https://sarabic.ae/20260804/البرلمان-الإيراني-أمريكا-وإسرائيل-لا-يمتلكون-القدرة-على-شن-هجوم-شامل-على-إيران-1115747628.html

البرلمان الإيراني: أمريكا وإسرائيل لا يمتلكون القدرة على شن هجوم شامل على إيران

البرلمان الإيراني: أمريكا وإسرائيل لا يمتلكون القدرة على شن هجوم شامل على إيران

سبوتنيك عربي

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن "قدرات إيران وجبهة المقاومة أصبحت اليوم أكبر مما كانت عليه من ذي قبل". 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T05:25+0000

2026-08-04T05:25+0000

2026-08-04T05:25+0000

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وأضاف رضائي، أن "رغم التهديدات والتصريحات التصعيدية، فإن الأعداء لا يمتلكون القدرة على شن هجوم شامل على إيران"، مؤكداً ما وصفه بتعزيز القدرات الدفاعية ومحور المقاومة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن المباحثات مع إيران جارية الآن، مؤكدًا أن واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين استجابةً لطلب من طهران.وأضاف ترامب، في كلمة له بالبيت الأبيض، أن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران للتوصل إلى وثيقة جيدة"، مشيرًا إلى أن المحادثات مستمرة، وأن الإيرانيين لم ينكروا إجراءها.وأوضح أن "المباحثات تتناول أيضًا إعادة فتح مضيق هرمز"، معربًا عن توقعه أن يُعاد فتحه بشكل كامل بحلول الغد، مؤكدا أنه "لا يمكن لإيران فرض رسوم في المضيق لأن الولايات المتحدة لديها سيطرة بحرية كاملة".وتابع ترامب: "الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال في نزاع مع إيران، لكنه اعتبر أن الأمور تسير على نحو جيد للغاية.وقال إن الولايات المتحدة "قامت بعمل ممتاز في إيران"، مضيفًا أنها "دمرت القدرات النووية الإيرانية، وأن جميع قادة المنطقة يريدون إعطاء فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع اتفاق".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

https://sarabic.ae/20260803/مجلس-خبراء-القيادة-في-إيران-انتهاك-واشنطن-المتكرر-للتفاهمات-يثبت-عدم-موثوقية-توقيعها-1115732188.html

https://sarabic.ae/20260803/سنتكوم-تغيير-مسار-44-سفينة-تجارية-منذ-استئناف-الحصار-البحري-على-إيران-1115735266.html

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم