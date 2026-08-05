https://sarabic.ae/20260805/ترامب-يعلن-إنشاء-مجمع-عسكري-كبير-في-البيت-الأبيض-1115801011.html
ترامب يعلن إنشاء مجمع عسكري كبير في البيت الأبيض
ترامب يعلن إنشاء مجمع عسكري كبير في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن مجمعًا عسكريًا كبيرًا يجري إنشاؤه في البيت الأبيض. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T23:50+0000
2026-08-05T23:50+0000
2026-08-05T23:50+0000
ترامب
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_45a3418762dd2d3de11a9c38e30c8776.jpg
وقال ترامب، خلال مخاطبته أنصاره في مدينة لاس فيغاس: "كما تعلمون، الأسبوع الماضي بدأتُ بناء هذا المجمع العسكري الكبير. ويشمل الكثير من الأشياء المختلفة، وبعضها لا أستطيع حتى التحدث عنه".ومنذ توليه منصبه، بدأ ترامب تنفيذ مشروع واسع لإعادة تأهيل البيت الأبيض، شمل هدم الجناح الشرقي لإقامة قاعة احتفالات جديدة مخصصة للاستقبالات الكبرى. وبحلول مارس/آذار 2026، قُدرت تكلفة إنشاء القاعة بنحو 600 مليون دولار.وفي يوليو/تموز الماضي، أكد الرئيس الأمريكي أيضًا أن مهبطًا للمروحيات يجري إنشاؤه في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، في مشروع تموله شركة "سيكورسكي"، التابعة لشركة "لوكهيد مارتن".
https://sarabic.ae/20260805/ترامب-يتوقع-كشف-تفاصيل-المحادثات-الأمريكية-الإيرانية-خلال-48-ساعة-1115792623.html
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ترامب, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعلن إنشاء مجمع عسكري كبير في البيت الأبيض
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن مجمعًا عسكريًا كبيرًا يجري إنشاؤه في البيت الأبيض.
وقال ترامب، خلال مخاطبته أنصاره في مدينة لاس فيغاس: "كما تعلمون، الأسبوع الماضي بدأتُ بناء هذا المجمع العسكري الكبير. ويشمل الكثير من الأشياء المختلفة، وبعضها لا أستطيع حتى التحدث عنه".
ومنذ توليه منصبه، بدأ ترامب تنفيذ مشروع واسع لإعادة تأهيل البيت الأبيض، شمل هدم الجناح الشرقي لإقامة قاعة
احتفالات جديدة مخصصة للاستقبالات الكبرى. وبحلول مارس/آذار 2026، قُدرت تكلفة إنشاء القاعة بنحو 600 مليون دولار.
وفي يوليو/تموز الماضي، أكد الرئيس الأمريكي أيضًا أن مهبطًا للمروحيات يجري إنشاؤه في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، في مشروع تموله شركة "سيكورسكي"، التابعة لشركة "لوكهيد مارتن".