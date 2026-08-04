إعلام: الولايات المتحدة أنفقت في الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الدقيقة بشكل كامل تقريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260804/إعلام-الولايات-المتحدة-أنفقت-في-الحرب-مع-إيران-مخزون-الصواريخ-الدقيقة-بشكل-كامل-تقريبا--1115758864.html
إعلام: الولايات المتحدة أنفقت في الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الدقيقة بشكل كامل تقريبا
إعلام: الولايات المتحدة أنفقت في الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الدقيقة بشكل كامل تقريبا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايت المتحدة استنفدت مخزون الصواريخ البعيدة المدى والعالية الدقة بشكل كامل تقريبا، خلال الحرب مع إيران. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T12:49+0000
2026-08-04T12:50+0000
العالم العربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072272498_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_6d9e9b15bafe18c45e5c965186de8c02.jpg
وأضافت: "استنفدت الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا كل صواريخ أرض-أرض من طراز"أتاكمز" والصواريخ الدقيقة وأسلحة أخرى.وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، خلال الحرب مع إيران، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 1500 صاروخ باتريوت و200 صاروخ ثاد، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في الدفاع الجوي. وفي يوم 8 من شهر يوليو\تموز ليلًا عادت الولايات المتحدة إلى قصف إيران، إذ اتهمتها بهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فوصفت طهران هذا الأمر بخرق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وبدأت بضرب أهداف أميركية في الشرق الأوسط. وجاءت الجولة التالية من التصعيد بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة لإنهاء الصراع.
https://sarabic.ae/20260804/إيران-تعلن-إحباط-مخطط-أمريكي-لشن-هجوم-بري-عليها-1115748013.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072272498_138:0:1915:1333_1920x0_80_0_0_ebd82d66c128583913a00511e640d87f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

إعلام: الولايات المتحدة أنفقت في الحرب مع إيران مخزون الصواريخ الدقيقة بشكل كامل تقريبا

12:49 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 12:50 GMT 04.08.2026)
© AP Photo / Kenneth Mollصواريخ توماهوك الأمريكية
صواريخ توماهوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Kenneth Moll
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايت المتحدة استنفدت مخزون الصواريخ البعيدة المدى والعالية الدقة بشكل كامل تقريبا، خلال الحرب مع إيران.
وأضافت: "استنفدت الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا كل صواريخ أرض-أرض من طراز"أتاكمز" والصواريخ الدقيقة وأسلحة أخرى.

ووفقا للمحللين، فإن تكلفة كل واحد من هذه الصواريخ تزيد عن مليون دولار، وفي نفس فترة الحرب على إيران، أنفق البنتاغون ما يقرب من نصف مخزونه من صواريخ كروز توماهوك.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، خلال الحرب مع إيران، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 1500 صاروخ باتريوت و200 صاروخ ثاد، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في الدفاع الجوي.
قصف أمريكي إسرائيلي على طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
إيران تعلن إحباط مخطط أمريكي لشن هجوم بري عليها
06:29 GMT

وفي يوم 8 من شهر يوليو\تموز ليلًا عادت الولايات المتحدة إلى قصف إيران، إذ اتهمتها بهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فوصفت طهران هذا الأمر بخرق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وبدأت بضرب أهداف أميركية في الشرق الأوسط. وجاءت الجولة التالية من التصعيد بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة لإنهاء الصراع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала