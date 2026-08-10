إعصار "دولفين" يضرب الصين... صور من قلب العاصفة

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الإنسان والثقافة
صدى الجذور وعزف العصر: حكاية الكلاسيكية اللبنانية
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
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12:03 GMT
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مرايا العلوم
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100 دولار.. لماذا يفضل السوريون البقاء في لبنان؟ خبير يوضح
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روسيا والعالم العربي
روسيا وقطر.. دور متنام في سوق الغاز العالمي وتحديات أمن الطاقة
18:00 GMT
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شؤون عسكرية
الجهوزية القصوى في اليمن: تصعيد شامل أم مناورة سياسية؟ خبير يجيب
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
الجريمة الرقمية تدخل الاقتصاد من بابه العريض... في لبنان: لماذا يعترض الصيادون على قانون الصيد البحري الجديد؟
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57 د
بين بيروت والقاهرة
إيطاليا تحجز مقعداً في صفوف جنوب لبنان... اتفاقية الدفاع المشترك تثير قلق إسرائيل، فما هو موقف مصر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
صدى الحياة
أزمة البحر الميت: إرث طبيعي عالمي يواجه الموت البطيء
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تحذر من ان تفشي "إيبولا" في الكونغو يتجاوز جهود الاحتواء
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل السعادة وصفة جاهزة؟
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عرب بوينت بودكاست
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الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
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لبنان يسدل الستار على الموسم الكروي.. وعرش إنفانتينو تحت التهديد
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مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
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29 د
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البرنامج المسائي
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صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
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إعصار "دولفين" يضرب الصين... صور من قلب العاصفة
إعصار "دولفين" يضرب الصين... صور من قلب العاصفة
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها لإعصار دولفين، في يويتشينغ، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين،... 10.08.2026, سبوتنيك عربي
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фото, ألبوم, صور, الصين
фото, ألبوم, صور, الصين

إعصار "دولفين" يضرب الصين... صور من قلب العاصفة

16:13 GMT 10.08.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها لإعصار دولفين، في يويتشينغ، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، أغسطس/آب 2026.
© REUTERS cnsphoto

ناس يقفون بجوار أمواج عاتية تتلاطم على واجهة بحرية مع اقتراب إعصار دولفين، في مقاطعة سانمن، تايتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.

ناس يقفون بجوار أمواج عاتية تتلاطم على واجهة بحرية مع اقتراب إعصار دولفين، في مقاطعة سانمن، تايتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز. - سبوتنيك عربي
1/11
© REUTERS cnsphoto

ناس يقفون بجوار أمواج عاتية تتلاطم على واجهة بحرية مع اقتراب إعصار دولفين، في مقاطعة سانمن، تايتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.

© REUTERS cnsphoto

أحد السكان يخوض مياه الفيضانات في مجمع سكني عقب هطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار دولفين، في شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.

أحد السكان يخوض مياه الفيضانات في مجمع سكني عقب هطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار دولفين، في شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز. - سبوتنيك عربي
2/11
© REUTERS cnsphoto

أحد السكان يخوض مياه الفيضانات في مجمع سكني عقب هطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار دولفين، في شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.

© REUTERS Go Nakamura

تظهر طاولات تسجيل الوصول فارغة بعد إلغاء الرحلات الجوية في مطار هونغتشياو الدولي قبيل وصول إعصار دولفين إلى شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز/غو ناكامورا.

تظهر طاولات تسجيل الوصول فارغة بعد إلغاء الرحلات الجوية في مطار هونغتشياو الدولي قبيل وصول إعصار دولفين إلى شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز/غو ناكامورا. - سبوتنيك عربي
3/11
© REUTERS Go Nakamura

تظهر طاولات تسجيل الوصول فارغة بعد إلغاء الرحلات الجوية في مطار هونغتشياو الدولي قبيل وصول إعصار دولفين إلى شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز/غو ناكامورا.

© REUTERS SOCIAL MEDIA

صورة مركبة من لقطات ثابتة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر شاحنة تنقلب بفعل الرياح العاتية لحظة وصول إعصار دولفين إلى اليابسة، في ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. مواقع التواصل الاجتماعي/عبر رويترز.

صورة مركبة من لقطات ثابتة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر شاحنة تنقلب بفعل الرياح العاتية لحظة وصول إعصار دولفين إلى اليابسة، في ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. مواقع التواصل الاجتماعي/عبر رويترز. - سبوتنيك عربي
4/11
© REUTERS SOCIAL MEDIA

صورة مركبة من لقطات ثابتة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر شاحنة تنقلب بفعل الرياح العاتية لحظة وصول إعصار دولفين إلى اليابسة، في ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. مواقع التواصل الاجتماعي/عبر رويترز.

© REUTERS cnsphoto

ناس يستريحون بعد نقلهم إلى ملجأ مؤقت في مدرسة متوسطة مع اقتراب إعصار دولفين، في يويتشينغ، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، 9 أغسطس/آب 2026. (صورة من وكالة رويترز).

 ناس يستريحون بعد نقلهم إلى ملجأ مؤقت في مدرسة متوسطة مع اقتراب إعصار دولفين، في يويتشينغ، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، 9 أغسطس/آب 2026. (صورة من وكالة رويترز). - سبوتنيك عربي
5/11
© REUTERS cnsphoto

ناس يستريحون بعد نقلهم إلى ملجأ مؤقت في مدرسة متوسطة مع اقتراب إعصار دولفين، في يويتشينغ، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، 9 أغسطس/آب 2026. (صورة من وكالة رويترز).

© REUTERS cnsphoto

تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار أمواجًا عاتية تتلاطم على ساحل هوانغتشي، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.

تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار أمواجًا عاتية تتلاطم على ساحل هوانغتشي، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز. - سبوتنيك عربي
6/11
© REUTERS cnsphoto

تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار أمواجًا عاتية تتلاطم على ساحل هوانغتشي، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.

© REUTERS Go Nakamura

عامل يُحمّل سيارة معطلة على شاحنة نقل سيارات في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).

عامل يُحمّل سيارة معطلة على شاحنة نقل سيارات في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا). - سبوتنيك عربي
7/11
© REUTERS Go Nakamura

عامل يُحمّل سيارة معطلة على شاحنة نقل سيارات في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).

© REUTERS cnsphoto

تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار سفنًا راسية في ميناء هوانغتشي الوطني المركزي للصيد، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، بتاريخ ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.

تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار سفنًا راسية في ميناء هوانغتشي الوطني المركزي للصيد، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، بتاريخ ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز. - سبوتنيك عربي
8/11
© REUTERS cnsphoto

تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار سفنًا راسية في ميناء هوانغتشي الوطني المركزي للصيد، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، بتاريخ ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.

© REUTERS Go Nakamura

أشخاص يجلسون على أريكة في غرفة غمرتها المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).

 أشخاص يجلسون على أريكة في غرفة غمرتها المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا). - سبوتنيك عربي
9/11
© REUTERS Go Nakamura

أشخاص يجلسون على أريكة في غرفة غمرتها المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).

© REUTERS Go Nakamura

عمال ينظفون شارعًا بعد مرور إعصار دولفين عبر شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).

عمال ينظفون شارعًا بعد مرور إعصار دولفين عبر شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا). - سبوتنيك عربي
10/11
© REUTERS Go Nakamura

عمال ينظفون شارعًا بعد مرور إعصار دولفين عبر شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).

© REUTERS Go Nakamura

أشخاص يخوضون في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، 10 أغسطس 2026. رويترز/جو ناكامورا.

أشخاص يخوضون في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، 10 أغسطس 2026. رويترز/جو ناكامورا. - سبوتنيك عربي
11/11
© REUTERS Go Nakamura

أشخاص يخوضون في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، 10 أغسطس 2026. رويترز/جو ناكامورا.

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