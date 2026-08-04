جفاف قياسي يضرب أكبر أنهار أوروبا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: المبادرة الأمنية الإسلامية حل حاسم لأزمات المنطقة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
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جفاف قياسي يضرب أكبر أنهار أوروبا
جفاف قياسي يضرب أكبر أنهار أوروبا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر جفافًا قياسيًا في أنهار أوروبا، نتيجة لموجة الحر الشديدة التي تشهدها. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

جفاف قياسي يضرب أكبر أنهار أوروبا

14:24 GMT 04.08.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر جفافًا قياسيًا في أنهار أوروبا، نتيجة لموجة الحر الشديدة التي تشهدها.
© REUTERS Kuba Stezycki

تُظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر "سان" بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا، ما تسبب في قيود مؤقتة على إمدادات المياه للصناعات المحلية، في ظل مواجهة بولندا لجفاف متفاقم ناجم عن موجة حر أخرى هذا العام، في ستالوفا وولا، بولندا.

تُظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر &quot;سان&quot; بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا، ما تسبب في قيود مؤقتة على إمدادات المياه للصناعات المحلية، في ظل مواجهة بولندا لجفاف متفاقم ناجم عن موجة حر أخرى هذا العام، في ستالوفا وولا، بولندا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Kuba Stezycki

تُظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر "سان" بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا، ما تسبب في قيود مؤقتة على إمدادات المياه للصناعات المحلية، في ظل مواجهة بولندا لجفاف متفاقم ناجم عن موجة حر أخرى هذا العام، في ستالوفا وولا، بولندا.

© AP Photo / Vadim Ghirda

صورة تظهر مناطق من نهر "الدانوب"، التي عادة ما تكون مغمورة بالمياه، وسط انخفاض استثنائي في مستويات المياه، في راسوفا، رومانيا.

صورة تظهر مناطق من نهر &quot;الدانوب&quot;، التي عادة ما تكون مغمورة بالمياه، وسط انخفاض استثنائي في مستويات المياه، في راسوفا، رومانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vadim Ghirda

صورة تظهر مناطق من نهر "الدانوب"، التي عادة ما تكون مغمورة بالمياه، وسط انخفاض استثنائي في مستويات المياه، في راسوفا، رومانيا.

© REUTERS Djordje Kojadinovic

ينظر الناس إلى المرسى عند مجرى النهر الجاف عند مصب نهر الدانوب مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة الحر.

ينظر الناس إلى المرسى عند مجرى النهر الجاف عند مصب نهر الدانوب مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة الحر. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Djordje Kojadinovic

ينظر الناس إلى المرسى عند مجرى النهر الجاف عند مصب نهر الدانوب مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة الحر.

© REUTERS Djordje Kojadinovic

لقطة جوية تظهر أشخاصًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا على نهر "الدانوب" مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا.

لقطة جوية تظهر أشخاصًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا على نهر &quot;الدانوب&quot; مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS Djordje Kojadinovic

لقطة جوية تظهر أشخاصًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا على نهر "الدانوب" مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا.

© REUTERS Djordje Kojadinovic

صورة التقطتها طائرة مسيرة تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر الدانوب، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر وجفاف استمرت لفترة طويلة، في أباتين، صربيا.

صورة التقطتها طائرة مسيرة تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر الدانوب، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر وجفاف استمرت لفترة طويلة، في أباتين، صربيا. - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS Djordje Kojadinovic

صورة التقطتها طائرة مسيرة تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر الدانوب، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر وجفاف استمرت لفترة طويلة، في أباتين، صربيا.

© AP Photo / Patrick Post

تستقرّ قوارب سكنية في مياه منخفضة على نهر "فال" في نيميغن، هولندا، يوم الخميس 30 يوليو/تموز 2026، بسبب ظروف الجفاف.

تستقرّ قوارب سكنية في مياه منخفضة على نهر &quot;فال&quot; في نيميغن، هولندا، يوم الخميس 30 يوليو/تموز 2026، بسبب ظروف الجفاف. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Patrick Post

تستقرّ قوارب سكنية في مياه منخفضة على نهر "فال" في نيميغن، هولندا، يوم الخميس 30 يوليو/تموز 2026، بسبب ظروف الجفاف.

© AP Photo / Martin Meissner

صورة تظهر بقايا جسر باتون الذي يعود لما بعد الحرب العالمية الثانية خلال انخفاض تاريخي في منسوب مياه نهر "الراين" أثناء موجة حر وجفاف طويل الأمد، مقابل كاتدرائية كولونيا في مدينة كولونيا بألمانيا.

صورة تظهر بقايا جسر باتون الذي يعود لما بعد الحرب العالمية الثانية خلال انخفاض تاريخي في منسوب مياه نهر &quot;الراين&quot; أثناء موجة حر وجفاف طويل الأمد، مقابل كاتدرائية كولونيا في مدينة كولونيا بألمانيا. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Martin Meissner

صورة تظهر بقايا جسر باتون الذي يعود لما بعد الحرب العالمية الثانية خلال انخفاض تاريخي في منسوب مياه نهر "الراين" أثناء موجة حر وجفاف طويل الأمد، مقابل كاتدرائية كولونيا في مدينة كولونيا بألمانيا.

© AP Photo / Nicolae Dumitrache

صورة تظهر قوارب راسية على ضفة نهر "الدانوب" حيث تظهر مناطق مغمورة عادة بسبب انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في أعقاب فترة جفاف طويلة في مدينة إيسلاز برومانيا.

صورة تظهر قوارب راسية على ضفة نهر &quot;الدانوب&quot; حيث تظهر مناطق مغمورة عادة بسبب انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في أعقاب فترة جفاف طويلة في مدينة إيسلاز برومانيا. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Nicolae Dumitrache

صورة تظهر قوارب راسية على ضفة نهر "الدانوب" حيث تظهر مناطق مغمورة عادة بسبب انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في أعقاب فترة جفاف طويلة في مدينة إيسلاز برومانيا.

© REUTERS Djordje Kojadinovic

صورة التقطتها طائرة بدون طيار تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر "الدانوب"، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا.

صورة التقطتها طائرة بدون طيار تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر &quot;الدانوب&quot;، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS Djordje Kojadinovic

صورة التقطتها طائرة بدون طيار تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر "الدانوب"، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا.

© REUTERS Kuba Stezycki

تظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر "سان" بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا.

تظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر &quot;سان&quot; بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS Kuba Stezycki

تظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر "سان" بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا.

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