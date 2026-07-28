https://sarabic.ae/20260728/تركيا-والعراق-يبحثان-تعزيز-التعاون-في-قطاعات-التجارة-والطاقة-وتوسيع-الشراكة-الاقتصادية-1115575931.html

تركيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة وتوسيع الشراكة الاقتصادية

تركيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة وتوسيع الشراكة الاقتصادية

سبوتنيك عربي

بحث مسؤولون عراقيون وأتراك، اليوم الثلاثاء في أنقرة، آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل، إلى جانب الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T16:12+0000

2026-07-28T16:12+0000

2026-07-28T16:16+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/1c/1115576079_0:19:2848:1620_1920x0_80_0_0_8d714d6ad7d3814293713ea920710b97.jpg

وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، في منشور على منصة "إكس"، إن "اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي بحث آفاق تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا والعراق، وفرص التعاون التي يتيحها مشروع طريق التنمية، إلى جانب المشاريع المشتركة في قطاعي الطاقة والنقل، وسبل تسهيل حركة التجارة العابرة، وتحسين الإجراءات الجمركية".وأكد وزير التجارة التركي أن اجتماع الطاولة المستديرة، الذي جمع بين الخبرات التركية في مجالات الإنتاج والاستثمار والطاقة والإمكانات الاقتصادية الكبيرة للعراق، من شأنه أن يقرب البلدين من تحقيق هدفهما المشترك برفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار.وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض الآليات والتسهيلات، التي اعتمدتها الحكومة العراقية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتيسير الإجراءات المتعلقة بحركة التجارة البينية مع تركيا، بما يدعم تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة من الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التجارة مصطفى نزار جمعة، ووزير النفط باسم محمد خضير، ووزير النقل وهاب سلمان محمد الحسني، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال من العراق وتركيا، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى أنقرة.ويُعدّ مشروع طريق التنمية من أبرز هذه المشاريع، إذ سيربط ميناء الفاو الكبير في البصرة بالحدود التركية، ومن ثم بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية.وتثير الخلافات بشأن حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات توترات سياسية متكررة بين البلدين، ما ينعكس سلبًا على مسار المفاوضات التجارية.ويُعد التوقف المتكرر لخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، سواء نتيجة قرارات التحكيم أو لأسباب فنية وسياسية، أحد أبرز التحديات التي تؤثر في انسيابية صادرات النفط وتجارة الطاقة، وتلقي بظلالها على التعاون الاقتصادي بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260703/العراق-يبحث-توقيع-بروتوكول-مع-تركيا-لضمان-استمرار-تدفق-النفط-1114923141.html

https://sarabic.ae/20260624/العراق-يعيد-إحياء-شريان-نفطي-استراتيجي-نحو-تركيا-1114665615.html

https://sarabic.ae/20260420/خطوط-نحو-تركيا-وسوريا-هل-يفتح-العراق-أبواب-المتوسط؟--1112709372.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد