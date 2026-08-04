https://sarabic.ae/20260804/إيران-تعلن-إحباط-مخطط-أمريكي-لشن-هجوم-بري-عليها-1115748013.html

إيران تعلن إحباط مخطط أمريكي لشن هجوم بري عليها

إيران تعلن إحباط مخطط أمريكي لشن هجوم بري عليها

سبوتنيك عربي

أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني، اللواء محسن رضائي، أن إيران أحبطت مخططا أمريكيا لتنفيذ هجوم بري، معتبراً أن استهداف الجسور في محافظة هرمزغان جنوب البلاد... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T06:29+0000

2026-08-04T06:29+0000

2026-08-04T06:29+0000

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وقال رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "سوء تقدير قادة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أدى إلى فشل خطتهم"، مشيراً إلى أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في هرمزغان كانت تهدف، إلى عزل الساحل الإيراني عن المناطق الداخلية. وأضاف: أن "الضربات الإيرانية الدقيقة ألحقت، أضراراً كبيرة بقاعدة أمريكية في الكويت، وأدت إلى إخلاء أربيل ونقل مقر القيادة المركزية الأمريكية من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً أن القوات الإيرانية واصلت عملياتها لمدة يومين إضافيين بعد توقف الجانب الأمريكي لضمان "إدراكه عواقب أفعاله".وأشار رضائي، إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة ركزت على محافظات جنوب إيران، ولا سيما هرمزغان، حيث استهدفت جسوراً وطرقاً تربطها بمحافظة فارس، التي تعد ممراً رئيسياً يربط وسط البلاد وشمالها بالمحافظات الساحلية، معتبراً أن الهدف كان فصل منطقة مضيق هرمز عن العمق الإيراني.وفي السياق ذاته، شدد رضائي على أن بلاده لن تسمح بفتح "ممر ثانٍ" في مضيق هرمز، مؤكداً أن إيران ستستهدف أي سفينة حربية أو قوات عسكرية تقترب من المنطقة.كما اعتبر أن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى إشعال "حرب عالمية ثالثة"، واصفاً الخليج ومضيق هرمز بأنهما "الوقود الأخطر" لمثل هذا السيناريو. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن المباحثات مع إيران جارية الآن، مؤكدًا أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين استجابةً لطلب من طهران.وأوضح أن "المباحثات تتناول أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز"، معربًا عن توقعه أن يُعاد فتحه بشكل كامل بحلول الغد، مؤكدا أنه "لا يمكن لإيران فرض رسوم في المضيق لأن الولايات المتحدة لديها سيطرة بحرية كاملة".وتابع ترامب: "الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال في نزاع مع إيران، لكنه اعتبر أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية.وقال إن الولايات المتحدة "قامت بعمل ممتاز في إيران"، مضيفًا أنها "دمرت القدرات النووية الإيرانية، وأن جميع قادة المنطقة يريدون إعطاء فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع اتفاق".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

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