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أمريكا تعلن حماية أكثر من ألف سفينة في هرمز وإيران تحذر من استخدام أي ممر خارج مسارها
أمريكا تعلن حماية أكثر من ألف سفينة في هرمز وإيران تحذر من استخدام أي ممر خارج مسارها
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ساعدت أكثر من ألف سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية". 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T23:36+0000
2026-08-04T23:38+0000
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وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي في المضيق لا يزال مفتوحًا ومتاحًا أمام جميع السفن التجارية، مشيرة إلى أن الممر الجنوبي عبر هرمز يظل صالحًا وآمنًا لحركة الملاحة التجارية، في تأكيد يتعارض مع الموقف الإيراني بشأن تنظيم العبور في المضيق.وفي المقابل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إن طهران اعتبرت التصريحات الأمريكية "ادعاءات استفزازية"، مؤكدة مجددًا أن الممر الوحيد المعتمد لعبور مضيق هرمز هو المسار الذي حددته السلطات الإيرانية.وحذرت إيران السفن التجارية من استخدام أي مسارات أخرى، معتبرة أن الإبحار خارج الممر الذي تعتمده قد يعرض السفن لأضرار جسيمة.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل لتفاهم نهائي بعد بشأن المضيق بالرغم من تقدم المفاوضات.وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، إن "نزع السلاح النووي من إيران هو الاتفاق النهائي. أما الاتفاق العاجل، الذي يركز عليه الكثيرون، فهو اتفاق بشأن المضيق.. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين سلطنة عمان وإيران حول كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور عبر المضيق بأمان على المدى القريب، بينما نمضي قدمًا نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي".وأضاف: "يكفي القول إن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا جدًا".وفي وقت سابق، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو الأربعاء.وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نحن نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".ومنذ 8 تموز/يوليو حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260802/ترامب-اتفاق-بشأن-هرمز-ومحادثات-جديدة-مع-إيران-1115715830.html
https://sarabic.ae/20260803/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إسقاط-طائرة-إم-كيو-9-أمريكية-فوق-مضيق-هرمز--1115723836.html
https://sarabic.ae/20260803/وزير-النفط-العراقي-مباحثات-مع-إيران-لتسهيل-حركة-الناقلات-النفطية-عبر-هرمز-1115736175.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

أمريكا تعلن حماية أكثر من ألف سفينة في هرمز وإيران تحذر من استخدام أي ممر خارج مسارها

23:36 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 23:38 GMT 04.08.2026)
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© REUTERS Stringer
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ساعدت أكثر من ألف سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية".
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي في المضيق لا يزال مفتوحًا ومتاحًا أمام جميع السفن التجارية، مشيرة إلى أن الممر الجنوبي عبر هرمز يظل صالحًا وآمنًا لحركة الملاحة التجارية، في تأكيد يتعارض مع الموقف الإيراني بشأن تنظيم العبور في المضيق.
وفي المقابل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إن طهران اعتبرت التصريحات الأمريكية "ادعاءات استفزازية"، مؤكدة مجددًا أن الممر الوحيد المعتمد لعبور مضيق هرمز هو المسار الذي حددته السلطات الإيرانية.
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وحذرت إيران السفن التجارية من استخدام أي مسارات أخرى، معتبرة أن الإبحار خارج الممر الذي تعتمده قد يعرض السفن لأضرار جسيمة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل لتفاهم نهائي بعد بشأن المضيق بالرغم من تقدم المفاوضات.
وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، إن "نزع السلاح النووي من إيران هو الاتفاق النهائي. أما الاتفاق العاجل، الذي يركز عليه الكثيرون، فهو اتفاق بشأن المضيق.. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين سلطنة عمان وإيران حول كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور عبر المضيق بأمان على المدى القريب، بينما نمضي قدمًا نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي".
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وأضاف: "يكفي القول إن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا جدًا".
وفي وقت سابق، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو الأربعاء.
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نحن نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".
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ومنذ 8 تموز/يوليو حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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