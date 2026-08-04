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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20260804/روبيو-هناك-أمل-بالتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-مضيق-هرمز-في-القريب-العاجل-1115763840.html
روبيو: هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في القريب العاجل
روبيو: هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في القريب العاجل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T14:29+0000
2026-08-04T14:29+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
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وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "نزع السلاح النووي من إيران هو الاتفاق النهائي. أما الاتفاق العاجل، الذي يركز عليه الكثيرون، فهو اتفاق بشأن المضيق.. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين سلطنة عمان وإيران حول كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور عبر المضيق بأمان على المدى القريب، بينما نمضي قدمًا نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو غدا.وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نحن نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260804/إعلام-الولايات-المتحدة-أنفقت-في-الحرب-مع-إيران-مخزون-الصواريخ-الدقيقة-بشكل-كامل-تقريبا--1115758864.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

روبيو: هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في القريب العاجل

14:29 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
 وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل لتفاهم نهائي بعد بشأن المضيق بالرغم من تقدم المفاوضات.
وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "نزع السلاح النووي من إيران هو الاتفاق النهائي. أما الاتفاق العاجل، الذي يركز عليه الكثيرون، فهو اتفاق بشأن المضيق.. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين سلطنة عمان وإيران حول كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور عبر المضيق بأمان على المدى القريب، بينما نمضي قدمًا نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي".

وأضاف: "يكفي القول إن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا جدًا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو غدا.
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12:49 GMT
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نحن نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".

ومنذ 8 تموز/يوليو حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.

في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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