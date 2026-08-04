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إيران تعلن إحباط مخطط أمريكي لشن هجوم بري عليها
إيران تعلن إحباط مخطط أمريكي لشن هجوم بري عليها
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني، اللواء محسن رضائي، أن إيران أحبطت مخططا أمريكيا لتنفيذ هجوم بري، معتبراً أن استهداف الجسور في محافظة هرمزغان جنوب البلاد... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T06:29+0000
2026-08-04T06:29+0000
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وقال رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "سوء تقدير قادة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أدى إلى فشل خطتهم"، مشيراً إلى أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في هرمزغان كانت تهدف، إلى عزل الساحل الإيراني عن المناطق الداخلية. وأضاف: أن "الضربات الإيرانية الدقيقة ألحقت، أضراراً كبيرة بقاعدة أمريكية في الكويت، وأدت إلى إخلاء أربيل ونقل مقر القيادة المركزية الأمريكية من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً أن القوات الإيرانية واصلت عملياتها لمدة يومين إضافيين بعد توقف الجانب الأمريكي لضمان "إدراكه عواقب أفعاله".وأشار رضائي، إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة ركزت على محافظات جنوب إيران، ولا سيما هرمزغان، حيث استهدفت جسوراً وطرقاً تربطها بمحافظة فارس، التي تعد ممراً رئيسياً يربط وسط البلاد وشمالها بالمحافظات الساحلية، معتبراً أن الهدف كان فصل منطقة مضيق هرمز عن العمق الإيراني.وفي السياق ذاته، شدد رضائي على أن بلاده لن تسمح بفتح "ممر ثانٍ" في مضيق هرمز، مؤكداً أن إيران ستستهدف أي سفينة حربية أو قوات عسكرية تقترب من المنطقة.كما اعتبر أن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى إشعال "حرب عالمية ثالثة"، واصفاً الخليج ومضيق هرمز بأنهما "الوقود الأخطر" لمثل هذا السيناريو. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن المباحثات مع إيران جارية الآن، مؤكدًا أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين استجابةً لطلب من طهران.وأوضح أن "المباحثات تتناول أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز"، معربًا عن توقعه أن يُعاد فتحه بشكل كامل بحلول الغد، مؤكدا أنه "لا يمكن لإيران فرض رسوم في المضيق لأن الولايات المتحدة لديها سيطرة بحرية كاملة".وتابع ترامب: "الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال في نزاع مع إيران، لكنه اعتبر أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية.وقال إن الولايات المتحدة "قامت بعمل ممتاز في إيران"، مضيفًا أنها "دمرت القدرات النووية الإيرانية، وأن جميع قادة المنطقة يريدون إعطاء فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع اتفاق".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260804/البرلمان-الإيراني-أمريكا-وإسرائيل-لا-يمتلكون-القدرة-على-شن-هجوم-شامل-على-إيران-1115747628.html
https://sarabic.ae/20260803/سنتكوم-تغيير-مسار-44-سفينة-تجارية-منذ-استئناف-الحصار-البحري-على-إيران-1115735266.html
https://sarabic.ae/20260803/مجلس-خبراء-القيادة-في-إيران-انتهاك-واشنطن-المتكرر-للتفاهمات-يثبت-عدم-موثوقية-توقيعها-1115732188.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تعلن إحباط مخطط أمريكي لشن هجوم بري عليها

06:29 GMT 04.08.2026
© AP Photoقصف أمريكي إسرائيلي على طهران
قصف أمريكي إسرائيلي على طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo
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أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني، اللواء محسن رضائي، أن إيران أحبطت مخططا أمريكيا لتنفيذ هجوم بري، معتبراً أن استهداف الجسور في محافظة هرمزغان جنوب البلاد كان جزءاً من هذا المخطط.
وقال رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "سوء تقدير قادة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أدى إلى فشل خطتهم"، مشيراً إلى أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية في هرمزغان كانت تهدف، إلى عزل الساحل الإيراني عن المناطق الداخلية.
وأضاف: أن "الضربات الإيرانية الدقيقة ألحقت، أضراراً كبيرة بقاعدة أمريكية في الكويت، وأدت إلى إخلاء أربيل ونقل مقر القيادة المركزية الأمريكية من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً أن القوات الإيرانية واصلت عملياتها لمدة يومين إضافيين بعد توقف الجانب الأمريكي لضمان "إدراكه عواقب أفعاله".
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
البرلمان الإيراني: أمريكا وإسرائيل لا يمتلكون القدرة على شن هجوم شامل على إيران
05:25 GMT
وأشار رضائي، إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة ركزت على محافظات جنوب إيران، ولا سيما هرمزغان، حيث استهدفت جسوراً وطرقاً تربطها بمحافظة فارس، التي تعد ممراً رئيسياً يربط وسط البلاد وشمالها بالمحافظات الساحلية، معتبراً أن الهدف كان فصل منطقة مضيق هرمز عن العمق الإيراني.
وفي السياق ذاته، شدد رضائي على أن بلاده لن تسمح بفتح "ممر ثانٍ" في مضيق هرمز، مؤكداً أن إيران ستستهدف أي سفينة حربية أو قوات عسكرية تقترب من المنطقة.
كما اعتبر أن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى إشعال "حرب عالمية ثالثة"، واصفاً الخليج ومضيق هرمز بأنهما "الوقود الأخطر" لمثل هذا السيناريو.
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"سنتكوم": تغيير مسار 44 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران
أمس, 16:57 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن المباحثات مع إيران جارية الآن، مؤكدًا أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين استجابةً لطلب من طهران.
وأضاف ترامب، في كلمة له بالبيت الأبيض، أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى وثيقة جيدة"، مشيرًا إلى أن المحادثات مستمرة، وأن الإيرانيين لم ينكروا إجراءها.
وأوضح أن "المباحثات تتناول أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز"، معربًا عن توقعه أن يُعاد فتحه بشكل كامل بحلول الغد، مؤكدا أنه "لا يمكن لإيران فرض رسوم في المضيق لأن الولايات المتحدة لديها سيطرة بحرية كاملة".
وتابع ترامب: "الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال في نزاع مع إيران، لكنه اعتبر أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية.
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أمس, 14:44 GMT
وقال إن الولايات المتحدة "قامت بعمل ممتاز في إيران"، مضيفًا أنها "دمرت القدرات النووية الإيرانية، وأن جميع قادة المنطقة يريدون إعطاء فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع اتفاق".
وشدد ترامب، في ختام تصريحاته، على أن "المرحلة الثانية تتمثل في تجريد إيران من أي قدرات نووية"، مؤكدًا أنه "لم يغيّر هذا الموقف أبدًا".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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