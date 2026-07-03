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العراق يبحث توقيع بروتوكول مع تركيا لضمان استمرار تدفق النفط
العراق يبحث توقيع بروتوكول مع تركيا لضمان استمرار تدفق النفط
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن وفدا عراقيا زار العاصمة التركية أنقرة لبحث مستقبل اتفاق خط أنابيب النفط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في قطاع... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T14:08+0000
2026-07-03T14:08+0000
العراق
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بغداد وأنقرة تعتزمان توقيع بروتوكول تنفيذي يضمن استمرار تدفق النفط العراقي، بما في ذلك خام إقليم كردستان، في إطار تنظيم الصادرات النفطية بين الطرفين. وأضافت أن هذا البروتوكول يمثل خطوة انتقالية تمهد للتوصل إلى اتفاق جديد خلال عام من انتهاء سريان الاتفاق الحالي، بما يضمن استقرار تدفقات النفط في المرحلة المقبلة.ويأتي هذا التحرك في ظل اقتراب انتهاء سريان الاتفاقية الحالية في 27 يوليو/ تموز الجاري، بعد سنوات طويلة شكّلت خلالها الإطار القانوني الناظم لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين بشأن بنود اتفاقية بديلة يرتقب أن تحدد أسس التعاون في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.ويعد خط أنابيب كركوك - جيهان أحد أبرز مسارات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يمتد لمسافة تقارب 970 كيلومترا، رابطا بين حقول كركوك النفطية شمال العراق وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وبدأ تشغيل الخط عام 1976، ليصبح المنفذ الرئيس لصادرات النفط الخام العراقية عبر الأراضي التركية، حيث يتكون الخط من أنبوبين رئيسيين، الأول بقطر 46 بوصة، والثاني بقطر 40 بوصة، فيما تتراوح طاقته التصميمية بين 500 ألف و1.1 مليون برميل يوميا، ويضم منظومة متكاملة من محطات الضخ والقياس الموزعة على امتداد مساره، بما يضمن استمرارية عمليات نقل النفط بكفاءة عالية من الحقول العراقية إلى موانئ التصدير.
https://sarabic.ae/20260624/العراق-يعيد-إحياء-شريان-نفطي-استراتيجي-نحو-تركيا-1114665615.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, سوق النفط, اقتصاد
العراق, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, سوق النفط, اقتصاد

العراق يبحث توقيع بروتوكول مع تركيا لضمان استمرار تدفق النفط

14:08 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanمصفاة نفط في مدينة بيجي، على بعد حوالي 250 كيلومترا (155 ميلا) شمال بغداد، العراق، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2014
مصفاة نفط في مدينة بيجي، على بعد حوالي 250 كيلومترا (155 ميلا) شمال بغداد، العراق، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن وفدا عراقيا زار العاصمة التركية أنقرة لبحث مستقبل اتفاق خط أنابيب النفط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على مواصلة المشاورات الفنية والقانونية المتعلقة بصادرات النفط.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بغداد وأنقرة تعتزمان توقيع بروتوكول تنفيذي يضمن استمرار تدفق النفط العراقي، بما في ذلك خام إقليم كردستان، في إطار تنظيم الصادرات النفطية بين الطرفين.
وأضافت أن هذا البروتوكول يمثل خطوة انتقالية تمهد للتوصل إلى اتفاق جديد خلال عام من انتهاء سريان الاتفاق الحالي، بما يضمن استقرار تدفقات النفط في المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في ظل اقتراب انتهاء سريان الاتفاقية الحالية في 27 يوليو/ تموز الجاري، بعد سنوات طويلة شكّلت خلالها الإطار القانوني الناظم لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين بشأن بنود اتفاقية بديلة يرتقب أن تحدد أسس التعاون في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
ويعد خط أنابيب كركوك - جيهان أحد أبرز مسارات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يمتد لمسافة تقارب 970 كيلومترا، رابطا بين حقول كركوك النفطية شمال العراق وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
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24 يونيو, 15:20 GMT
وبدأ تشغيل الخط عام 1976، ليصبح المنفذ الرئيس لصادرات النفط الخام العراقية عبر الأراضي التركية، حيث يتكون الخط من أنبوبين رئيسيين، الأول بقطر 46 بوصة، والثاني بقطر 40 بوصة، فيما تتراوح طاقته التصميمية بين 500 ألف و1.1 مليون برميل يوميا، ويضم منظومة متكاملة من محطات الضخ والقياس الموزعة على امتداد مساره، بما يضمن استمرارية عمليات نقل النفط بكفاءة عالية من الحقول العراقية إلى موانئ التصدير.
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