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الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
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https://sarabic.ae/20260806/حفيد-ديغول-المزيد-من-الأوروبيين-يرغبون-في-العيش-بروسيا-بعدما-اختفت-قيم-الأسرة-في-بلدانهم-1115802678.html
حفيد ديغول: المزيد من الأوروبيين يرغبون في العيش بروسيا بعدما اختفت قيم الأسرة في بلدانهم
حفيد ديغول: المزيد من الأوروبيين يرغبون في العيش بروسيا بعدما اختفت قيم الأسرة في بلدانهم
سبوتنيك عربي
كشف حفيد الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، ونائب رئيس لجنة جائزة ليو تولستوي للسلام، بيير ديغول، أن المزيد من الأوروبيين يرغبون في الانتقال إلى روسيا لأنهم... 06.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-06T04:00+0000
2026-08-06T05:02+0000
شارل ديغول
أخبار فرنسا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال ديغول، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "يرغب المزيد والمزيد من الناس في أوروبا، بما في ذلك فرنسا، في الانتقال إلى روسيا... لم يعودوا يجدون مكانًا لأنفسهم في بلادهم، التي فقدت القيم الأخلاقية مثل الأسرة والروحانية والإيمان والسعي وراء المُثل العليا، بما في ذلك في تربية أطفالنا".وفي حديثه عن تربية الأطفال وضمان سلامتهم، أشار ديغول، بأسف، إلى مشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال في فرنسا. وقال ديغول: "تعرض نحو 160 ألف طفل للضرب والاغتصاب والاضطهاد في فرنسا عام 2025. وللأسف، فإن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة نكراء، وتحدث حوادث مروعة كهذه كل أسبوع".وأكد قائلًا: "أعتقد أن الوقت قد حان للشعب الفرنسي، كما للشعب الأوروبي، أن يتحد وينتفض ضد هذه التكنوقراطية التي تخنقنا وتسبب لنا الألم".
https://sarabic.ae/20250423/بيير-ديغول-يحذر-لا-تكرروا-أخطاء-الأمس-1099826058.html
أخبار فرنسا
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شارل ديغول, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
شارل ديغول, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي

حفيد ديغول: المزيد من الأوروبيين يرغبون في العيش بروسيا بعدما اختفت قيم الأسرة في بلدانهم

04:00 GMT 06.08.2026 (تم التحديث: 05:02 GMT 06.08.2026)
© Sputnik بيير ديغول، حفيد شارل ديغول
 بيير ديغول، حفيد شارل ديغول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2026
© Sputnik
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كشف حفيد الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، ونائب رئيس لجنة جائزة ليو تولستوي للسلام، بيير ديغول، أن المزيد من الأوروبيين يرغبون في الانتقال إلى روسيا لأنهم يشعرون بعدم الارتياح في بلدانهم، حيث اختفت القيم الأسرية والروحانية.
وقال ديغول، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "يرغب المزيد والمزيد من الناس في أوروبا، بما في ذلك فرنسا، في الانتقال إلى روسيا... لم يعودوا يجدون مكانًا لأنفسهم في بلادهم، التي فقدت القيم الأخلاقية مثل الأسرة والروحانية والإيمان والسعي وراء المُثل العليا، بما في ذلك في تربية أطفالنا".
بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمس
23 أبريل 2025, 14:34 GMT
وفي حديثه عن تربية الأطفال وضمان سلامتهم، أشار ديغول، بأسف، إلى مشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال في فرنسا.
وقال ديغول: "تعرض نحو 160 ألف طفل للضرب والاغتصاب والاضطهاد في فرنسا عام 2025. وللأسف، فإن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة نكراء، وتحدث حوادث مروعة كهذه كل أسبوع".
ووفقًا لديغول، فإن الإدارات الأوروبية تتستر على هذه الفظائع.
وأكد قائلًا: "أعتقد أن الوقت قد حان للشعب الفرنسي، كما للشعب الأوروبي، أن يتحد وينتفض ضد هذه التكنوقراطية التي تخنقنا وتسبب لنا الألم".
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