https://sarabic.ae/20260804/نائب-فنلندي-سابق-يصف-مواطني-بلاده-المنضمين-للقوات-الأوكرانية-بالفاشيين-1115745978.html
نائب فنلندي سابق يصف مواطني بلاده المنضمين للقوات الأوكرانية بالفاشيين
نائب فنلندي سابق يصف مواطني بلاده المنضمين للقوات الأوكرانية بالفاشيين
سبوتنيك عربي
وصف النائب السابق في البرلمان الفنلندي ومؤسس حزب "السلطة للشعب"، أنو تورتياينين، اليوم الثلاثاء، بأن الفنلنديين الذين ينضمون كمرتزقة إلى صفوف القوات المسلحة... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T01:15+0000
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وقال تورتياينين، الذي انتقل للإقامة في روسيا، في تصريح لسبوتنيك، "إنهم فاشيون (المرتزقة الفنلنديون في صفوف القوات الأوكرانية). أريد أن أسألهم، هل يعتقدون حقًا أنهم في الجانب الصحيح من التاريخ؟". يُذكر أن تورتياينين كان عضوًا في البرلمان الفنلندي من عام 2019 إلى عام 2023. وفي عام 2021، تم استبعاده من حزب "الفنلنديون الحقيقيون"، ليقوم بعدها بتأسيس حزب "السلطة للشعب" الذي دعا إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا وعارض انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.وفي أواخر عام 2025، انتقل السياسي وزوجته إلى روسيا وحصلا على صفة لاجئ.وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، أن المقاتلين الأجانب يواجهون مخاطر كبيرة في الميدان، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تستهدفهم. كما نقلت تقارير عن بعض المتطوعين للأعمال القتالية وجود صعوبات في التنسيق الميداني وتحديات أمنية بالغة في مناطق النزاع.
https://sarabic.ae/20260802/نائب-فنلندي-سابق-فنلندا-تشكل-تهديدا-لأمن-روسيا-1115693807.html
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فنلندا, أخبار أوكرانيا, روسيا
فنلندا, أخبار أوكرانيا, روسيا
نائب فنلندي سابق يصف مواطني بلاده المنضمين للقوات الأوكرانية بالفاشيين
01:15 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 05:06 GMT 04.08.2026)
وصف النائب السابق في البرلمان الفنلندي ومؤسس حزب "السلطة للشعب"، أنو تورتياينين، اليوم الثلاثاء، بأن الفنلنديين الذين ينضمون كمرتزقة إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بأنهم "فاشيون".
وقال تورتياينين، الذي انتقل للإقامة في روسيا، في تصريح لسبوتنيك، "إنهم فاشيون (المرتزقة الفنلنديون في صفوف القوات الأوكرانية). أريد أن أسألهم، هل يعتقدون حقًا أنهم في الجانب الصحيح من التاريخ؟".
وأضاف أن السلطات الفنلندية أخفت على مدى أجيال عديدة تاريخ البلاد وغرست في عقول الفنلنديين فكرة أن روسيا تمثل الشر.
يُذكر أن تورتياينين كان عضوًا في البرلمان الفنلندي من عام 2019 إلى عام 2023. وفي عام 2021، تم استبعاده من حزب "الفنلنديون الحقيقيون"، ليقوم بعدها بتأسيس حزب "السلطة للشعب"
الذي دعا إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا وعارض انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.
وفي أواخر عام 2025، انتقل السياسي وزوجته إلى روسيا وحصلا على صفة لاجئ.
وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، أن المقاتلين الأجانب يواجهون مخاطر كبيرة في الميدان، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تستهدفهم. كما نقلت تقارير عن بعض المتطوعين للأعمال القتالية وجود صعوبات في التنسيق الميداني وتحديات أمنية بالغة في مناطق النزاع.