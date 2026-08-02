https://sarabic.ae/20260802/العراق-يفتح-بوابة-جديدة-لصادرات-النفط-اتفاق-مع-تركيا-لتصدير-750-ألف-برميل-يوميا-1115709761.html

العراق يفتح بوابة جديدة لصادرات النفط... اتفاق مع تركيا لتصدير 750 ألف برميل يوميا

العراق يفتح بوابة جديدة لصادرات النفط... اتفاق مع تركيا لتصدير 750 ألف برميل يوميا

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي تهدف إلى تصدير نحو 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مع إمكانية زيادة هذه... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T16:16+0000

2026-08-02T16:16+0000

2026-08-02T16:16+0000

العراق

نفط خام

أخبار تركيا اليوم

العالم

اقتصاد

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099188237_0:488:2049:1640_1920x0_80_0_0_56462a18167abcf238f1f53e2aebccfe.jpg

وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، إن "حجم الصادرات اليومية من النفط الخام لا يخضع لرقم ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، موضحاً أن الصادرات قد تصل في بعض الأيام إلى مليون برميل، وفي أيام أخرى إلى مليوني برميل أو أقل من ذلك".وأوضح أن تقلبات السوق العالمية تؤثر بشكل كبير في حجم الإيرادات النفطية المتحققة للعراق، مبيناً أن التأثير الأكبر يتمثل في انخفاض حجم الصادرات اليومية، التي تأثرت بشكل واضح بسبب الحرب الدائرة في المنطقة.وفيما يتعلق بالاتفاق مع تركيا، أوضح الركابي أن العراق وقع اتفاقية مؤقتة لمدة عام واحد مع الجانب التركي، بهدف ضمان استمرار تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان، مبينا أن هذه الاتفاقية ستستمر لحين التوصل إلى مسودة اتفاقية طويلة الأمد تشمل مشاريع واسعة في قطاع الطاقة.وأكد أن الطاقة التصديرية الأولية القصوى المحجوزة عبر الخط تبلغ نحو 750 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن زيادة هذه الكميات ترتبط بتحسن الأوضاع الأمنية، وعودة إنتاج نفط إقليم كردستان إلى كامل طاقته، فضلا عن استكمال الأعمال اللوجستية اللازمة لنقل كميات أكبر من نفط الجنوب إلى الشمال.وبيّن أن وزارة النفط تواصل في الوقت نفسه استكمال إجراءات المباشرة بمشروع خط أنابيب (البصرة – حديثة – كركوك – جيهان) بهدف زيادة كميات تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية.

https://sarabic.ae/20260801/الزيدي-اتفاق-العراق-مع-تركيا-بشأن-نقل-وتحميل-النفط-عبر-ميناء-جيهان-إنجاز-استراتيجي-1115684476.html

https://sarabic.ae/20260801/تركيا-والعراق-يوقعان-اتفاقا-لمدة-عام-لتشغيل-خط-أنابيب-النفط-إلى-ميناء-جيهان-1115680752.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, نفط خام, أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد, أخبار سوريا اليوم