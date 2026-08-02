https://sarabic.ae/20260802/ترامب-اتفاق-بشأن-هرمز-ومحادثات-جديدة-مع-إيران-1115715830.html
ترامب: اتفاق بشأن هرمز ومحادثات جديدة مع إيران
ترامب: اتفاق بشأن هرمز ومحادثات جديدة مع إيران
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقًا بشأن مضيق هرمز، مضيفًا أنه يتوقع التوصل أيضًا إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T23:10+0000
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وأوضح أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران بشأن آلية المفاوضات، مؤكدًا أن الجولة الجديدة ستبدأ مساء الاثنين.ووصف العملية بأنها كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.وأضاف أن السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب إيران، طلبت منه إلغاء الضربة.وشدد ترامب في ختام تصريحاته على أن هدف واشنطن لا يزال يتمثل في التوصل إلى نزع السلاح النووي الإيراني.وكان حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260802/عراقجي-المفاوضات-بين-إيران-وعمان-بشأن-مضيق-هرمز-في-مراحلها-النهائية-1115711064.html
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العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
ترامب: اتفاق بشأن هرمز ومحادثات جديدة مع إيران
23:10 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 23:11 GMT 02.08.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقًا بشأن مضيق هرمز، مضيفًا أنه يتوقع التوصل أيضًا إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وأوضح أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران بشأن آلية المفاوضات، مؤكدًا أن الجولة الجديدة ستبدأ مساء الاثنين.
وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية كانت مستعدة لتنفيذ هجوم واسع، وأن الضربات كانت ستستمر إذا نُفذت.
وأضاف أن السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب إيران، طلبت منه إلغاء الضربة.
وشدد ترامب في ختام تصريحاته على أن هدف واشنطن لا يزال يتمثل في التوصل إلى نزع السلاح النووي الإيراني.
وكان حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز
وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.