https://sarabic.ae/20260804/تقرير-الولايات-المتحدة-لم-تجدد-مخزوناتها-من-صواريخ-باتريوت-التي-نقلت-إلى-أوكرانيا-1115748205.html

تقرير: الولايات المتحدة لم تجدد مخزوناتها من صواريخ باتريوت التي نقلت إلى أوكرانيا

تقرير: الولايات المتحدة لم تجدد مخزوناتها من صواريخ باتريوت التي نقلت إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

بحسب وثائق ميزانية البنتاغون التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، فإن الولايات المتحدة لم تقم بعد بتجديد ترسانتها من صواريخ PAC-3 MSE الاعتراضية لأنظمة الدفاع... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T06:27+0000

2026-08-04T06:27+0000

2026-08-04T06:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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تم توقيع العقود الأولى لتجديد المخزون في السنة المالية 2022-2023، لكن الجيش الأمريكي لم يتلق بعد الكمية الكاملة من القذائف، حيث يستغرق الإنتاج ما يصل إلى ثلاث سنوات. كما خصص الكونغرس في السنة المالية 2023 مبلغًا إضافيًا قدره 1.44 مليار دولار للتجديد، ولكن نظرًا لمحدودية طاقة المصانع، فمن غير المتوقع تسليم بعض هذه الصواريخ إلى الجيش حتى أواخر عام 2026 وخلال عام 2027. وقد زادت العملية العسكرية ضد إيران الضغط على المخزونات الأمريكية. ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ربما انخفضت مخزونات صواريخ "باك-3 إم إس إي" بنحو 65%.وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مخزونات كبيرة من الذخائر، رغم الكميات الكبيرة التي زودت بها إدارة الرئيس السابق جو بايدن أوكرانيا. وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك أيضًا مخزونات كبيرة من الذخائر متوسطة المدى، مؤكدًا أنها تفوق، في رأيه، ما قد تحتاجه البلاد في أي وقت، لكنه شدد على رغبته في مواصلة تعزيز هذه المخزونات بشكل أكبر.تقرير: أمريكا استهلكت أكثر من 1500 صاروخ "باتريوت" خلال الصراع مع إيرانزيلينسكي يعترف بعجز الدفاعات الأوكرانية عن اعتراض الضربات الصاروخية الروسية

https://sarabic.ae/20260731/ترامب-يعلن-معارضته-لنقل-تكنولوجيا-إنتاج-صواريخ-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1115667819.html

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