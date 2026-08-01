https://sarabic.ae/20260801/تركيا-والعراق-يوقعان-اتفاقا-لمدة-عام-لتشغيل-خط-أنابيب-النفط-إلى-ميناء-جيهان-1115680752.html

تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لتشغيل خط أنابيب النفط إلى ميناء جيهان

تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لتشغيل خط أنابيب النفط إلى ميناء جيهان

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تمتد لعام واحد بين شركة خطوط الأنابيب التركية "بوتاش" وشركتي النفط العراقيتين "سومو"... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T12:33+0000

2026-08-01T12:33+0000

2026-08-01T12:33+0000

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وأوضح الوزير عبر منصة "إكس"، عقب اجتماع مع نظيره العراقي، باسم محمد حذير، في أنقرة، أن الاتفاق يغطي طاقة نقل يومية تصل إلى 750 ألف برميل، ويأتي بالتوازي مع استمرار المباحثات للتوصل إلى اتفاقية طويلة الأجل بشأن الخط، الذي يشكل ممرا استراتيجيا للطاقة بين البلدين منذ نحو نصف قرن. وأكد بيرقدار أن خط الأنابيب يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، باعتباره مسارا آمنا لنقل النفط العراقي إلى الأسواق الدولية عبر ميناء جيهان، بما يعزز أمن إمدادات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن تركيا تستهدف الاستفادة من كامل طاقة الخط، بما يتيح نقل موارد الطاقة العراقية والإقليمية إلى الأسواق العالمية عبر جيهان، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد بين أنقرة وبغداد في قطاع الطاقة. ويعد خط أنابيب كركوك – جيهان أحد أبرز مسارات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يمتد لمسافة تقارب 970 كيلومترا، رابطا بين حقول كركوك النفطية شمال العراق وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وبدأ تشغيل الخط عام 1976، ليصبح المنفذ الرئيس لصادرات النفط الخام العراقية عبر الأراضي التركية، حيث يتكون الخط من أنبوبين رئيسيين، الأول بقطر 46 بوصة، والثاني بقطر 40 بوصة، فيما تتراوح طاقته التصميمية بين 500 ألف و1.1 مليون برميل يوميا، ويضم منظومة متكاملة من محطات الضخ والقياس الموزعة على امتداد مساره، بما يضمن استمرارية عمليات نقل النفط بكفاءة عالية من الحقول العراقية إلى موانئ التصدير.

https://sarabic.ae/20260728/تركيا-والعراق-يبحثان-تعزيز-التعاون-في-قطاعات-التجارة-والطاقة-وتوسيع-الشراكة-الاقتصادية-1115575931.html

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