https://sarabic.ae/20260805/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-لألمانيا-التي-تتبع-سياسة-العسكرة-أن-تكون-وسيطا-في-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1115795398.html
الخارجية الروسية: لا يمكن لألمانيا التي تتبع سياسة العسكرة أن تكون وسيطا في المفاوضات بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية: لا يمكن لألمانيا التي تتبع سياسة العسكرة أن تكون وسيطا في المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، أن ألمانيا الحديثة، التي تنتهج سياسة التسلح، لا يمكنها أن تدّعي أي دور كوسيط في مفاوضات الأزمة الأوكرانية. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T17:53+0000
2026-08-05T17:53+0000
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وعلّق ليوبينسكي على هذه القضية قائلاً: "لا يمكن لألمانيا العسكرية، ولو من بعيد، أن تدّعي أي دور كوسيط (في أوكرانيا) بينما تحاول في الوقت نفسه فرض شروطها".كما أعرب عن رغبة الدول الأوروبية في مواصلة "زيادة الضغط على موسكو".وأوضح ميرتس أيضاً أن أوروبا وكييف تعتزمان استبعاد موسكو من صياغة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا في حال بدء المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260801/أوكرانيا-تنقل-الأسلحة-المرسلة-لها-إلى-بؤر-التوتر-بالشرق-الأوسط-وأفريقيا---الخارجية-الروسية-1115673823.html
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العالم, روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: لا يمكن لألمانيا التي تتبع سياسة العسكرة أن تكون وسيطا في المفاوضات بشأن أوكرانيا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، دميتري ليوبينسكي، أن ألمانيا الحديثة، التي تنتهج سياسة التسلح، لا يمكنها أن تدّعي أي دور كوسيط في مفاوضات الأزمة الأوكرانية.
وعلّق ليوبينسكي على هذه القضية قائلاً: "لا يمكن لألمانيا العسكرية، ولو من بعيد، أن تدّعي أي دور كوسيط (في أوكرانيا) بينما تحاول في الوقت نفسه فرض شروطها".
وفي يوليو/تموز، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إجراء مفاوضات بشأن النزاع الأوكراني.
كما أعرب عن رغبة الدول الأوروبية في مواصلة "زيادة الضغط على موسكو".
وأوضح ميرتس أيضاً أن أوروبا وكييف تعتزمان استبعاد موسكو من صياغة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا في حال بدء المفاوضات.