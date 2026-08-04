جفاف قياسي يضرب أكبر أنهار أوروبا

تُظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر "سان" بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا، ما تسبب في قيود مؤقتة على إمدادات المياه للصناعات المحلية، في ظل مواجهة بولندا لجفاف متفاقم ناجم عن موجة حر أخرى هذا العام، في ستالوفا وولا، بولندا.
تُظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر "سان" بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا، ما تسبب في قيود مؤقتة على إمدادات المياه للصناعات المحلية، في ظل مواجهة بولندا لجفاف متفاقم ناجم عن موجة حر أخرى هذا العام، في ستالوفا وولا، بولندا.
صورة تظهر مناطق من نهر "الدانوب"، التي عادة ما تكون مغمورة بالمياه، وسط انخفاض استثنائي في مستويات المياه، في راسوفا، رومانيا.
صورة تظهر مناطق من نهر "الدانوب"، التي عادة ما تكون مغمورة بالمياه، وسط انخفاض استثنائي في مستويات المياه، في راسوفا، رومانيا.
ينظر الناس إلى المرسى عند مجرى النهر الجاف عند مصب نهر الدانوب مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة الحر.
ينظر الناس إلى المرسى عند مجرى النهر الجاف عند مصب نهر الدانوب مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة الحر.
لقطة جوية تظهر أشخاصًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا على نهر "الدانوب" مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا.
لقطة جوية تظهر أشخاصًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا على نهر "الدانوب" مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا.
صورة التقطتها طائرة مسيرة تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر الدانوب، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر وجفاف استمرت لفترة طويلة، في أباتين، صربيا.
صورة التقطتها طائرة مسيرة تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر الدانوب، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر وجفاف استمرت لفترة طويلة، في أباتين، صربيا.
تستقرّ قوارب سكنية في مياه منخفضة على نهر "فال" في نيميغن، هولندا، يوم الخميس 30 يوليو/تموز 2026، بسبب ظروف الجفاف.
تستقرّ قوارب سكنية في مياه منخفضة على نهر "فال" في نيميغن، هولندا، يوم الخميس 30 يوليو/تموز 2026، بسبب ظروف الجفاف.
صورة تظهر بقايا جسر باتون الذي يعود لما بعد الحرب العالمية الثانية خلال انخفاض تاريخي في منسوب مياه نهر "الراين" أثناء موجة حر وجفاف طويل الأمد، مقابل كاتدرائية كولونيا في مدينة كولونيا بألمانيا.
صورة تظهر بقايا جسر باتون الذي يعود لما بعد الحرب العالمية الثانية خلال انخفاض تاريخي في منسوب مياه نهر "الراين" أثناء موجة حر وجفاف طويل الأمد، مقابل كاتدرائية كولونيا في مدينة كولونيا بألمانيا.
صورة تظهر قوارب راسية على ضفة نهر "الدانوب" حيث تظهر مناطق مغمورة عادة بسبب انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في أعقاب فترة جفاف طويلة في مدينة إيسلاز برومانيا.
صورة تظهر قوارب راسية على ضفة نهر "الدانوب" حيث تظهر مناطق مغمورة عادة بسبب انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في أعقاب فترة جفاف طويلة في مدينة إيسلاز برومانيا.
صورة التقطتها طائرة بدون طيار تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر "الدانوب"، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا.
صورة التقطتها طائرة بدون طيار تظهر قاربًا راسيًا على ضفاف رملية انكشفت حديثًا في نهر "الدانوب"، مع انخفاض منسوب المياه خلال موجة حر طويلة وظروف جفاف، في أباتين، صربيا.
تظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر "سان" بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا.
تظهر صورة التقطتها طائرة مسيرة نهر "سان" بمستويات مياه منخفضة تاريخيًا.