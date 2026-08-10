إعصار "دولفين" يضرب الصين... صور من قلب العاصفة

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ناس يستريحون بعد نقلهم إلى ملجأ مؤقت في مدرسة متوسطة مع اقتراب إعصار دولفين، في يويتشينغ، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، 9 أغسطس/آب 2026. (صورة من وكالة رويترز).