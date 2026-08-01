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طهران: الحصار الأمريكي قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز وممرات بحرية أخرى
طهران: الحصار الأمريكي قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز وممرات بحرية أخرى
سبوتنيك عربي
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم السبت، بأن "استمرار الحصار البحري والتصعيد، الذي تمارسه الولايات المتحدة لن يقتصر أثره... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T00:04+0000
2026-08-01T05:11+0000
إيران
أخبار إيران
هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ذو القدر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "استمرار الحصار البحري والتصعيد الذي يمارسه النظام الأمريكي لا يؤدي فقط إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز، بل سيؤدي أيضًا إلى إغلاق مضائق وممرات بحرية إستراتيجية أخرى".وأضاف: "سيكون ثمن ذلك على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، والناخبين الأمريكيين".وفي وقت سابق، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الخميس، إنه سيستأنف حربًا شاملة ضد إيران، "ما لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريده".وأعلن الجيش الإيراني، الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى.ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260731/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-ناقلتي-نفط-حاولتا-عبور-هرمز-بدعم-أمريكي---عاجل-1115649128.html
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إيران, أخبار إيران, هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية

طهران: الحصار الأمريكي قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز وممرات بحرية أخرى

00:04 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 05:11 GMT 01.08.2026)
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© REUTERS Stringer
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صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم السبت، بأن "استمرار الحصار البحري والتصعيد، الذي تمارسه الولايات المتحدة لن يقتصر أثره على مضيق هرمز"، محذرًا من "تداعيات أوسع" على حركة الملاحة والاقتصاد العالمي، وفق تعبيره.
وقال ذو القدر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "استمرار الحصار البحري والتصعيد الذي يمارسه النظام الأمريكي لا يؤدي فقط إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز، بل سيؤدي أيضًا إلى إغلاق مضائق وممرات بحرية إستراتيجية أخرى".
وأضاف: "سيكون ثمن ذلك على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، والناخبين الأمريكيين".
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط حاولتا عبور "هرمز" بدعم أمريكي
أمس, 09:31 GMT
وفي وقت سابق، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الخميس، إنه سيستأنف حربًا شاملة ضد إيران، "ما لم تحصل الولايات المتحدة على 100% مما تريده".
وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في استئناف حرب شاملة مع إيران: "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد"، مشددًا في تصريحاته أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون "مشكلة كبيرة" إذا توقف عن صداقتهم.
وأعلن الجيش الإيراني، الخميس، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".
وقال الجيش الإيراني، في بيان، إن الطائرات المسيّرة استهدفت مولدات الكهرباء ومنظومة الملاحة والمباني الإدارية ومنشآت الدعم التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى.
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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