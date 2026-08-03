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وزير النفط العراقي: مباحثات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات النفطية عبر هرمز
وزير النفط العراقي: مباحثات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات النفطية عبر هرمز
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، اليوم الاثنين، إجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لتسهيل حركة الناقلات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T17:41+0000
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وقال خضير لوسائل إعلام عراقية إن "حوارات ومباحثات جرت مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز".ويعتمد العراق بشكل أساسي على مضيق هرمز لتصدير معظم إنتاجه النفطي، ما جعل أي تعطّل في الملاحة ينعكس سريعا على إيرادات الدولة وإمدادات الطاقة.وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن "حجم الصادرات اليومية من النفط الخام لا يخضع لرقم ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، موضحاً أن الصادرات قد تصل في بعض الأيام إلى مليون برميل، وفي أيام أخرى إلى مليوني برميل أو أقل من ذلك".
https://sarabic.ae/20260802/العراق-يفتح-بوابة-جديدة-لصادرات-النفط-اتفاق-مع-تركيا-لتصدير-750-ألف-برميل-يوميا-1115709761.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي
وزير النفط العراقي: مباحثات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات النفطية عبر هرمز
أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، اليوم الاثنين، إجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لتسهيل حركة الناقلات النفطية العراقية عبر مضيق هرمز.
وقال خضير لوسائل إعلام عراقية إن "حوارات ومباحثات جرت مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز".
وأضاف أن "هناك تطلعات للتوصل إلى تفاهمات كبيرة خلال الأيام المقبلة تُسهم في حماية وسهولة مرور الشحنات والناقلات".
ويعتمد العراق بشكل أساسي على مضيق هرمز لتصدير معظم إنتاجه النفطي، ما جعل أي تعطّل في الملاحة ينعكس سريعا على إيرادات الدولة وإمدادات الطاقة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أكدت وزارة النفط العراقية، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي تهدف إلى تصدير نحو 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مع إمكانية زيادة هذه الكميات مستقبلا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن "حجم الصادرات اليومية من النفط الخام
لا يخضع لرقم ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، موضحاً أن الصادرات قد تصل في بعض الأيام إلى مليون برميل، وفي أيام أخرى إلى مليوني برميل أو أقل من ذلك".