إعصار "دولفين" يضرب الصين... صور من قلب العاصفة

ناس يقفون بجوار أمواج عاتية تتلاطم على واجهة بحرية مع اقتراب إعصار دولفين، في مقاطعة سانمن، تايتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.
ناس يقفون بجوار أمواج عاتية تتلاطم على واجهة بحرية مع اقتراب إعصار دولفين، في مقاطعة سانمن، تايتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.
أحد السكان يخوض مياه الفيضانات في مجمع سكني عقب هطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار دولفين، في شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.
أحد السكان يخوض مياه الفيضانات في مجمع سكني عقب هطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار دولفين، في شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.
تظهر طاولات تسجيل الوصول فارغة بعد إلغاء الرحلات الجوية في مطار هونغتشياو الدولي قبيل وصول إعصار دولفين إلى شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز/غو ناكامورا.
تظهر طاولات تسجيل الوصول فارغة بعد إلغاء الرحلات الجوية في مطار هونغتشياو الدولي قبيل وصول إعصار دولفين إلى شنغهاي، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز/غو ناكامورا.
صورة مركبة من لقطات ثابتة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر شاحنة تنقلب بفعل الرياح العاتية لحظة وصول إعصار دولفين إلى اليابسة، في ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. مواقع التواصل الاجتماعي/عبر رويترز.
صورة مركبة من لقطات ثابتة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر شاحنة تنقلب بفعل الرياح العاتية لحظة وصول إعصار دولفين إلى اليابسة، في ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، ٩ أغسطس/آب ٢٠٢٦. مواقع التواصل الاجتماعي/عبر رويترز.
ناس يستريحون بعد نقلهم إلى ملجأ مؤقت في مدرسة متوسطة مع اقتراب إعصار دولفين، في يويتشينغ، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، 9 أغسطس/آب 2026. (صورة من وكالة رويترز).
ناس يستريحون بعد نقلهم إلى ملجأ مؤقت في مدرسة متوسطة مع اقتراب إعصار دولفين، في يويتشينغ، ونتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، 9 أغسطس/آب 2026. (صورة من وكالة رويترز).
تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار أمواجًا عاتية تتلاطم على ساحل هوانغتشي، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.
تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار أمواجًا عاتية تتلاطم على ساحل هوانغتشي، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.
عامل يُحمّل سيارة معطلة على شاحنة نقل سيارات في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).
عامل يُحمّل سيارة معطلة على شاحنة نقل سيارات في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).
تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار سفنًا راسية في ميناء هوانغتشي الوطني المركزي للصيد، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، بتاريخ ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.
تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار سفنًا راسية في ميناء هوانغتشي الوطني المركزي للصيد، مع اقتراب إعصار دولفين، في بلدة هوانغتشي بمقاطعة ليانجيانغ، مدينة فوتشو، مقاطعة فوجيان، الصين، بتاريخ ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٦. رويترز.
أشخاص يجلسون على أريكة في غرفة غمرتها المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).
أشخاص يجلسون على أريكة في غرفة غمرتها المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).
عمال ينظفون شارعًا بعد مرور إعصار دولفين عبر شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).
عمال ينظفون شارعًا بعد مرور إعصار دولفين عبر شنغهاي، الصين، بتاريخ ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢٦. (رويترز/جو ناكامورا).
أشخاص يخوضون في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، 10 أغسطس 2026. رويترز/جو ناكامورا.
أشخاص يخوضون في شارع غمرته المياه بعد أن جلب إعصار دولفين أمطارًا غزيرة إلى شنغهاي، الصين، 10 أغسطس 2026. رويترز/جو ناكامورا.