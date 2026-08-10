من بين الركام... غزة تستعيد عسلها

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06:00 GMT
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صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تعافي الاقتصاد السوري يبدأ من الزراعة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:33 GMT
12 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
محمد صلاح يفاجئ الجميع! لماذا اختار طرابزون سبور؟.. أسرار الصفقة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مبادرة "فوق الـ 40“ هل تُغير النظرة التقليدية للتوظيف في مصر
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
11:20 GMT
29 د
خطوط التماس
قرطاج: واحدة من أعظم القوى البحرية والتجارية التي عرفها العالم القديم
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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12 د
ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمهد اتفاق الدفاع المشترك السعودي التركي الباكستاني لمنظومة أمنية جديدة بالمنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتفاق قريب بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز... ونتنياهو يوافق على إعادة إعمار شرق رفح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صدى الجذور وعزف العصر: حكاية الكلاسيكية اللبنانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسبانيا في فخ التدخل العسكري بين أزمة السيادة ومساءلة حقوق الإنسان
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
صدى الجذور وعزف العصر: حكاية الكلاسيكية اللبنانية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تحذر من ان تفشي "إيبولا" في الكونغو يتجاوز جهود الاحتواء
12:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
100 دولار.. لماذا يفضل السوريون البقاء في لبنان؟ خبير يوضح
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
روسيا وقطر.. دور متنام في سوق الغاز العالمي وتحديات أمن الطاقة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الجهوزية القصوى في اليمن: تصعيد شامل أم مناورة سياسية؟ خبير يجيب
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https://sarabic.ae/20260810/1115910656.html
من بين الركام... غزة تستعيد عسلها
من بين الركام... غزة تستعيد عسلها
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لإحدى خلايا النحل في غزة، والتي لا تزال تواصل تربية النحل من سطح مبنى سكني متضرر جراء القصف الإسرائيلي في حي تل... 10.08.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم العربي
фото, صور, العالم العربي

من بين الركام... غزة تستعيد عسلها

11:44 GMT 10.08.2026 (تم التحديث: 12:12 GMT 10.08.2026)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لإحدى خلايا النحل في غزة، والتي لا تزال تواصل تربية النحل من سطح مبنى سكني متضرر جراء القصف الإسرائيلي في حي تل الهوى بقطاع غزة.
© AP Photo / Jehad Alshrafi

يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية "الضبّة" بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026.

يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية &quot;الضبّة&quot; بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026. - سبوتنيك عربي
1/7
© AP Photo / Jehad Alshrafi

يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية "الضبّة" بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة جوية لمزرعة النحل العائلية "الضبّة" في غزة.

صورة جوية لمزرعة النحل العائلية &quot;الضبّة&quot; في غزة. - سبوتنيك عربي
2/7
© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة جوية لمزرعة النحل العائلية "الضبّة" في غزة.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة تظهر تعاون عائلة فلسطينية في غزة على استخراج النحل من المنحلة المنزلية.

صورة تظهر تعاون عائلة فلسطينية في غزة على استخراج النحل من المنحلة المنزلية. - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة تظهر تعاون عائلة فلسطينية في غزة على استخراج النحل من المنحلة المنزلية.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

أحد أفراد النحالين يقوم باستخراج النحل من المنحلة العائلية في غزة في مشهد يظهر حجم الدمار الذي حل بالمنطقة.

أحد أفراد النحالين يقوم باستخراج النحل من المنحلة العائلية في غزة في مشهد يظهر حجم الدمار الذي حل بالمنطقة. - سبوتنيك عربي
4/7
© AP Photo / Jehad Alshrafi

أحد أفراد النحالين يقوم باستخراج النحل من المنحلة العائلية في غزة في مشهد يظهر حجم الدمار الذي حل بالمنطقة.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة لعينة من النحل أثناء عملية استخراج العسل في غزة.

صورة لعينة من النحل أثناء عملية استخراج العسل في غزة. - سبوتنيك عربي
5/7
© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة لعينة من النحل أثناء عملية استخراج العسل في غزة.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية "الضبّة" بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026.

يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية &quot;الضبّة&quot; بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026. - سبوتنيك عربي
6/7
© AP Photo / Jehad Alshrafi

يقوم نحالون فلسطينيون نازحون بجني العسل من خلية النحل في مزرعة النحل العائلية "الضبّة" بمدينة غزة، يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026.

© REUTERS JNA via ZUMA Press Wire/Mohammed M Skaik

توثق هذه الصورة عمل إبراهيم ناجي الضبّة، 49 عامًا، رئيس جمعية غزة التعاونية للنحالين، الذي يواصل تربية النحل مع أبنائه من سطح مبنى سكني متضرر في حي تل الهوى.

توثق هذه الصورة عمل إبراهيم ناجي الضبّة، 49 عامًا، رئيس جمعية غزة التعاونية للنحالين، الذي يواصل تربية النحل مع أبنائه من سطح مبنى سكني متضرر في حي تل الهوى. - سبوتنيك عربي
7/7
© REUTERS JNA via ZUMA Press Wire/Mohammed M Skaik

توثق هذه الصورة عمل إبراهيم ناجي الضبّة، 49 عامًا، رئيس جمعية غزة التعاونية للنحالين، الذي يواصل تربية النحل مع أبنائه من سطح مبنى سكني متضرر في حي تل الهوى.

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