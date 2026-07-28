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تركيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة وتوسيع الشراكة الاقتصادية
تركيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة وتوسيع الشراكة الاقتصادية
سبوتنيك عربي
بحث مسؤولون عراقيون وأتراك، اليوم الثلاثاء في أنقرة، آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل، إلى جانب الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، في منشور على منصة "إكس"، إن "اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي بحث آفاق تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا والعراق، وفرص التعاون التي يتيحها مشروع طريق التنمية، إلى جانب المشاريع المشتركة في قطاعي الطاقة والنقل، وسبل تسهيل حركة التجارة العابرة، وتحسين الإجراءات الجمركية".وأكد وزير التجارة التركي أن اجتماع الطاولة المستديرة، الذي جمع بين الخبرات التركية في مجالات الإنتاج والاستثمار والطاقة والإمكانات الاقتصادية الكبيرة للعراق، من شأنه أن يقرب البلدين من تحقيق هدفهما المشترك برفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار.وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض الآليات والتسهيلات، التي اعتمدتها الحكومة العراقية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتيسير الإجراءات المتعلقة بحركة التجارة البينية مع تركيا، بما يدعم تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة من الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التجارة مصطفى نزار جمعة، ووزير النفط باسم محمد خضير، ووزير النقل وهاب سلمان محمد الحسني، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال من العراق وتركيا، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى أنقرة.ويُعدّ مشروع طريق التنمية من أبرز هذه المشاريع، إذ سيربط ميناء الفاو الكبير في البصرة بالحدود التركية، ومن ثم بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية.وتثير الخلافات بشأن حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات توترات سياسية متكررة بين البلدين، ما ينعكس سلبًا على مسار المفاوضات التجارية.ويُعد التوقف المتكرر لخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، سواء نتيجة قرارات التحكيم أو لأسباب فنية وسياسية، أحد أبرز التحديات التي تؤثر في انسيابية صادرات النفط وتجارة الطاقة، وتلقي بظلالها على التعاون الاقتصادي بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260703/العراق-يبحث-توقيع-بروتوكول-مع-تركيا-لضمان-استمرار-تدفق-النفط-1114923141.html
https://sarabic.ae/20260624/العراق-يعيد-إحياء-شريان-نفطي-استراتيجي-نحو-تركيا-1114665615.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, اقتصاد

تركيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والطاقة وتوسيع الشراكة الاقتصادية

16:12 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 16:16 GMT 28.07.2026)
© REUTERS Murat Cetinmuhurdar/PPOرئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية لتركيا
رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية لتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© REUTERS Murat Cetinmuhurdar/PPO
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بحث مسؤولون عراقيون وأتراك، اليوم الثلاثاء في أنقرة، آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل، إلى جانب الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى تركيا.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، في منشور على منصة "إكس"، إن "اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي بحث آفاق تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا والعراق، وفرص التعاون التي يتيحها مشروع طريق التنمية، إلى جانب المشاريع المشتركة في قطاعي الطاقة والنقل، وسبل تسهيل حركة التجارة العابرة، وتحسين الإجراءات الجمركية".
وأضاف بولاط أن الاجتماع تناول أيضاً الخطوات العملية اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات التركية والعراقية.
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وأكد وزير التجارة التركي أن اجتماع الطاولة المستديرة، الذي جمع بين الخبرات التركية في مجالات الإنتاج والاستثمار والطاقة والإمكانات الاقتصادية الكبيرة للعراق، من شأنه أن يقرب البلدين من تحقيق هدفهما المشترك برفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار.
من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن اجتماع الطاولة المستديرة بحث أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وتركيا، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.
وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض الآليات والتسهيلات، التي اعتمدتها الحكومة العراقية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتيسير الإجراءات المتعلقة بحركة التجارة البينية مع تركيا، بما يدعم تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
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وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة من الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التجارة مصطفى نزار جمعة، ووزير النفط باسم محمد خضير، ووزير النقل وهاب سلمان محمد الحسني، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال من العراق وتركيا، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى أنقرة.

واتجهت أنقرة وبغداد، خلال الفترة الأخيرة، إلى توسيع نطاق شراكتهما الاقتصادية، من خلال التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب إطلاق مشاريع استراتيجية.

ويُعدّ مشروع طريق التنمية من أبرز هذه المشاريع، إذ سيربط ميناء الفاو الكبير في البصرة بالحدود التركية، ومن ثم بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية.
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وتثير الخلافات بشأن حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات توترات سياسية متكررة بين البلدين، ما ينعكس سلبًا على مسار المفاوضات التجارية.
ويُعد التوقف المتكرر لخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، سواء نتيجة قرارات التحكيم أو لأسباب فنية وسياسية، أحد أبرز التحديات التي تؤثر في انسيابية صادرات النفط وتجارة الطاقة، وتلقي بظلالها على التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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