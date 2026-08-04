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بعد 6 سنوات... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة
بعد 6 سنوات... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة
سبوتنيك عربي
نظّمت عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاء، تجمعًا داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T12:24+0000
2026-08-04T13:39+0000
لبنان
أسر الضحايا
تفجير
تقارير سبوتنيك
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واحتشد أهالي ضحايا أمام النصب التذكاري المقابل لصوامع المرفأ، والذي نُقشت عليه أسماء أبنائهم وأقاربهم الذين قضوا في الانفجار، في وقفة رمزية واستذكارية، حاملين صورهم والورود. وأضافت: "نريد أن نقول إننا ندعم الدولة اللبنانية التي تقف معنا، لكن لا تزال أمامنا معركة كبيرة. ونقول للشعب اللبناني إننا أكبر تجربة لكم، ولا توجد قضية يجب أن تبقى في الأدراج، فالجميع يجب أن يُحاسب، وأن يتوقفوا عن تقاذف المسؤوليات". بدورها، قالت نهاد عبدو، من أهالي الضحايا: "منذ ست سنوات ونحن نستجدي العدالة، واليوم يحدونا الأمل بالوصول إليها. أبناؤنا لا ذنب لهم، كانوا في منازلهم وجاءهم الموت. يجب أن نعرف من هو المجرم الذي خزّن النيترات في المرفأ وأن يُحاسب، هم ليسوا أفضل من أبنائنا حتى يفلتوا من المحاسبة. لم يعد هناك أي طريق للهروب من العقاب، ولا يمكن أن يُبنى أي بلد من دون قضاء وعدالة". وفي السياق، قال وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح لـ"سبوتنيك": "عُقد اجتماع حكومي أمس برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وأشار بوضوح إلى أن الأشهر القليلة المقبلة، كحد أقصى، ستشهد صدور القرار الاتهامي، وذلك يعود بطبيعة الحال إلى أنه في هذا العهد ومع ولاية هذه الحكومة لم تعد هناك أي عرقلة لسير التحقيقات القضائية". من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: "القضاء، إن شاء الله، سيأخذ مجراه، ولدينا كل الثقة بأننا سنصل إلى ختام هذا الملف، وأنا اليوم أشارك أهالي الضحايا كفرد منهم ومعهم، وطبعا كوزيرة في الحكومة أؤمن بأن القضاء سيوصلنا إلى حل قريب".
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لبنان, أسر الضحايا, تفجير, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أسر الضحايا, تفجير, تقارير سبوتنيك, حصري

بعد 6 سنوات... أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة

12:24 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 13:39 GMT 04.08.2026)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayمن أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات
من أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
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حصري
نظّمت عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاء، تجمعًا داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020، وذلك بحضور وزير العدل عادل نصار، ووزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، إلى جانب عدد من السفراء.
واحتشد أهالي ضحايا أمام النصب التذكاري المقابل لصوامع المرفأ، والذي نُقشت عليه أسماء أبنائهم وأقاربهم الذين قضوا في الانفجار، في وقفة رمزية واستذكارية، حاملين صورهم والورود.

وفي هذا الإطار، قالت ريما الزاهد، من أهالي ضحايا انفجار المرفأ: "بعد ست سنوات من العرقلات، وصلنا إلى المسار الطبيعي للملف. لدينا أمل اليوم، ونحن أمام قرار اتهامي سيصدر، والحقيقة أصبحت قاب قوسين أو أدنى".

وأضافت: "نريد أن نقول إننا ندعم الدولة اللبنانية التي تقف معنا، لكن لا تزال أمامنا معركة كبيرة. ونقول للشعب اللبناني إننا أكبر تجربة لكم، ولا توجد قضية يجب أن تبقى في الأدراج، فالجميع يجب أن يُحاسب، وأن يتوقفوا عن تقاذف المسؤوليات".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayمن أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات
من أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
من أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
بدورها، قالت نهاد عبدو، من أهالي الضحايا: "منذ ست سنوات ونحن نستجدي العدالة، واليوم يحدونا الأمل بالوصول إليها. أبناؤنا لا ذنب لهم، كانوا في منازلهم وجاءهم الموت. يجب أن نعرف من هو المجرم الذي خزّن النيترات في المرفأ وأن يُحاسب، هم ليسوا أفضل من أبنائنا حتى يفلتوا من المحاسبة. لم يعد هناك أي طريق للهروب من العقاب، ولا يمكن أن يُبنى أي بلد من دون قضاء وعدالة".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayمن أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات
من أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
من أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وفي السياق، قال وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح لـ"سبوتنيك": "عُقد اجتماع حكومي أمس برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وأشار بوضوح إلى أن الأشهر القليلة المقبلة، كحد أقصى، ستشهد صدور القرار الاتهامي، وذلك يعود بطبيعة الحال إلى أنه في هذا العهد ومع ولاية هذه الحكومة لم تعد هناك أي عرقلة لسير التحقيقات القضائية".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayمن أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات
من أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
من أمام نصب الضحايا.. أهالي مرفأ بيروت يجددون المطالبة بالعدالة بعد 6 سنوات
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: "القضاء، إن شاء الله، سيأخذ مجراه، ولدينا كل الثقة بأننا سنصل إلى ختام هذا الملف، وأنا اليوم أشارك أهالي الضحايا كفرد منهم ومعهم، وطبعا كوزيرة في الحكومة أؤمن بأن القضاء سيوصلنا إلى حل قريب".
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