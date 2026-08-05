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بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية: قوات "المركز" أهم وحدات تحرير جمهورية دونيتسك
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ترامب يكشف موعد فتح مضيق "هرمز"
ترامب يكشف موعد فتح مضيق "هرمز"
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، "قد يتم في أقرب وقت"، مرجحًا أن يكون ذلك اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T09:29+0000
2026-08-05T09:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
أخبار إيران
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وجاءت تصريحات ترامب، خلال حديثه مع صحفيين رافقوه في ولاية كاليفورنيا، ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، اليوم الأربعاء.ومنذ الثامن حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260805/ترامب-مضيق-هرمز-سيفتح-قريبا-جدا-أو-إيران-ستتعرض-لضربة-شديدة-1115776041.html
https://sarabic.ae/20260805/إعلام-أمريكا-وإيران-وسلطنة-عُمان-تقترب-من-اتفاق-مؤقت-لإعادة-فتح-مضيق-هرمز-1115775756.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, أخبار إيران

ترامب يكشف موعد فتح مضيق "هرمز"

09:29 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 09:41 GMT 05.08.2026)
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Carl Court
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، "قد يتم في أقرب وقت"، مرجحًا أن يكون ذلك اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.
وجاءت تصريحات ترامب، خلال حديثه مع صحفيين رافقوه في ولاية كاليفورنيا، ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، اليوم الأربعاء.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
ترامب: مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو إيران ستتعرض لضربة شديدة
03:52 GMT

وقال ترامب: "قد يحدث ذلك غدًا أو في اليوم التالي.. لقد أُحرز تقدم كبير"، وكان يتحدث مساء أمس الثلاثاء بتوقيت ولاية كاليفورنيا، الذي تزامن مع صباح اليوم الأربعاء في منطقة الشرق الأوسط.

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
إعلام: أمريكا وإيران وسلطنة عمان تقترب من "اتفاق مؤقت" لإعادة فتح مضيق هرمز
02:59 GMT
ومنذ الثامن حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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