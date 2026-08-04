https://sarabic.ae/20260804/روبيو-هناك-أمل-بالتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-مضيق-هرمز-في-القريب-العاجل-1115763840.html

روبيو: هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في القريب العاجل

روبيو: هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في القريب العاجل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T14:29+0000

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2026-08-04T14:29+0000

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وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "نزع السلاح النووي من إيران هو الاتفاق النهائي. أما الاتفاق العاجل، الذي يركز عليه الكثيرون، فهو اتفاق بشأن المضيق.. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين سلطنة عمان وإيران حول كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور عبر المضيق بأمان على المدى القريب، بينما نمضي قدمًا نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو غدا.وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نحن نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260804/إعلام-الولايات-المتحدة-أنفقت-في-الحرب-مع-إيران-مخزون-الصواريخ-الدقيقة-بشكل-كامل-تقريبا--1115758864.html

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