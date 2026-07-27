https://sarabic.ae/20260727/تقرير-نقص-الذخائر-يدفع-الجيش-الأمريكي-لتقليص-اعتراض-بعض-الهجمات-الإيرانية-1115526782.html

تقرير: نقص الذخائر يدفع الجيش الأمريكي لتقليص اعتراض بعض الهجمات الإيرانية

تقرير: نقص الذخائر يدفع الجيش الأمريكي لتقليص اعتراض بعض الهجمات الإيرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن الجيش الأمريكي بدأ في السماح بمرور بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، في ظل تراجع... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T03:00+0000

2026-07-27T03:00+0000

2026-07-27T03:00+0000

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ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أمريكيين كبار أن القادة العسكريين قرروا عدم اعتراض بعض المقذوفات التي لا تشكل خطرًا مباشرًا على القوات الأمريكية، بهدف الحفاظ على صواريخ الدفاع الجوي التي تتراجع مخزوناتها بوتيرة متسارعة.وأضافت المصادر أن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد العسكريين الأمريكيين أو مواقع انتشارهم لا تزال تُعترض، فيما يُسمح في بعض الحالات بمرور المقذوفات المتجهة إلى مناطق خالية من الأفراد، حتى وإن كانت قد تتسبب في أضرار بالبنية التحتية للقواعد العسكرية.وفي المقابل، نفى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، صحة التقارير التي تحدثت عن استنزاف مخزونات الذخائر الأمريكية، داعيًا إلى عدم تصديق تلك التسريبات، ومعتبرًا أن المسؤولين عن نشرها "يجب أن يكونوا في السجن".وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشعر بقلق متزايد من الوتيرة المرتفعة لاستهلاك الذخائر والأسلحة.وأضافت التقارير أن ترامب أرجأ في اليوم نفسه خططًا لتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران، خشية أن يؤدي التصعيد إلى استنزاف إضافي لمخزونات صواريخ "باتريوت" الاعتراضية وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

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