهم، كانوا في منازلهم وجاءهم الموت. يجب أن نعرف من هو المجرم الذي خزّن النيترات في المرفأ وأن يُحاسب، هم ليسوا أفضل من أبنائنا حتى يفلتوا من المحاسبة. لم يعد هناك أي طريق للهروب من العقاب، ولا يمكن أن يُبنى أي بلد من دون قضاء وعدالة". وفي السياق، قال وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح لـ"سبوتنيك": "عُقد اجتماع حكومي أمس برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وأشار بوضوح إلى أن الأشهر القليلة المقبلة، كحد أقصى، ستشهد صدور القرار الاتهامي، وذلك يعود بطبيعة الحال إلى أنه في هذا العهد ومع ولاية هذه الحكومة لم تعد هناك أي عرقلة لسير التحقيقات القضائية". من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: "القضاء، إن شاء الله، سيأخذ مجراه، ولدينا كل الثقة بأننا سنصل إلى ختام هذا الملف، وأنا اليوم أشارك أهالي الضحايا كفرد منهم ومعهم، وطبعا كوزيرة في الحكومة أؤمن بأن القضاء سيوصلنا إلى حل قريب".

لبنان

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2026

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

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عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

لبنان, أسر الضحايا, تفجير, تقارير سبوتنيك, حصري