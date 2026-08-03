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"سنتكوم": تغيير مسار 44 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران
"سنتكوم": تغيير مسار 44 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، أنها حولت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T16:57+0000
2026-08-03T16:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
العالم
العالم العربي
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وقالت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس": "تواصل القوات الأمريكية فرض الحصار على إيران بشكل صارم. وحتى 3 أغسطس/آب، أعادت القيادة المركزية الأمريكية توجيه مسار 44 سفينة تجارية، وعطّلت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين لإجراء عمليات تفتيش".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.ترامب: اتفاق بشأن هرمز ومحادثات جديدة مع إيرانعراقجي: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية
https://sarabic.ae/20260802/ترامب-اتفاق-بشأن-هرمز-ومحادثات-جديدة-مع-إيران-1115715830.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي

"سنتكوم": تغيير مسار 44 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران

16:57 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، أنها حولت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.
وقالت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس": "تواصل القوات الأمريكية فرض الحصار على إيران بشكل صارم. وحتى 3 أغسطس/آب، أعادت القيادة المركزية الأمريكية توجيه مسار 44 سفينة تجارية، وعطّلت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين لإجراء عمليات تفتيش".

وفي وقت سابق، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
ترامب: اتفاق بشأن هرمز ومحادثات جديدة مع إيران
أمس, 23:10 GMT
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
ترامب: اتفاق بشأن هرمز ومحادثات جديدة مع إيران
عراقجي: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية
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