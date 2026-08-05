https://sarabic.ae/20260805/باحث-اقتصادي-ارتفاع-أسعار-الغاز-سيؤثر-على-أوروبا-والعالم-مقبل-على-موجة-تضخم--1115796692.html

باحث اقتصادي: ارتفاع أسعار الغاز سيؤثر على أوروبا والعالم مقبل على موجة تضخم

باحث اقتصادي: ارتفاع أسعار الغاز سيؤثر على أوروبا والعالم مقبل على موجة تضخم

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الاقتصادي من سوريا، إيهاب سمندر، أن "الحرب واضطراباتها تؤثر بشكل كبير على أسعار الطاقة، التي أصبح الطلب عليها منخفضا". 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T18:43+0000

2026-08-05T18:43+0000

2026-08-05T18:43+0000

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وقال سمندر، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "المحرك الأساسي هو حالة الهلع والخوف من مستقبل الإمدادات النفطية بسبب الحرب في المنطقة تحديدا بين الولايات المتحدة وإيران، كما أن هذه الحرب تشهد حالات تذبذب بسبب التصريحات التي تنذر بعملية تصعيد أو المزيد من العمليات العسكرية، لكن في الفترة التي نمر بها الوضع جامد نسبيا، لذلك نحن أمام ما يسمى السيناريو المتوسط الذي يجعل الأسعار تقفز بين 10 إلى 15% تباعا". واستبعد ضيف "سبوتنيك"، "أي انخفاض في أسعار النفط، بل الاتجاه العام تصاعدي، لكن تحصل أحيانا تذبذبات نحو الانخفاض لكنها محدودة، كما أن ارتفاع أسعار الغاز سيؤثر على المستهلك بالموجة الثانية، لأنه في الموجة الأولى المتضرر الأول كان المنتجون الذين يستهلكون عادة الغاز في عمليات الإنتاج أو في توليد الطاقة، لكن في هذه المرحلة ستؤثر على المستهلكين أنفسهم، وهذا سيضرهم ويضر الاقتصاد الأوروبي". وكشف سمندر أن "العالم اليوم بخطر، وأكثر المتضررين هم الفئات الهشة في مختلف المجتمعات لأن ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع أسعار المنتجات، وبالتالي العالم مقبل على تضخم وهو عادة يتضرر منه الفقراء ومحدودي الدخل، لذلك العالم مطالب باتخاذ إجراءات وإيجاد حلول لحالة التوتر الموجودة في المنطقة".

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