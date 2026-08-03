https://sarabic.ae/20260803/ترامب-يمنح-إيران-الفرصة-الأخيرة-قبل-الضربات-الأمريكية-1115737600.html
ترامب يمنح إيران "الفرصة الأخيرة" قبل الضربات الأمريكية
ترامب يمنح إيران "الفرصة الأخيرة" قبل الضربات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المباحثات مع إيران جارية الآن، مؤكدًا أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين استجابةً لطلب من طهران. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف ترامب، في كلمة له بالبيت الأبيض، أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى وثيقة جيدة"، مشيرًا إلى أن المحادثات مستمرة، وأن الإيرانيين لم ينكروا إجراءها.وأوضح أن "المباحثات تتناول أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز"، معربًا عن توقعه أن يُعاد فتحه بشكل كامل بحلول الغد، مؤكدا أنه "لا يمكن لإيران فرض رسوم في المضيق لأن الولايات المتحدة لديها سيطرة بحرية كاملة".وتابع ترامب: "الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال في نزاع مع إيران، لكنه اعتبر أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية.وشدد ترامب، في ختام تصريحاته، على أن "المرحلة الثانية تتمثل في تجريد إيران من أي قدرات نووية"، مؤكدًا أنه "لم يغيّر هذا الموقف أبدًا".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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https://sarabic.ae/20260803/إيران-حول-التحالف-البحري-السعودي-القضية-اليمنية-لا-تحل-بتحالفات-عسكرية-1115728667.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب يمنح إيران "الفرصة الأخيرة" قبل الضربات الأمريكية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المباحثات مع إيران جارية الآن، مؤكدًا أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين استجابةً لطلب من طهران.
وأضاف ترامب، في كلمة له بالبيت الأبيض، أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى وثيقة جيدة"، مشيرًا إلى أن المحادثات مستمرة، وأن الإيرانيين لم ينكروا إجراءها.
وأوضح أن "المباحثات تتناول أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز
"، معربًا عن توقعه أن يُعاد فتحه بشكل كامل بحلول الغد، مؤكدا أنه "لا يمكن لإيران فرض رسوم في المضيق لأن الولايات المتحدة لديها سيطرة بحرية كاملة".
وتابع ترامب: "الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال في نزاع مع إيران، لكنه اعتبر أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية.
وقال إن الولايات المتحدة "قامت بعمل ممتاز في إيران"، مضيفًا أنها "دمرت القدرات النووية الإيرانية، وأن جميع قادة المنطقة يريدون إعطاء فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع اتفاق".
وشدد ترامب، في ختام تصريحاته، على أن "المرحلة الثانية تتمثل في تجريد إيران من أي قدرات نووية"، مؤكدًا أنه "لم يغيّر هذا الموقف أبدًا".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران
. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.