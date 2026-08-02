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العراق يفتح بوابة جديدة لصادرات النفط... اتفاق مع تركيا لتصدير 750 ألف برميل يوميا
العراق يفتح بوابة جديدة لصادرات النفط... اتفاق مع تركيا لتصدير 750 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي تهدف إلى تصدير نحو 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مع إمكانية زيادة هذه... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T16:16+0000
2026-08-02T16:16+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن "حجم الصادرات اليومية من النفط الخام لا يخضع لرقم ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، موضحاً أن الصادرات قد تصل في بعض الأيام إلى مليون برميل، وفي أيام أخرى إلى مليوني برميل أو أقل من ذلك".وأوضح أن تقلبات السوق العالمية تؤثر بشكل كبير في حجم الإيرادات النفطية المتحققة للعراق، مبيناً أن التأثير الأكبر يتمثل في انخفاض حجم الصادرات اليومية، التي تأثرت بشكل واضح بسبب الحرب الدائرة في المنطقة.وفيما يتعلق بالاتفاق مع تركيا، أوضح الركابي أن العراق وقع اتفاقية مؤقتة لمدة عام واحد مع الجانب التركي، بهدف ضمان استمرار تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان، مبينا أن هذه الاتفاقية ستستمر لحين التوصل إلى مسودة اتفاقية طويلة الأمد تشمل مشاريع واسعة في قطاع الطاقة.وأكد أن الطاقة التصديرية الأولية القصوى المحجوزة عبر الخط تبلغ نحو 750 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن زيادة هذه الكميات ترتبط بتحسن الأوضاع الأمنية، وعودة إنتاج نفط إقليم كردستان إلى كامل طاقته، فضلا عن استكمال الأعمال اللوجستية اللازمة لنقل كميات أكبر من نفط الجنوب إلى الشمال.وبيّن أن وزارة النفط تواصل في الوقت نفسه استكمال إجراءات المباشرة بمشروع خط أنابيب (البصرة – حديثة – كركوك – جيهان) بهدف زيادة كميات تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية.
https://sarabic.ae/20260801/الزيدي-اتفاق-العراق-مع-تركيا-بشأن-نقل-وتحميل-النفط-عبر-ميناء-جيهان-إنجاز-استراتيجي-1115684476.html
https://sarabic.ae/20260801/تركيا-والعراق-يوقعان-اتفاقا-لمدة-عام-لتشغيل-خط-أنابيب-النفط-إلى-ميناء-جيهان-1115680752.html
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العراق, نفط خام, أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم
العراق, نفط خام, أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم

العراق يفتح بوابة جديدة لصادرات النفط... اتفاق مع تركيا لتصدير 750 ألف برميل يوميا

16:16 GMT 02.08.2026
© AP Photo / NABIL AL-JURANIعامل نفط في العراق
عامل نفط في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / NABIL AL-JURANI
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أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي تهدف إلى تصدير نحو 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مع إمكانية زيادة هذه الكميات مستقبلاً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن "حجم الصادرات اليومية من النفط الخام لا يخضع لرقم ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، موضحاً أن الصادرات قد تصل في بعض الأيام إلى مليون برميل، وفي أيام أخرى إلى مليوني برميل أو أقل من ذلك".
وأضاف الركابي أن "خطط الوزارة الحالية لتطوير منظومة التصدير تركز على تنويع المنافذ، من خلال دراسة إنشاء خط أنابيب (البصرة – حديثة – كركوك – جيهان) كمسار جديد، إلى جانب إنشاء تفرع من حديثة باتجاه ميناء بانياس السوري، مع إمكانية إضافة تفرع آخر نحو ميناء العقبة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
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وأوضح أن تقلبات السوق العالمية تؤثر بشكل كبير في حجم الإيرادات النفطية المتحققة للعراق، مبيناً أن التأثير الأكبر يتمثل في انخفاض حجم الصادرات اليومية، التي تأثرت بشكل واضح بسبب الحرب الدائرة في المنطقة.
وأشار إلى وجود تنسيق مشترك بين العراق والولايات المتحدة وسوريا في مجال التعاون النفطي، لافتا إلى أن من أبرز نتائج هذا التعاون التوقيع الأخير الذي جرى في الولايات المتحدة بشأن مشروع إنشاء خط أنابيب (حديثة – بانياس).
وفيما يتعلق بالاتفاق مع تركيا، أوضح الركابي أن العراق وقع اتفاقية مؤقتة لمدة عام واحد مع الجانب التركي، بهدف ضمان استمرار تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان، مبينا أن هذه الاتفاقية ستستمر لحين التوصل إلى مسودة اتفاقية طويلة الأمد تشمل مشاريع واسعة في قطاع الطاقة.
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وأكد أن الطاقة التصديرية الأولية القصوى المحجوزة عبر الخط تبلغ نحو 750 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن زيادة هذه الكميات ترتبط بتحسن الأوضاع الأمنية، وعودة إنتاج نفط إقليم كردستان إلى كامل طاقته، فضلا عن استكمال الأعمال اللوجستية اللازمة لنقل كميات أكبر من نفط الجنوب إلى الشمال.
وبيّن أن وزارة النفط تواصل في الوقت نفسه استكمال إجراءات المباشرة بمشروع خط أنابيب (البصرة – حديثة – كركوك – جيهان) بهدف زيادة كميات تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية.
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