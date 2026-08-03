https://sarabic.ae/20260803/وزير-النفط-العراقي-مباحثات-مع-إيران-لتسهيل-حركة-الناقلات-النفطية-عبر-هرمز-1115736175.html

وزير النفط العراقي: مباحثات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات النفطية عبر هرمز

وزير النفط العراقي: مباحثات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات النفطية عبر هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، اليوم الاثنين، إجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لتسهيل حركة الناقلات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز. 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T17:41+0000

2026-08-03T17:41+0000

2026-08-03T17:41+0000

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وقال خضير لوسائل إعلام عراقية إن "حوارات ومباحثات جرت مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز".ويعتمد العراق بشكل أساسي على مضيق هرمز لتصدير معظم إنتاجه النفطي، ما جعل أي تعطّل في الملاحة ينعكس سريعا على إيرادات الدولة وإمدادات الطاقة.وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن "حجم الصادرات اليومية من النفط الخام لا يخضع لرقم ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، موضحاً أن الصادرات قد تصل في بعض الأيام إلى مليون برميل، وفي أيام أخرى إلى مليوني برميل أو أقل من ذلك".

https://sarabic.ae/20260802/العراق-يفتح-بوابة-جديدة-لصادرات-النفط-اتفاق-مع-تركيا-لتصدير-750-ألف-برميل-يوميا-1115709761.html

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