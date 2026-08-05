https://sarabic.ae/20260805/علماء-روس-يطورون-غرسات-من-سبائك-المغنيسيوم-تختفي-مع-التئام-العظام-1115797947.html

علماء روس يطورون غرسات من سبائك المغنيسيوم تختفي مع التئام العظام

علماء روس يطورون غرسات من سبائك المغنيسيوم تختفي مع التئام العظام

سبوتنيك عربي

طور علماء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الوطنية الروسية (NUST MISIS) صفائح ودبابيس ومسامير قابلة للتحلل الحيوي مصنوعة من سبائك المغنيسيوم، تعمل هذه الغرسات على... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T19:48+0000

2026-08-05T19:48+0000

2026-08-05T19:49+0000

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عظام

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وقد اجتازت هذه التقنية التجارب السريرية الأولية في جراحة الوجه والفكين، وبدأ أول مصنع روسي لإنتاج هذه الغرسات العمل في عام 2025.لماذا تتطلب الغرسات التقليدية أحيانا عملية جراحية أخرى؟يستخدم الجراحون عادةً صفائح ومسامير من الفولاذ أو التيتانيوم لتثبيت العظام المكسورة أو التي خضعت لإعادة بناء جراحية في موضعها الصحيح. تتميز هذه المواد بقوتها ومتانتها، ولكنها قد تبقى داخل الجسم لفترة طويلة بعد التئام العظم.في بعض الحالات، يجب إزالة الغرسة الدائمة لاحقًا من خلال عملية جراحية أخرى، مما يُعرّض المريض لتخدير إضافي، وإصابة الأنسجة، وفترة نقاهة أطول، وتكاليف طبية إضافية.لماذا يعد المغنيسيوم مناسبا للغرسات المختفية؟تعتمد غرسات MISIS على المغنيسيوم عالي النقاء ممزوجًا بكميات مضبوطة بدقة من عناصر متوافقة حيويًا، وخاصة الغاليوم والزنك. هذه العناصر إما موجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان أو يمكن للجسم معالجتها بأمان.لكن أهم ما يميزه هو نشاطه الكيميائي؛ فعندما يدخل المغنيسيوم إلى بيئة الجسم الفسيولوجية، يتفاعل تدريجيًا مع الماء والأيونات الذائبة، ويتأكسد، ويتحول إلى شكل أيوني يمكنه الدخول في العمليات الأيضية الطبيعية.يمكن فهم هذه العملية على أنها تآكل مُتحكم به، فبدلًا من أن يبقى الزرعة دون تغيير بشكل دائم، تذوب ببطء في ظل ظروف مُدارة بعناية. مع بدء التآكل، تتشكل طبقة واقية مؤقتة على سطح الزرعة، مما يبطئ عملية الذوبان. وعندما تُمتص هذه الطبقة تدريجيًا، تستمر العملية، مما يسمح للمادة بالاختفاء خطوة بخطوة بدلًا من فقدان قوتها دفعة واحدة.مواءمة ذوبان الزرعة مع التئام العظاملا يكمن التحدي الأكبر في إذابة المغنيسيوم، بل في التحكم بدقة في سرعة ذوبانه، فإذا اختفت الزرعة مبكرًا جدًا، فقد يفقد العظم المصاب دعمه قبل التئامه، وإذا بقيت لفترة طويلة جدًا، تقل بعض فوائد الجهاز القابل للتحلل الحيوي.ابتكر فريق MISIS عدة أنواع من سبائك المغنيسيوم بمستويات مختلفة من القوة والمرونة وسرعة الامتصاص. صُممت المواد المستخدمة في جراحة الإصابات لتوفير قوة ميكانيكية أكبر، بينما قد تتطلب الزرعات المستخدمة في جراحة الوجه والفكين ذوبانًا أسرع وأكثر تحكمًا.عند اختيار هذه المعايير بدقة، تفقد الزرعة قوتها تدريجيًا في نفس الوقت تقريبًا الذي يُصبح فيه العظم المتجدد قويًا بما يكفي لدعم نفسه.الحد من التفاعلات غير المرغوب فيها داخل الجسميمكن أن تتآكل هذه المناطق المجهرية بسرعة أكبر من المادة المحيطة بها، مما يتسبب في ذوبان غير متساوٍ ويحتمل أن ينتج عنه ردود فعل غير مرغوب فيها في الأنسجة، وتقليل تأثيرها يجعل سلوك الزرعة أكثر ليونة وأكثر قابلية للتنبؤ.التجارب السريرية في جراحة الوجه والفكينأُجريت التجارب السريرية الأولى في الجامعة الروسية للطب، حيث استُخدمت الغرسات القابلة للتحلل الحيوي في عمليات جراحية للوجه والفكين شملت أكثر من 20 مريضًا.وتقوم شركة (MISIS) بتطوير هذه التقنية بالتعاون مع شركة (Osteo-Cyber)، الشريك الصناعي والمقيم في مؤسسة سكولكوفو، وقد أدى هذا التعاون إلى إطلاق أول موقع إنتاج في روسيا للغرسات القابلة للتحلل الحيوي المستخدمة في جراحة العظام والوجه والفكين في عام 2025، وقد اجتاز المشروع لاحقًا فحصًا من قبل هيئة الرقابة الروسية (Roszdravnadzor).وتخطط الشركة لتصنيع 195 نوعًا من غرسات سبائك المغنيسيوم، بما في ذلك الدبابيس والصفائح والبراغي، وقد أبدى باحثون من الهند وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط اهتمامًا بهذا المشروع.الطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح إنتاج غرسات أكثر تخصيصايدرس باحثو معهد (MISIS) أيضًا غرسات المغنيسيوم القابلة للتحلل الحيوي، المُنتجة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي طريقة قد تدعم في المستقبل أشكالًا أكثر تعقيدًا أو مُصممة خصيصًا لكل مريض. يتمثل أحد التحديات في أن الطباعة قد تُخلّف إجهادات ميكانيكية داخلية وعيوبًا مجهرية، مما قد يُسرّع التآكل ويؤدي إلى ذوبان الغرسة قبل الأوان، وفق ما أوردته بوابة روسيا العلمية.يعمل الفريق حاليًا على توسيع نطاق هذا المفهوم ليشمل مجالات أخرى غير ترميم العظام، وتطوير غرسات قابلة للتحلل الحيوي لأمراض القلب، مُظهرين كيف يُمكن لمادة كانت تُقدّر في السابق لخفتها أن تُصبح بنية طبية مؤقتة، قوية بما يكفي لدعم الشفاء، ومُصممة لتختفي عند انتهاء وظيفتها.

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