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من بين الركام... غزة تستعيد عسلها
من بين الركام... غزة تستعيد عسلها
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لإحدى خلايا النحل في غزة، والتي لا تزال تواصل تربية النحل من سطح مبنى سكني متضرر جراء القصف الإسرائيلي في حي تل... 10.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-10T11:44+0000
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фото, صور, العالم العربي
من بين الركام... غزة تستعيد عسلها
11:44 GMT 10.08.2026 (تم التحديث: 12:12 GMT 10.08.2026)
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لإحدى خلايا النحل في غزة، والتي لا تزال تواصل تربية النحل من سطح مبنى سكني متضرر جراء القصف الإسرائيلي في حي تل الهوى بقطاع غزة.
© AP Photo / Jehad Alshrafi
يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية "الضبّة" بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026.
يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية "الضبّة" بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026.
© AP Photo / Jehad Alshrafi
صورة جوية لمزرعة النحل العائلية "الضبّة" في غزة.
صورة جوية لمزرعة النحل العائلية "الضبّة" في غزة.
© AP Photo / Jehad Alshrafi
صورة تظهر تعاون عائلة فلسطينية في غزة على استخراج النحل من المنحلة المنزلية.
صورة تظهر تعاون عائلة فلسطينية في غزة على استخراج النحل من المنحلة المنزلية.
© AP Photo / Jehad Alshrafi
أحد أفراد النحالين يقوم باستخراج النحل من المنحلة العائلية في غزة في مشهد يظهر حجم الدمار الذي حل بالمنطقة.
أحد أفراد النحالين يقوم باستخراج النحل من المنحلة العائلية في غزة في مشهد يظهر حجم الدمار الذي حل بالمنطقة.
© AP Photo / Jehad Alshrafi
صورة لعينة من النحل أثناء عملية استخراج العسل في غزة.
صورة لعينة من النحل أثناء عملية استخراج العسل في غزة.
© AP Photo / Jehad Alshrafi
يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية "الضبّة" بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026.
يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية "الضبّة" بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026.
© REUTERS JNA via ZUMA Press Wire/Mohammed M Skaik
توثق هذه الصورة عمل إبراهيم ناجي الضبّة، 49 عامًا، رئيس جمعية غزة التعاونية للنحالين، الذي يواصل تربية النحل مع أبنائه من سطح مبنى سكني متضرر في حي تل الهوى.
توثق هذه الصورة عمل إبراهيم ناجي الضبّة، 49 عامًا، رئيس جمعية غزة التعاونية للنحالين، الذي يواصل تربية النحل مع أبنائه من سطح مبنى سكني متضرر في حي تل الهوى.