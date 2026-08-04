https://sarabic.ae/20260804/إعلام-الولايات-المتحدة-أنفقت-في-الحرب-مع-إيران-مخزون-الصواريخ-الدقيقة-بشكل-كامل-تقريبا--1115758864.html
إعلام: الولايات المتحدة أنفقت في الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الدقيقة بشكل كامل تقريبا
إعلام: الولايات المتحدة أنفقت في الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الدقيقة بشكل كامل تقريبا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايت المتحدة استنفدت مخزون الصواريخ البعيدة المدى والعالية الدقة بشكل كامل تقريبا، خلال الحرب مع إيران. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T12:49+0000
2026-08-04T12:49+0000
2026-08-04T12:50+0000
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وأضافت: "استنفدت الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا كل صواريخ أرض-أرض من طراز"أتاكمز" والصواريخ الدقيقة وأسلحة أخرى.وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، خلال الحرب مع إيران، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 1500 صاروخ باتريوت و200 صاروخ ثاد، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في الدفاع الجوي. وفي يوم 8 من شهر يوليو\تموز ليلًا عادت الولايات المتحدة إلى قصف إيران، إذ اتهمتها بهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فوصفت طهران هذا الأمر بخرق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وبدأت بضرب أهداف أميركية في الشرق الأوسط. وجاءت الجولة التالية من التصعيد بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة لإنهاء الصراع.
https://sarabic.ae/20260804/إيران-تعلن-إحباط-مخطط-أمريكي-لشن-هجوم-بري-عليها-1115748013.html
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العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
إعلام: الولايات المتحدة أنفقت في الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الدقيقة بشكل كامل تقريبا
12:49 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 12:50 GMT 04.08.2026)
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايت المتحدة استنفدت مخزون الصواريخ البعيدة المدى والعالية الدقة بشكل كامل تقريبا، خلال الحرب مع إيران.
وأضافت: "استنفدت الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا كل صواريخ أرض-أرض من طراز"أتاكمز" والصواريخ الدقيقة وأسلحة أخرى.
ووفقا للمحللين، فإن تكلفة كل واحد من هذه الصواريخ تزيد عن مليون دولار، وفي نفس فترة الحرب على إيران، أنفق البنتاغون ما يقرب من نصف مخزونه من صواريخ كروز توماهوك.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، خلال الحرب مع إيران، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 1500 صاروخ باتريوت و200 صاروخ ثاد، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في الدفاع الجوي.
وفي يوم 8 من شهر يوليو\تموز ليلًا عادت الولايات المتحدة إلى قصف إيران، إذ اتهمتها بهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فوصفت طهران هذا الأمر بخرق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وبدأت بضرب أهداف أميركية في الشرق الأوسط. وجاءت الجولة التالية من التصعيد بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة لإنهاء الصراع.