https://sarabic.ae/20260803/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إسقاط-طائرة-إم-كيو-9-أمريكية-فوق-مضيق-هرمز--1115723836.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة "إم كيو-9" أمريكية فوق مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة "إم كيو-9" أمريكية فوق مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، اليوم الإثنين، إسقاطه طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو - 9" فوق مضيق هرمز. 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T11:03+0000

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2026-08-03T11:03+0000

إيران

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مضيق هرمز

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ونشر الحرس بيانا على قناة الخدمة الصحفية للحرس الثوري على تطبيق تليغرام: "تم اعتراض طائرة "إم كيو - 9" المسيّرة وإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للحرس الثوري فوق مضيق هرمز".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن هناك اتفاقًا بشأن مضيق هرمز، مضيفًا أنه يتوقع التوصل أيضًا إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.وكان حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.ترامب: إيران ستواجه حربا شاملة ما لم تستجب للمطالب الأمريكية

https://sarabic.ae/20260802/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-تراجع-ترامب-عن-ضربته-القوية-ضد-إيران؟-1115698819.html

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