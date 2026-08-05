https://sarabic.ae/20260805/تقارير-أمريكية-تتحدث-عن-تراجع-مخزون-الصواريخ-بعد-الحرب-مع-إيران-والبنتاغون-ينفي-1115774443.html
تقارير أمريكية تتحدث عن تراجع مخزون الصواريخ بعد الحرب مع إيران... والبنتاغون ينفي
تقارير أمريكية تتحدث عن تراجع مخزون الصواريخ بعد الحرب مع إيران... والبنتاغون ينفي
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأمريكي استهلك جزءًا كبيرًا من مخزوناته من الذخائر والصواريخ خلال الحرب مع إيران، في وقت نفى فيه... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T00:33+0000
2026-08-05T00:33+0000
2026-08-05T00:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409677_0:142:2729:1677_1920x0_80_0_0_e2d702b1fe9f4b49c1ad03d99359d9dc.jpg
وذكرت المصادر، أن الجيش الأمريكي استخدم نحو نصف مخزونه من صواريخ "توماهوك"، واستهلك قرابة 80% من مخزون منظومات "ثاد"، بالإضافة إلى نحو نصف صواريخ "باتريوت" منذ اندلاع الحرب مع إيران.وأضافت أن القوات الأمريكية استهلكت أيضًا معظم أسلحتها بعيدة المدى وعالية الدقة من نوع أرض-أرض خلال الصراع، مشيرة إلى أن كبار القادة العسكريين حذروا من أن مخزون وزارة الحرب الأمريكية من الذخائر أصبح عند مستويات منخفضة بشكل خطير.وبحسب التقارير، أثار تراجع مخزونات منظومات الدفاع الجوي الأمريكية مخاوف لدى عدد من دول الخليج التي تعتمد على هذه المنظومات في تعزيز دفاعاتها.وفي يوم 8 من شهر يوليو\تموز ليلًا عادت الولايات المتحدة إلى قصف إيران، إذ اتهمتها بهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فوصفت طهران هذا الأمر بخرق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وبدأت بضرب أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت الجولة التالية من التصعيد بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة لإنهاء الصراع.
https://sarabic.ae/20260804/أمريكا-تعلن-حماية-أكثر-من-ألف-سفينة-في-هرمز-وإيران-تحذر-من-استخدام-أي-ممر-خارج-مسارها-1115774134.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409677_152:0:2577:1819_1920x0_80_0_0_b5924c150fe55ff785ccd6a28bec2f22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
تقارير أمريكية تتحدث عن تراجع مخزون الصواريخ بعد الحرب مع إيران... والبنتاغون ينفي
00:33 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 00:34 GMT 05.08.2026)
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأمريكي استهلك جزءًا كبيرًا من مخزوناته من الذخائر والصواريخ خلال الحرب مع إيران، في وقت نفى فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث صحة هذه التقارير.
وذكرت المصادر، أن الجيش الأمريكي استخدم نحو نصف مخزونه من صواريخ "توماهوك"، واستهلك قرابة 80% من مخزون منظومات "ثاد"، بالإضافة إلى نحو نصف صواريخ "باتريوت" منذ اندلاع الحرب مع إيران.
وأضافت أن القوات الأمريكية استهلكت أيضًا معظم أسلحتها بعيدة المدى
وعالية الدقة من نوع أرض-أرض خلال الصراع، مشيرة إلى أن كبار القادة العسكريين حذروا من أن مخزون وزارة الحرب الأمريكية من الذخائر أصبح عند مستويات منخفضة بشكل خطير.
وبحسب التقارير، أثار تراجع مخزونات منظومات الدفاع الجوي الأمريكية مخاوف لدى عدد من دول الخليج التي تعتمد على هذه المنظومات في تعزيز دفاعاتها.
في المقابل، نفى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انخفاض مخزونات الصواريخ بسبب الحرب مع إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مستويات المخزون العسكري.
وفي يوم 8 من شهر يوليو\تموز ليلًا عادت الولايات المتحدة إلى قصف إيران، إذ اتهمتها بهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فوصفت طهران هذا الأمر بخرق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وبدأت بضرب أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت الجولة التالية من التصعيد بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة لإنهاء الصراع.