https://sarabic.ae/20260805/واشنطن-تبحث-عن-صاروخ-اعتراضي-لا-تتجاوز-كلفته-150-ألف-دولار-1115800740.html

واشنطن تبحث عن صاروخ اعتراضي لا تتجاوز كلفته 150 ألف دولار

واشنطن تبحث عن صاروخ اعتراضي لا تتجاوز كلفته 150 ألف دولار

سبوتنيك عربي

يبحث الجيش الأمريكي عن صاروخ اعتراضي جديد منخفض التكلفة لتدمير الطائرات المسيّرة الصغيرة، مع تحديد تكلفة لا تتجاوز 150 ألف دولار للوحدة الواحدة في الإنتاج... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T21:50+0000

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وقالت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، في بيان: "يجب ألا تتجاوز تكلفة إنتاج الصواريخ 150 ألف دولار للصاروخ الواحد، في حال شراء كمية لا تقل عن 5000 صاروخ اعتراضي مضاد للطائرات المسيّرة الصغيرة".وأشارت إلى أن الصاروخ الجديد يجب أن يكون قادرًا على استهداف طائرات مسيّرة صغيرة يتراوح وزنها بين 20 و1300 رطل، وعلى مدى يصل إلى 15 ميلًا، وأن يُطلق في أقل من خمس ثوانٍ، مع تكامله مع الأنظمة الحالية المضادة للطائرات المسيّرة.كما أوضحت أنه، بعد الانتهاء من السلسلة الأولى من الاختبارات بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027، يجب أن يصل الصاروخ إلى مستوى الجاهزية التكنولوجية، بما يضمن سرعة نشره.وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، قدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، المصنف في روسيا منظمة غير مرغوب فيها، أن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من 1500 صاروخ لمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، و200 صاروخ اعتراضي لمنظومات الدفاع الجوي للارتفاعات العالية "ثاد"، خلال الصراع ضد إيران.

https://sarabic.ae/20260804/تقرير-الولايات-المتحدة-لم-تجدد-مخزوناتها-من-صواريخ-باتريوت-التي-نقلت-إلى-أوكرانيا-1115748205.html

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