علماء روس يطورون غرسات من سبائك المغنيسيوم تختفي مع التئام العظام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: المبادرة الأمنية الإسلامية حل حاسم لأزمات المنطقة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين ترفع الورقة الحمراء دفاعاً عن نموذجها الاقتصادي... هيكلة المصارف في لبنان، ماذا في جديد الخطط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
10:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
12:33 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أرضية السلام بين الأتراك والكرد تحدث عندما يكون القانون فوق الجميع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260805/علماء-روس-يطورون-غرسات-من-سبائك-المغنيسيوم-تختفي-مع-التئام-العظام-1115797947.html
علماء روس يطورون غرسات من سبائك المغنيسيوم تختفي مع التئام العظام
علماء روس يطورون غرسات من سبائك المغنيسيوم تختفي مع التئام العظام
سبوتنيك عربي
طور علماء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الوطنية الروسية (NUST MISIS) صفائح ودبابيس ومسامير قابلة للتحلل الحيوي مصنوعة من سبائك المغنيسيوم، تعمل هذه الغرسات على... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T19:48+0000
2026-08-05T19:49+0000
مجتمع
روسيا
جامعات روسية
أخبار الأبحاث العلمية
عظام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103868/37/1038683796_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_e5ad6f724cd3f10f55e4459ddc417d7e.jpg
وقد اجتازت هذه التقنية التجارب السريرية الأولية في جراحة الوجه والفكين، وبدأ أول مصنع روسي لإنتاج هذه الغرسات العمل في عام 2025.لماذا تتطلب الغرسات التقليدية أحيانا عملية جراحية أخرى؟يستخدم الجراحون عادةً صفائح ومسامير من الفولاذ أو التيتانيوم لتثبيت العظام المكسورة أو التي خضعت لإعادة بناء جراحية في موضعها الصحيح. تتميز هذه المواد بقوتها ومتانتها، ولكنها قد تبقى داخل الجسم لفترة طويلة بعد التئام العظم.في بعض الحالات، يجب إزالة الغرسة الدائمة لاحقًا من خلال عملية جراحية أخرى، مما يُعرّض المريض لتخدير إضافي، وإصابة الأنسجة، وفترة نقاهة أطول، وتكاليف طبية إضافية.لماذا يعد المغنيسيوم مناسبا للغرسات المختفية؟تعتمد غرسات MISIS على المغنيسيوم عالي النقاء ممزوجًا بكميات مضبوطة بدقة من عناصر متوافقة حيويًا، وخاصة الغاليوم والزنك. هذه العناصر إما موجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان أو يمكن للجسم معالجتها بأمان.لكن أهم ما يميزه هو نشاطه الكيميائي؛ فعندما يدخل المغنيسيوم إلى بيئة الجسم الفسيولوجية، يتفاعل تدريجيًا مع الماء والأيونات الذائبة، ويتأكسد، ويتحول إلى شكل أيوني يمكنه الدخول في العمليات الأيضية الطبيعية.يمكن فهم هذه العملية على أنها تآكل مُتحكم به، فبدلًا من أن يبقى الزرعة دون تغيير بشكل دائم، تذوب ببطء في ظل ظروف مُدارة بعناية. مع بدء التآكل، تتشكل طبقة واقية مؤقتة على سطح الزرعة، مما يبطئ عملية الذوبان. وعندما تُمتص هذه الطبقة تدريجيًا، تستمر العملية، مما يسمح للمادة بالاختفاء خطوة بخطوة بدلًا من فقدان قوتها دفعة واحدة.مواءمة ذوبان الزرعة مع التئام العظاملا يكمن التحدي الأكبر في إذابة المغنيسيوم، بل في التحكم بدقة في سرعة ذوبانه، فإذا اختفت الزرعة مبكرًا جدًا، فقد يفقد العظم المصاب دعمه قبل التئامه، وإذا بقيت لفترة طويلة جدًا، تقل بعض فوائد الجهاز القابل للتحلل الحيوي.ابتكر فريق MISIS عدة أنواع من سبائك المغنيسيوم بمستويات مختلفة من القوة والمرونة وسرعة الامتصاص. صُممت المواد المستخدمة في جراحة الإصابات لتوفير قوة ميكانيكية أكبر، بينما قد تتطلب الزرعات المستخدمة في جراحة الوجه والفكين ذوبانًا أسرع وأكثر تحكمًا.عند اختيار هذه المعايير بدقة، تفقد الزرعة قوتها تدريجيًا في نفس الوقت تقريبًا الذي يُصبح فيه العظم المتجدد قويًا بما يكفي لدعم نفسه.الحد من التفاعلات غير المرغوب فيها داخل الجسميمكن أن تتآكل هذه المناطق المجهرية بسرعة أكبر من المادة المحيطة بها، مما يتسبب في ذوبان غير متساوٍ ويحتمل أن ينتج عنه ردود فعل غير مرغوب فيها في الأنسجة، وتقليل تأثيرها يجعل سلوك الزرعة أكثر ليونة وأكثر قابلية للتنبؤ.التجارب السريرية في جراحة الوجه والفكينأُجريت التجارب السريرية الأولى في الجامعة الروسية للطب، حيث استُخدمت الغرسات القابلة للتحلل الحيوي في عمليات جراحية للوجه والفكين شملت أكثر من 20 مريضًا.وتقوم شركة (MISIS) بتطوير هذه التقنية بالتعاون مع شركة (Osteo-Cyber)، الشريك الصناعي والمقيم في مؤسسة سكولكوفو، وقد أدى هذا التعاون إلى إطلاق أول موقع إنتاج في روسيا للغرسات القابلة للتحلل الحيوي المستخدمة في جراحة العظام والوجه والفكين في عام 2025، وقد اجتاز المشروع لاحقًا فحصًا من قبل هيئة الرقابة الروسية (Roszdravnadzor).وتخطط الشركة لتصنيع 195 نوعًا من غرسات سبائك المغنيسيوم، بما في ذلك الدبابيس والصفائح والبراغي، وقد أبدى باحثون من الهند وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط اهتمامًا بهذا المشروع.الطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح إنتاج غرسات أكثر تخصيصايدرس باحثو معهد (MISIS) أيضًا غرسات المغنيسيوم القابلة للتحلل الحيوي، المُنتجة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي طريقة قد تدعم في المستقبل أشكالًا أكثر تعقيدًا أو مُصممة خصيصًا لكل مريض. يتمثل أحد التحديات في أن الطباعة قد تُخلّف إجهادات ميكانيكية داخلية وعيوبًا مجهرية، مما قد يُسرّع التآكل ويؤدي إلى ذوبان الغرسة قبل الأوان، وفق ما أوردته بوابة روسيا العلمية.يعمل الفريق حاليًا على توسيع نطاق هذا المفهوم ليشمل مجالات أخرى غير ترميم العظام، وتطوير غرسات قابلة للتحلل الحيوي لأمراض القلب، مُظهرين كيف يُمكن لمادة كانت تُقدّر في السابق لخفتها أن تُصبح بنية طبية مؤقتة، قوية بما يكفي لدعم الشفاء، ومُصممة لتختفي عند انتهاء وظيفتها.
https://sarabic.ae/20260804/علماء-رياضيات-روس-يطورون-طريقة-أسرع-وأبسط-لتحسين-التنبؤات-بالسلاسل-الزمنية-1115769001.html
https://sarabic.ae/20260729/علماء-روس-يحولون-بقايا-القهوة-الرطبة-إلى-وقود-عالي-الطاقة-1115609080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103868/37/1038683796_111:0:1928:1363_1920x0_80_0_0_adf11350542ba968d1a0cf8cd7485cce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, عظام
روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, عظام

علماء روس يطورون غرسات من سبائك المغنيسيوم تختفي مع التئام العظام

19:48 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 19:49 GMT 05.08.2026)
© Photo / NUST (MISIS) العلماء الروس يبتكرون مادة مقاومة للحرارة للطيران والملاحة الفضائية
 العلماء الروس يبتكرون مادة مقاومة للحرارة للطيران والملاحة الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Photo / NUST (MISIS)
تابعنا عبر
طور علماء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الوطنية الروسية (NUST MISIS) صفائح ودبابيس ومسامير قابلة للتحلل الحيوي مصنوعة من سبائك المغنيسيوم، تعمل هذه الغرسات على تثبيت العظام المتضررة أثناء التئامها، ثم تذوب تدريجيًا ليحل محلها نسيج طبيعي، مما يُغني عن الحاجة إلى عملية جراحية ثانية لإزالة الغرسات المعدنية الدائمة.
وقد اجتازت هذه التقنية التجارب السريرية الأولية في جراحة الوجه والفكين، وبدأ أول مصنع روسي لإنتاج هذه الغرسات العمل في عام 2025.

لماذا تتطلب الغرسات التقليدية أحيانا عملية جراحية أخرى؟

يستخدم الجراحون عادةً صفائح ومسامير من الفولاذ أو التيتانيوم لتثبيت العظام المكسورة أو التي خضعت لإعادة بناء جراحية في موضعها الصحيح. تتميز هذه المواد بقوتها ومتانتها، ولكنها قد تبقى داخل الجسم لفترة طويلة بعد التئام العظم.
في بعض الحالات، يجب إزالة الغرسة الدائمة لاحقًا من خلال عملية جراحية أخرى، مما يُعرّض المريض لتخدير إضافي، وإصابة الأنسجة، وفترة نقاهة أطول، وتكاليف طبية إضافية.
تتبع الغرسات القابلة للتحلل الحيوي مبدأً مختلفًا، فهي توفر الدعم الميكانيكي فقط عند الحاجة إليه، ثم تفقد قوتها تدريجيًا مع قدرة العظم المتعافي على تحمل الحمل بشكل مستقل.

لماذا يعد المغنيسيوم مناسبا للغرسات المختفية؟

تعتمد غرسات MISIS على المغنيسيوم عالي النقاء ممزوجًا بكميات مضبوطة بدقة من عناصر متوافقة حيويًا، وخاصة الغاليوم والزنك. هذه العناصر إما موجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان أو يمكن للجسم معالجتها بأمان.
يتمتع المغنيسيوم أيضًا بخصائص ميكانيكية أقرب إلى خصائص العظم الطبيعي من الفولاذ والتيتانيوم التقليديين، مما يسمح للباحثين بابتكار أجهزة تثبيت توفر الدعم دون أن تتصرف كجسم غريب صلب للغاية.
لكن أهم ما يميزه هو نشاطه الكيميائي؛ فعندما يدخل المغنيسيوم إلى بيئة الجسم الفسيولوجية، يتفاعل تدريجيًا مع الماء والأيونات الذائبة، ويتأكسد، ويتحول إلى شكل أيوني يمكنه الدخول في العمليات الأيضية الطبيعية.
يمكن فهم هذه العملية على أنها تآكل مُتحكم به، فبدلًا من أن يبقى الزرعة دون تغيير بشكل دائم، تذوب ببطء في ظل ظروف مُدارة بعناية. مع بدء التآكل، تتشكل طبقة واقية مؤقتة على سطح الزرعة، مما يبطئ عملية الذوبان. وعندما تُمتص هذه الطبقة تدريجيًا، تستمر العملية، مما يسمح للمادة بالاختفاء خطوة بخطوة بدلًا من فقدان قوتها دفعة واحدة.
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
مجتمع
علماء رياضيات روس يطورون طريقة أسرع وأبسط لتحسين التنبؤات بالسلاسل الزمنية
أمس, 18:40 GMT

مواءمة ذوبان الزرعة مع التئام العظام

لا يكمن التحدي الأكبر في إذابة المغنيسيوم، بل في التحكم بدقة في سرعة ذوبانه، فإذا اختفت الزرعة مبكرًا جدًا، فقد يفقد العظم المصاب دعمه قبل التئامه، وإذا بقيت لفترة طويلة جدًا، تقل بعض فوائد الجهاز القابل للتحلل الحيوي.
ابتكر فريق MISIS عدة أنواع من سبائك المغنيسيوم بمستويات مختلفة من القوة والمرونة وسرعة الامتصاص. صُممت المواد المستخدمة في جراحة الإصابات لتوفير قوة ميكانيكية أكبر، بينما قد تتطلب الزرعات المستخدمة في جراحة الوجه والفكين ذوبانًا أسرع وأكثر تحكمًا.
يُجري الباحثون تعديلات على العملية على ثلاثة مستويات رئيسية: تغيير التركيب الكيميائي وتركيز عناصر السبيكة، والتحكم في حجم وترتيب الحبيبات المجهرية للمادة، وتطبيق طبقة سطحية قابلة للتحلل الحيوي تُبطئ التآكل خلال الساعات الأولى بعد الجراحة، حيث يُمكن أن يُسرّع ارتفاع معدل الأيض من ذوبان الزرعة مؤقتًا.
عند اختيار هذه المعايير بدقة، تفقد الزرعة قوتها تدريجيًا في نفس الوقت تقريبًا الذي يُصبح فيه العظم المتجدد قويًا بما يكفي لدعم نفسه.

الحد من التفاعلات غير المرغوب فيها داخل الجسم

لا تعتمد التوافقية الحيوية على المعدن الأساسي فحسب، بل أيضًا على الشوائب والاختلافات المجهرية داخل السبيكة. قام العلماء بإزالة الإضافات التي يُحتمل أن تكون سامة واستبدلوها بعناصر تُعتبر أقرب فسيولوجيًا إلى جسم الإنسان، كما حسّنوا التحكم في البنية المجهرية للسبيكة، مما قلل من المناطق الكهروكيميائية الموضعية الدقيقة المعروفة باسم الأزواج الجلفانية.
يمكن أن تتآكل هذه المناطق المجهرية بسرعة أكبر من المادة المحيطة بها، مما يتسبب في ذوبان غير متساوٍ ويحتمل أن ينتج عنه ردود فعل غير مرغوب فيها في الأنسجة، وتقليل تأثيرها يجعل سلوك الزرعة أكثر ليونة وأكثر قابلية للتنبؤ.
قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
مجتمع
علماء روس يحولون بقايا القهوة الرطبة إلى وقود عالي الطاقة
29 يوليو, 21:51 GMT

التجارب السريرية في جراحة الوجه والفكين

أُجريت التجارب السريرية الأولى في الجامعة الروسية للطب، حيث استُخدمت الغرسات القابلة للتحلل الحيوي في عمليات جراحية للوجه والفكين شملت أكثر من 20 مريضًا.
ونجحت هذه الأجهزة في تثبيت المناطق المتضررة وتحللت دون أي مضاعفات مُبلغ عنها، مما يُقدم دليلًا سريريًا مبكرًا على قدرة المادة على أداء الوظيفتين المطلوبتين من هذه التقنية: التثبيت الموثوق أثناء فترة التعافي والاختفاء المُتحكم به بعد ذلك.
وتقوم شركة (MISIS) بتطوير هذه التقنية بالتعاون مع شركة (Osteo-Cyber)، الشريك الصناعي والمقيم في مؤسسة سكولكوفو، وقد أدى هذا التعاون إلى إطلاق أول موقع إنتاج في روسيا للغرسات القابلة للتحلل الحيوي المستخدمة في جراحة العظام والوجه والفكين في عام 2025، وقد اجتاز المشروع لاحقًا فحصًا من قبل هيئة الرقابة الروسية (Roszdravnadzor).
وتخطط الشركة لتصنيع 195 نوعًا من غرسات سبائك المغنيسيوم، بما في ذلك الدبابيس والصفائح والبراغي، وقد أبدى باحثون من الهند وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط اهتمامًا بهذا المشروع.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح إنتاج غرسات أكثر تخصيصا

يدرس باحثو معهد (MISIS) أيضًا غرسات المغنيسيوم القابلة للتحلل الحيوي، المُنتجة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي طريقة قد تدعم في المستقبل أشكالًا أكثر تعقيدًا أو مُصممة خصيصًا لكل مريض. يتمثل أحد التحديات في أن الطباعة قد تُخلّف إجهادات ميكانيكية داخلية وعيوبًا مجهرية، مما قد يُسرّع التآكل ويؤدي إلى ذوبان الغرسة قبل الأوان، وفق ما أوردته بوابة روسيا العلمية.
وجد الباحثون أن عملية معالجة حرارية خاصة - تسخين المادة المطبوعة إلى 525 درجة مئوية لمدة أربع ساعات، ثم تلدينها عند 200 درجة مئوية - تُقلل هذه الإجهادات وتُبطئ التآكل بمقدار 1.2 إلى 1.5 مرة تقريبًا، مع جعل البنية الداخلية أكثر تجانسًا وتقليل العيوب المجهرية.
يعمل الفريق حاليًا على توسيع نطاق هذا المفهوم ليشمل مجالات أخرى غير ترميم العظام، وتطوير غرسات قابلة للتحلل الحيوي لأمراض القلب، مُظهرين كيف يُمكن لمادة كانت تُقدّر في السابق لخفتها أن تُصبح بنية طبية مؤقتة، قوية بما يكفي لدعم الشفاء، ومُصممة لتختفي عند انتهاء وظيفتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала