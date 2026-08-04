https://sarabic.ae/20260804/أمريكا-تعلن-حماية-أكثر-من-ألف-سفينة-في-هرمز-وإيران-تحذر-من-استخدام-أي-ممر-خارج-مسارها-1115774134.html

أمريكا تعلن حماية أكثر من ألف سفينة في هرمز وإيران تحذر من استخدام أي ممر خارج مسارها

أمريكا تعلن حماية أكثر من ألف سفينة في هرمز وإيران تحذر من استخدام أي ممر خارج مسارها

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ساعدت أكثر من ألف سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية". 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T23:36+0000

2026-08-04T23:36+0000

2026-08-04T23:38+0000

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وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي في المضيق لا يزال مفتوحًا ومتاحًا أمام جميع السفن التجارية، مشيرة إلى أن الممر الجنوبي عبر هرمز يظل صالحًا وآمنًا لحركة الملاحة التجارية، في تأكيد يتعارض مع الموقف الإيراني بشأن تنظيم العبور في المضيق.وفي المقابل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إن طهران اعتبرت التصريحات الأمريكية "ادعاءات استفزازية"، مؤكدة مجددًا أن الممر الوحيد المعتمد لعبور مضيق هرمز هو المسار الذي حددته السلطات الإيرانية.وحذرت إيران السفن التجارية من استخدام أي مسارات أخرى، معتبرة أن الإبحار خارج الممر الذي تعتمده قد يعرض السفن لأضرار جسيمة.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل لتفاهم نهائي بعد بشأن المضيق بالرغم من تقدم المفاوضات.وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، إن "نزع السلاح النووي من إيران هو الاتفاق النهائي. أما الاتفاق العاجل، الذي يركز عليه الكثيرون، فهو اتفاق بشأن المضيق.. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين سلطنة عمان وإيران حول كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور عبر المضيق بأمان على المدى القريب، بينما نمضي قدمًا نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي".وأضاف: "يكفي القول إن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا جدًا".وفي وقت سابق، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو الأربعاء.وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نحن نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".ومنذ 8 تموز/يوليو حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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