https://sarabic.ae/20260803/طهران-نعمل-مع-سلطنة-عمان-على-مسار-آمن-مؤقت-عبر-مضيق-هرمز-1115718832.html

طهران: نعمل مع سلطنة عمان على مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز

طهران: نعمل مع سلطنة عمان على مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن طهران تجري مباحثات ثنائية مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار عبور مؤقت وآمن عبر مضيق... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T07:41+0000

2026-08-03T07:41+0000

2026-08-03T07:41+0000

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وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي، أن "الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب"، لافتا إلى أن "بلاده تبحث مع مسقط مسارا جديدا للعبور لا يكون ضمن المسارين الشمالي أو الجنوبي، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية ومصالح الأطراف المعنية". وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن عبر المضيق خلال المهلة المحددة، قبل أن تنفذ هجوما على إيران"، متهما أمريكا بفرض مسار جنوبي بالتعاون مع بعض دول المنطقة، والذي وصفه بأنه "غير آمن"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأضاف أن ملف إعادة فتح مضيق هرمز يختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، موضحا أن قرار الإغلاق مرتبط بما وصفه بانتهاك أمريكا لتعهداتها، فيما تتواصل المحادثات الإيرانية العُمانية منذ نحو شهرين، وكان آخرها خلال الأيام الماضية. وأكد، إسماعيل بقائي، أن طهران تستخدم القنوات الدبلوماسية للتنبيه والتحذير والتوضيح، مشيرا إلى أن "بعض الدول، بينها بريطانيا وبلغاريا وأوكرانيا، أبلغت إيران بأنها لن تكون طرفا في أي حرب ضدها". وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، من أن أي دولة تتعاون مع أمريكا في شن هجمات على إيران ستواجه "دفاعا مشروعا" من جانب طهران، معتبرا أن توفير قواعد أو إمكانات عسكرية ولوجستية لطرف مهاجم سيضع تلك الدول في صف المعتدين.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقًا بشأن مضيق هرمز، مضيفًا أنه يتوقع التوصل أيضًا إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.وأوضح أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران بشأن آلية المفاوضات، مؤكدًا أن الجولة الجديدة ستبدأ مساء الإثنين.وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية كانت مستعدة لتنفيذ هجوم واسع، وأن الضربات كانت ستستمر إذا نُفذت.ووصف العملية بأنها كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.وأضاف أن السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب إيران، طلبت منه إلغاء الضربة.وشدد ترامب في ختام تصريحاته على أن هدف واشنطن لا يزال يتمثل في التوصل إلى نزع السلاح النووي الإيراني.وكان حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

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https://sarabic.ae/20260801/طهران-الحصار-الأمريكي-قد-يؤدي-إلى-إغلاق-مضيق-هرمز-وممرات-بحرية-أخرى-1115671763.html

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