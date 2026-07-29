https://sarabic.ae/20260729/تقرير-أمريكا-استهلكت-أكثر-من-1500-صاروخ-باتريوت-خلال-الصراع-مع-إيران-1115610529.html

تقرير: أمريكا استهلكت أكثر من 1500 صاروخ "باتريوت" خلال الصراع مع إيران

تقرير: أمريكا استهلكت أكثر من 1500 صاروخ "باتريوت" خلال الصراع مع إيران

سبوتنيك عربي

أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 1500 صاروخ لمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، وأكثر من 200 صاروخ اعتراضي لمنظومات "ثاد" خلال الصراع مع إيران، ما أدى إلى نقص كبير... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T22:34+0000

2026-07-29T22:34+0000

2026-07-29T22:34+0000

باتريوت

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (المصنف منظمة غير مرغوب فيها في روسيا)، استنادًا إلى حساباته، استخدمت الولايات المتحدة، خلال الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 27 يوليو/تموز، ما بين 1503 و1571 صاروخًا لمنظومات "باتريوت"، وما بين 174 و218 صاروخًا اعتراضيًا لمنظومات "ثاد".وأشار التقرير إلى أنه في 27 فبراير/شباط، كانت الولايات المتحدة تمتلك 2330 صاروخًا لمنظومات "باتريوت" و452 صاروخًا اعتراضيًا لمنظومات "ثاد"، بينما تراجع المخزون، بحلول 27 يوليو/تموز، إلى ما بين 759 و827 صاروخًا من طراز "باتريوت"، وما بين 234 و278 صاروخًا اعتراضيًا لمنظومات "ثاد".وجاء التقرير في وقت دعا فيه فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا، بشكل عاجل، بـ300 صاروخ باتريوت قبل حلول فصل الشتاء المقبل.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن الجيش الأمريكي بدأ في السماح بمرور بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، في ظل تراجع مخزونه من الذخائر الاعتراضية.ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أمريكيين كبار أن القادة العسكريين قرروا عدم اعتراض بعض المقذوفات التي لا تشكل خطرا مباشرا على القوات الأمريكية، بهدف الحفاظ على صواريخ الدفاع الجوي التي تتراجع مخزوناتها بوتيرة متسارعة.وأضافت المصادر أن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد العسكريين الأمريكيين أو مواقع انتشارهم لا تزال تُعترض، فيما يُسمح في بعض الحالات بمرور المقذوفات المتجهة إلى مناطق خالية من الأفراد، حتى وإن كانت قد تتسبب في أضرار بالبنية التحتية للقواعد العسكرية.وفي المقابل، نفى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، صحة التقارير التي تحدثت عن استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية، داعيًا إلى عدم تصديق تلك التسريبات، ومعتبرًا أن المسؤولين عن نشرها "يجب أن يكونوا في السجن".

https://sarabic.ae/20260727/تقرير-نقص-الذخائر-يدفع-الجيش-الأمريكي-لتقليص-اعتراض-بعض-الهجمات-الإيرانية-1115526782.html

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