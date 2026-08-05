https://sarabic.ae/20260805/ترامب-مضيق-هرمز-سيفتح-قريبا-جدا-أو-إيران-ستتعرض-لضربة-شديدة-1115776041.html

ترامب: مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو إيران ستتعرض لضربة شديدة

ترامب: مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو إيران ستتعرض لضربة شديدة

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات جيدة للغاية مع إيران"، معربًا عن أمله في تجنب توجيه ضربة عسكرية لطهران، وذلك في ظل تقارير... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T03:52+0000

2026-08-05T03:52+0000

2026-08-05T05:44+0000

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وقال ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن مضيق هرمز "سيفتح قريبًا"، محذرًا من أن إيران ستتعرض لـ"ضربة قوية" إذا لم يتم ذلك، مضيفًا أن طهران "تدرك عواقب التراجع عن مسار المفاوضات".وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تستعد لتنفيذ "أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية"، إلا أن طهران طلبت الدخول في مفاوضات، على حد تعبيره.وأكد الرئيس الأمريكي أن العالم "سيكون مختلفًا" إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا، مشددًا على أن واشنطن "لن تسمح بذلك"، ومشيرًا إلى أن إيران "لا تريد الاعتراف بإجراء المفاوضات"، لكنها في الوقت نفسه "تريد التوصل إلى اتفاق".وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تستهدف استئناف حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أمريكي، أن "واشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق خلال اليوم الأربعاء"، مشيرًا إلى أن "التفاهم يتضمن ترتيبًا مؤقتًا بين عُمان وإيران، لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديده".وبحسب المصادر، ينص الاتفاق على أن تسلك السفن القادمة إلى الخليج عبر المضيق مسارًا شماليًا يمرّ بالمياه الإيرانية، فيما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر مسار جنوبي في المياه العُمانية، بالتنسيق بين مسقط وطهران.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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