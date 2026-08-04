جفاف قياسي يضرب أكبر أنهار أوروبا

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تُظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر "سان" بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا، ما تسبب في قيود مؤقتة على إمدادات المياه للصناعات المحلية، في ظل مواجهة بولندا لجفاف متفاقم ناجم عن موجة حر أخرى هذا العام، في ستالوفا وولا، بولندا.