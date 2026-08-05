https://sarabic.ae/20260805/إعلام-أمريكا-وإيران-وسلطنة-عُمان-تقترب-من-اتفاق-مؤقت-لإعادة-فتح-مضيق-هرمز-1115775756.html
إعلام: أمريكا وإيران وسلطنة عمان تقترب من "اتفاق مؤقت" لإعادة فتح مضيق هرمز
إعلام: أمريكا وإيران وسلطنة عمان تقترب من "اتفاق مؤقت" لإعادة فتح مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان، "باتت على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت" لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تستهدف استئناف حركة... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أمريكي، أن "واشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق خلال اليوم الأربعاء"، مشيرًا إلى أن "التفاهم يتضمن ترتيبًا مؤقتًا بين عُمان وإيران لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديده".وبحسب المصادر، ينصّ الاتفاق على أن تسلك السفن القادمة إلى الخليج عبر المضيق مسارًا شماليًا يمرّ بالمياه الإيرانية، فيما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر مسار جنوبي في المياه العُمانية، بالتنسيق بين مسقط وطهران.كما يتضمن الاتفاق عدم فرض أي رسوم على عبور المضيق خلال فترة سريانه المؤقتة.وأشارت التقارير إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت اتصالات هاتفية بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان، وأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وافق مبدئياً على الاتفاق، إلا أن دخوله حيّز التنفيذ لا يزال يتطلب موافقة المرشد الأعلى الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران".وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل لتفاهم نهائي بعد بشأن المضيق بالرغم من تقدم المفاوضات.وأضاف: "يكفي القول إن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا جدًا".وفي وقت سابق، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن مضيق هرمز في وقت قريب.ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام: أمريكا وإيران وسلطنة عمان تقترب من "اتفاق مؤقت" لإعادة فتح مضيق هرمز
02:59 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 05:25 GMT 05.08.2026)
أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان، "باتت على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت" لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تستهدف استئناف حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أمريكي، أن "واشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق خلال اليوم الأربعاء"، مشيرًا إلى أن "التفاهم يتضمن ترتيبًا مؤقتًا بين عُمان وإيران لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديده".
وبحسب المصادر، ينصّ الاتفاق على أن تسلك السفن القادمة إلى الخليج عبر المضيق مسارًا شماليًا يمرّ بالمياه الإيرانية، فيما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب عبر مسار جنوبي في المياه العُمانية، بالتنسيق بين مسقط وطهران.
كما يتضمن الاتفاق عدم فرض أي رسوم على عبور المضيق خلال فترة سريانه المؤقتة.
وأضافت المصادر أن "الأطراف ستعمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يومًا، على أن يُستخدم هذا الممر مستقبلًا لحركة السفن في الاتجاهين، بموجب اتفاق دائم يجري التفاوض بشأنه بين عُمان وإيران".
وأشارت التقارير إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت اتصالات هاتفية بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان، وأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وافق مبدئياً على الاتفاق، إلا أن دخوله حيّز التنفيذ لا يزال يتطلب موافقة المرشد الأعلى الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، أن هناك محادثات بين سلطنة عمان وإيران
بشأن عبور مزيد من السفن من مضيق هرمز بأمان على المدى القريب، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل لتفاهم نهائي بعد بشأن المضيق بالرغم من تقدم المفاوضات.
وقال روبيو، في مؤتمر صحفي، إن "نزع السلاح النووي من إيران هو الاتفاق النهائي. أما الاتفاق العاجل، الذي يركّز عليه الكثيرون، فهو اتفاق بشأن المضيق.. ومع ذلك، أعتقد أن هناك حوارًا ومحادثات جارية بين سلطنة عمان وإيران حول كيفية تمكين المزيد من السفن من المرور عبر المضيق بأمان على المدى القريب، بينما نمضي قدمًا نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي".
وأضاف: "يكفي القول إن هناك تقدمًا ملحوظًا في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا جدًا".
وفي وقت سابق، توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن مضيق هرمز في وقت قريب.
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نحن نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا (الثلاثاء والأربعاء) بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.