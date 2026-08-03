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الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة "إم كيو-9" أمريكية فوق مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة "إم كيو-9" أمريكية فوق مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، اليوم الإثنين، إسقاطه طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو - 9" فوق مضيق هرمز. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T11:03+0000
2026-08-03T11:03+0000
إيران
أخبار إيران
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشر الحرس بيانا على قناة الخدمة الصحفية للحرس الثوري على تطبيق تليغرام: "تم اعتراض طائرة "إم كيو - 9" المسيّرة وإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للحرس الثوري فوق مضيق هرمز".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن هناك اتفاقًا بشأن مضيق هرمز، مضيفًا أنه يتوقع التوصل أيضًا إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.وكان حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.ترامب: إيران ستواجه حربا شاملة ما لم تستجب للمطالب الأمريكية
https://sarabic.ae/20260802/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-تراجع-ترامب-عن-ضربته-القوية-ضد-إيران؟-1115698819.html
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إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة "إم كيو-9" أمريكية فوق مضيق هرمز

11:03 GMT 03.08.2026
© Photo / Public domain/U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Prattطائرة "إم كيو-1 بريداتور"
طائرة إم كيو-1 بريداتور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Photo / Public domain/U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، اليوم الإثنين، إسقاطه طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو - 9" فوق مضيق هرمز.
ونشر الحرس بيانا على قناة الخدمة الصحفية للحرس الثوري على تطبيق تليغرام: "تم اعتراض طائرة "إم كيو - 9" المسيّرة وإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للحرس الثوري فوق مضيق هرمز".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن هناك اتفاقًا بشأن مضيق هرمز، مضيفًا أنه يتوقع التوصل أيضًا إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وأوضح أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران بشأن آلية المفاوضات، مؤكدًا أن الجولة الجديدة ستبدأ مساء الإثنين.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
تصويت... برأيك ما هو سر تراجع ترامب عن "ضربته القوية" ضد إيران؟
أمس, 11:45 GMT
وكان حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
ترامب: إيران ستواجه حربا شاملة ما لم تستجب للمطالب الأمريكية
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