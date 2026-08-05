https://sarabic.ae/20260805/لحظة-صادمة-صاعقة-تضرب-لاعب-كرة-قدم-وتودي-بحياته-في-تايلاند-فيديو-1115789856.html
لحظة صادمة... صاعقة تضرب لاعب كرة قدم وتودي بحياته في تايلاند.. فيديو
لحظة صادمة... صاعقة تضرب لاعب كرة قدم وتودي بحياته في تايلاند.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة وقوع حادثة خلال مبارة لبطولة "كأس غولوك الإقليمية 2026"، يوم الثلاثاء الماضي، في مقاطعة ناراتيوات جنوبي البلاد. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T13:21+0000
2026-08-05T13:21+0000
2026-08-05T13:21+0000
نادي الفيديو
رياضة
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وأظهر مقطع فيديو متداول فريقين يواصلان اللعب وسط أمطار غزيرة ، قبل أن يضيء وميض هائل أرضية الملعب، لتضرب صاعقة قوية الملعب، مصحوبة بألسنة لهب وسحابة من الدخان. ولقي اللاعب التايلاندي صفوان عوي (24 عاماً) حتفه إثر تعرضه لصاعقة برق مفاجئة ضربت أرضية الملعب. وقع الحادث المأساوي في 4 أغسطس/آب 2026، أثناء مباراة لكرة القدم في إقليم ناراثيوات جنوبي تايلاند. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة 9 رياضيين آخرين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
لحظة صادمة... صاعقة تضرب لاعب كرة قدم وتودي بحياته في تايلاند.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة وقوع حادثة خلال مبارة لبطولة "كأس غولوك الإقليمية 2026"، يوم الثلاثاء الماضي، في مقاطعة ناراتيوات جنوبي البلاد.
وأظهر مقطع فيديو متداول فريقين يواصلان اللعب وسط أمطار غزيرة ، قبل أن يضيء وميض هائل أرضية الملعب، لتضرب صاعقة قوية الملعب، مصحوبة بألسنة لهب وسحابة من الدخان.
ولقي اللاعب التايلاندي صفوان عوي (24 عاماً) حتفه إثر تعرضه لصاعقة برق مفاجئة ضربت أرضية الملعب.
وقع الحادث المأساوي في 4 أغسطس/آب 2026، أثناء مباراة لكرة القدم في إقليم ناراثيوات جنوبي تايلاند. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة 9 رياضيين آخرين.