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https://sarabic.ae/20260805/ترامب-يتوقع-كشف-تفاصيل-المحادثات-الأمريكية-الإيرانية-خلال-48-ساعة-1115792623.html
ترامب يتوقع كشف تفاصيل المحادثات الأمريكية الإيرانية خلال 48 ساعة
ترامب يتوقع كشف تفاصيل المحادثات الأمريكية الإيرانية خلال 48 ساعة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية خلال 48 ساعة. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T15:06+0000
2026-08-05T15:06+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن ترامب بقوله: "نسير على نحو جيد للغاية. ستعرفون. سنعرف خلال 48 ساعة".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "تم إحراز تقدم كبير" فيما يتعلق باتفاق محتمل بشأن مضيق هرمز، مضيفًا: "قد يحدث ذلك. غدا أو بعد غد".أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان، "باتت على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت" لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تستهدف استئناف حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أمريكي، أن "واشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق خلال اليوم الأربعاء"، مشيرًا إلى أن "التفاهم يتضمن ترتيبًا مؤقتًا بين عُمان وإيران لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديده".وبحسب المصادر، ينصّ الاتفاق على أن تسلك السفن القادمة إلى الخليج عبر المضيق مسارًا شماليًا يمرّ بالمياه الإيرانية، فيما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر مسار جنوبي في المياه العمانية، بالتنسيق بين مسقط وطهران، كما يتضمن الاتفاق عدم فرض أي رسوم على عبور المضيق خلال فترة سريانه المؤقتة.وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل لتفاهم نهائي بعد بشأن المضيق بالرغم من تقدم المفاوضات.وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، إن "نزع السلاح النووي من إيران هو الاتفاق النهائي. أما الاتفاق العاجل، الذي يركّز عليه الكثيرون، فهو اتفاق بشأن المضيق.. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حوارًا ومحادثات جارية بين سلطنة عمان وإيران حول كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور عبر المضيق بأمان على المدى القريب، بينما نمضي قدمًا نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي".وأضاف: "يكفي القول إن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا جدًا".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260805/ترامب-مضيق-هرمز-سيفتح-قريبا-جدا-أو-إيران-ستتعرض-لضربة-شديدة-1115776041.html
https://sarabic.ae/20260805/تقارير-أمريكية-تتحدث-عن-تراجع-مخزون-الصواريخ-بعد-الحرب-مع-إيران-والبنتاغون-ينفي-1115774443.html
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أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار

ترامب يتوقع كشف تفاصيل المحادثات الأمريكية الإيرانية خلال 48 ساعة

15:06 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Carl Court
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية خلال 48 ساعة.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن ترامب بقوله: "نسير على نحو جيد للغاية. ستعرفون. سنعرف خلال 48 ساعة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
ترامب: مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو إيران ستتعرض لضربة شديدة
03:52 GMT
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "تم إحراز تقدم كبير" فيما يتعلق باتفاق محتمل بشأن مضيق هرمز، مضيفًا: "قد يحدث ذلك. غدا أو بعد غد".
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان، "باتت على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت" لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تستهدف استئناف حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أمريكي، أن "واشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق خلال اليوم الأربعاء"، مشيرًا إلى أن "التفاهم يتضمن ترتيبًا مؤقتًا بين عُمان وإيران لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديده".
وبحسب المصادر، ينصّ الاتفاق على أن تسلك السفن القادمة إلى الخليج عبر المضيق مسارًا شماليًا يمرّ بالمياه الإيرانية، فيما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر مسار جنوبي في المياه العمانية، بالتنسيق بين مسقط وطهران، كما يتضمن الاتفاق عدم فرض أي رسوم على عبور المضيق خلال فترة سريانه المؤقتة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل لتفاهم نهائي بعد بشأن المضيق بالرغم من تقدم المفاوضات.
وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، إن "نزع السلاح النووي من إيران هو الاتفاق النهائي. أما الاتفاق العاجل، الذي يركّز عليه الكثيرون، فهو اتفاق بشأن المضيق.. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حوارًا ومحادثات جارية بين سلطنة عمان وإيران حول كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور عبر المضيق بأمان على المدى القريب، بينما نمضي قدمًا نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
تقارير أمريكية تتحدث عن تراجع مخزون الصواريخ بعد الحرب مع إيران... والبنتاغون ينفي
00:33 GMT
وأضاف: "يكفي القول إن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا جدًا".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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