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من إسقاط المسيرات إلى إخماد الحرائق.. مقاتلة روسية بمهام استثنائية
من إسقاط المسيرات إلى إخماد الحرائق.. مقاتلة روسية بمهام استثنائية
سبوتنيك عربي
مقاتلة روسية تحمل الاسم الرمزي "أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا" التابعة لفيلق المتطوعين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، اختار لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T16:08+0000
2026-08-05T16:08+0000
2026-08-05T16:16+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
фото, ألبومات, صور, روسيا, مكافحة, إخماد حرائق
фото, ألبومات, صور, روسيا, مكافحة, إخماد حرائق
من إسقاط المسيرات إلى إخماد الحرائق.. مقاتلة روسية بمهام استثنائية
16:08 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 16:16 GMT 05.08.2026)
مقاتلة روسية تحمل الاسم الرمزي "أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا" التابعة لفيلق المتطوعين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، اختار لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور لها.
"أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا"
"أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا"
"أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا"
"أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا"
"أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا"
"أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا"
"أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا"
"أومكا" من كتيبة "إيفان كاليتا"