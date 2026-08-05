https://sarabic.ae/20260805/أنقذها-من-حادث-محقق-موقف-بطولي-لسائق-على-جسر-الملك-فهد-في-السعودية-فيديو-1115789334.html
أنقذها من حادث محقق... موقف بطولي لسائق على جسر الملك فهد في السعودية.. فيديو
أنقذها من حادث محقق... موقف بطولي لسائق على جسر الملك فهد في السعودية.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لرجل سعودي ضحى بسيارته لمنع وقوع حادث تصادم بعد أن فقدت سائقة سيارة أخرى وعيها أثناء القيادة على جسر الملك فهد الذي... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T13:05+0000
2026-08-05T13:05+0000
2026-08-05T13:05+0000
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وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن السائقة تعرضت لهبوط حاد في مستوى السكر في الدم، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة. وتدخل السائق في الوقت المناسب مستخدماً سيارته لإيقافها، معطيًا الأولوية سلامة السائقة على سلامة مركبته. لم تصدر حتى إعداد هذا التقرير تفاصيل رسمية عن هوية الطرفين أو التحقيقات الجارية. يعد جسر الملك فهد أحد أهم الشرايين الحيوية بين المملكة والبحرين، ويشهد حركة مرورية كثيفة يوميا.
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نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
أنقذها من حادث محقق... موقف بطولي لسائق على جسر الملك فهد في السعودية.. فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لرجل سعودي ضحى بسيارته لمنع وقوع حادث تصادم بعد أن فقدت سائقة سيارة أخرى وعيها أثناء القيادة على جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة العربية السعودية والبحرين.
وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن السائقة تعرضت لهبوط حاد في مستوى السكر في الدم، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة. وتدخل السائق في الوقت المناسب مستخدماً سيارته لإيقافها، معطيًا الأولوية سلامة السائقة على سلامة مركبته.
انتشر مقطع فيديو يوثق اللحظة على نطاق واسع، وأثار تفاعلاً إيجابيًا واسعًا، مع دعوات لتكريم السائق وتعويضه عن الأضرار التي لحقت بسيارته.
لم تصدر حتى إعداد هذا التقرير تفاصيل رسمية عن هوية الطرفين أو التحقيقات الجارية. يعد جسر الملك فهد أحد أهم الشرايين الحيوية بين المملكة والبحرين، ويشهد حركة مرورية كثيفة يوميا.