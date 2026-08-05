ترامب يكشف موعد فتح مضيق "هرمز"
09:29 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 09:41 GMT 05.08.2026)
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
© AP Photo / Carl Court
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، "قد يتم في أقرب وقت"، مرجحًا أن يكون ذلك اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.
وجاءت تصريحات ترامب، خلال حديثه مع صحفيين رافقوه في ولاية كاليفورنيا، ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، اليوم الأربعاء.
وقال ترامب: "قد يحدث ذلك غدًا أو في اليوم التالي.. لقد أُحرز تقدم كبير"، وكان يتحدث مساء أمس الثلاثاء بتوقيت ولاية كاليفورنيا، الذي تزامن مع صباح اليوم الأربعاء في منطقة الشرق الأوسط.
ومنذ الثامن حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.