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تقرير: الولايات المتحدة لم تجدد مخزوناتها من صواريخ باتريوت التي نقلت إلى أوكرانيا
تقرير: الولايات المتحدة لم تجدد مخزوناتها من صواريخ باتريوت التي نقلت إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
بحسب وثائق ميزانية البنتاغون التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، فإن الولايات المتحدة لم تقم بعد بتجديد ترسانتها من صواريخ PAC-3 MSE الاعتراضية لأنظمة الدفاع... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T06:27+0000
2026-08-04T06:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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تم توقيع العقود الأولى لتجديد المخزون في السنة المالية 2022-2023، لكن الجيش الأمريكي لم يتلق بعد الكمية الكاملة من القذائف، حيث يستغرق الإنتاج ما يصل إلى ثلاث سنوات. كما خصص الكونغرس في السنة المالية 2023 مبلغًا إضافيًا قدره 1.44 مليار دولار للتجديد، ولكن نظرًا لمحدودية طاقة المصانع، فمن غير المتوقع تسليم بعض هذه الصواريخ إلى الجيش حتى أواخر عام 2026 وخلال عام 2027. وقد زادت العملية العسكرية ضد إيران الضغط على المخزونات الأمريكية. ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ربما انخفضت مخزونات صواريخ "باك-3 إم إس إي" بنحو 65%.وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مخزونات كبيرة من الذخائر، رغم الكميات الكبيرة التي زودت بها إدارة الرئيس السابق جو بايدن أوكرانيا. وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك أيضًا مخزونات كبيرة من الذخائر متوسطة المدى، مؤكدًا أنها تفوق، في رأيه، ما قد تحتاجه البلاد في أي وقت، لكنه شدد على رغبته في مواصلة تعزيز هذه المخزونات بشكل أكبر.تقرير: أمريكا استهلكت أكثر من 1500 صاروخ "باتريوت" خلال الصراع مع إيرانزيلينسكي يعترف بعجز الدفاعات الأوكرانية عن اعتراض الضربات الصاروخية الروسية
https://sarabic.ae/20260731/ترامب-يعلن-معارضته-لنقل-تكنولوجيا-إنتاج-صواريخ-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1115667819.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تقرير: الولايات المتحدة لم تجدد مخزوناتها من صواريخ باتريوت التي نقلت إلى أوكرانيا

06:27 GMT 04.08.2026
© AP Photoصواريخ "باتريوت"
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
بحسب وثائق ميزانية البنتاغون التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، فإن الولايات المتحدة لم تقم بعد بتجديد ترسانتها من صواريخ PAC-3 MSE الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، والتي نقلتها إلى أوكرانيا في عام 2022.
تم توقيع العقود الأولى لتجديد المخزون في السنة المالية 2022-2023، لكن الجيش الأمريكي لم يتلق بعد الكمية الكاملة من القذائف، حيث يستغرق الإنتاج ما يصل إلى ثلاث سنوات.

وفي نهاية السنة المالية 2022، خصص الكونغرس تمويلًا لـ 148 صاروخًا إضافيًا، بالإضافةً إلى الطلبية الأساسية. ومعظم هذه الصواريخ تُسلّم حاليًا إلى الجيش، وذلك خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى حزيران/يونيو 2026.

كما خصص الكونغرس في السنة المالية 2023 مبلغًا إضافيًا قدره 1.44 مليار دولار للتجديد، ولكن نظرًا لمحدودية طاقة المصانع، فمن غير المتوقع تسليم بعض هذه الصواريخ إلى الجيش حتى أواخر عام 2026 وخلال عام 2027.

وبموجب البرنامج الأساسي، فإنه من المقرر أن يتسلم الجيش الأمريكي 166 صاروخًا من طراز"باك-3 إم إس إي" في عام 2026. ومع ذلك، لا توجد أي شحنات مقررة بين أيار/مايو وآب/أغسطس. ويعزو البنتاغون هذه التأخيرات، جزئيًا، إلى الوفاء بعقود التصدير.

وقد زادت العملية العسكرية ضد إيران الضغط على المخزونات الأمريكية. ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ربما انخفضت مخزونات صواريخ "باك-3 إم إس إي" بنحو 65%.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
ترامب يعلن معارضته لنقل تكنولوجيا إنتاج صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا
31 يوليو, 18:07 GMT
وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مخزونات كبيرة من الذخائر، رغم الكميات الكبيرة التي زودت بها إدارة الرئيس السابق جو بايدن أوكرانيا.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين: "لدينا الكثير من الذخائر. بايدن أرسل إلى أوكرانيا كميات كبيرة جدًا، ولذلك نعمل الآن على إعادة تعويض هذه المخزونات. لكن (بايدن) منح أوكرانيا بالفعل كمية هائلة من الذخائر".

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك أيضًا مخزونات كبيرة من الذخائر متوسطة المدى، مؤكدًا أنها تفوق، في رأيه، ما قد تحتاجه البلاد في أي وقت، لكنه شدد على رغبته في مواصلة تعزيز هذه المخزونات بشكل أكبر.
تقرير: أمريكا استهلكت أكثر من 1500 صاروخ "باتريوت" خلال الصراع مع إيران
زيلينسكي يعترف بعجز الدفاعات الأوكرانية عن اعتراض الضربات الصاروخية الروسية
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