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مجلس خبراء القيادة في إيران: انتهاك واشنطن المتكرر للتفاهمات يثبت عدم موثوقية توقيعها
مجلس خبراء القيادة في إيران: انتهاك واشنطن المتكرر للتفاهمات يثبت عدم موثوقية توقيعها
سبوتنيك عربي
أكد مجلس خبراء القيادة في إيران أن الانتهاكات المتكررة لمذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة أثبتت "عدم موثوقية توقيع الرئيس الأمريكي"، مشددًا على أن... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T14:44+0000
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وقال المجلس، في بيان، إن "الحرب الحالية هي حرب حاسمة، وأي تبسيط للأمور في هذه المرحلة الحساسة قد يؤدي إلى أضرار تاريخية"، داعياً إلى التعامل مع التطورات بمنتهى المسؤولية.وأضاف أن "من واجب جميع الأحرار إبقاء راية الانتقام والثأر لدماء الإمام الشهيد والشهداء مرفوعة"، مؤكداً ضرورة مواصلة ما وصفه بنهج المقاومة.كما دعا مجلس خبراء القيادة، المسؤولين في إيران إلى "الالتزام الكامل بتوجيهات مجتبى خامنئي"، معتبرًا أن الالتزام بهذه التوجيهات يمثل ضرورة في ظل الظروف الراهنة.وكان الحرس الثوري الإيراني حذّر من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وستدافع عن مصالح الشعب الإيراني".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260802/ترامب-اتفاق-بشأن-هرمز-ومحادثات-جديدة-مع-إيران-1115715830.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مجلس خبراء القيادة في إيران: انتهاك واشنطن المتكرر للتفاهمات يثبت عدم موثوقية توقيعها

14:44 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemiمجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد مجلس خبراء القيادة في إيران أن الانتهاكات المتكررة لمذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة أثبتت "عدم موثوقية توقيع الرئيس الأمريكي"، مشددًا على أن التطورات الحالية تتطلب موقفاً حازماً في مواجهة الضغوط.
وقال المجلس، في بيان، إن "الحرب الحالية هي حرب حاسمة، وأي تبسيط للأمور في هذه المرحلة الحساسة قد يؤدي إلى أضرار تاريخية"، داعياً إلى التعامل مع التطورات بمنتهى المسؤولية.
وأضاف أن "من واجب جميع الأحرار إبقاء راية الانتقام والثأر لدماء الإمام الشهيد والشهداء مرفوعة"، مؤكداً ضرورة مواصلة ما وصفه بنهج المقاومة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
ترامب: اتفاق بشأن هرمز ومحادثات جديدة مع إيران
أمس, 23:10 GMT
كما دعا مجلس خبراء القيادة، المسؤولين في إيران إلى "الالتزام الكامل بتوجيهات مجتبى خامنئي"، معتبرًا أن الالتزام بهذه التوجيهات يمثل ضرورة في ظل الظروف الراهنة.
وكان الحرس الثوري الإيراني حذّر من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وستدافع عن مصالح الشعب الإيراني".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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