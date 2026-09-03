الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.
متطوع يستقبل الضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي. لعام 2026 بلافتة توجههم إلى موقع الجلسة العامة.
متطوع يستقبل الضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي. لعام 2026 بلافتة توجههم إلى موقع الجلسة العامة.
الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.
الضيوف قبل الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: حسن غول حسن، سفير أفغانستان لدى روسيا.
الضيوف قبل الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: حسن غول حسن، سفير أفغانستان لدى روسيا.
بث الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026.
الضيوف قبل الجلسة العامة: ستيفن سيغال، ممثل ومنتج أفلام وكاتب سيناريو ومخرج؛ الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية والتراث الثقافي والتاريخي المشترك.
الضيوف قبل الجلسة العامة: ستيفن سيغال، ممثل ومنتج أفلام وكاتب سيناريو ومخرج؛ الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية والتراث الثقافي والتاريخي المشترك.
بث الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026.
ضيوف مؤتمر المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026 قبل الجلسة العامة. في الوسط: بيتر زاسلسكي، رئيس مجلس إدارة بنك روزكسيمبانك المساهم.
ضيوف مؤتمر المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026 قبل الجلسة العامة. في الوسط: بيتر زاسلسكي، رئيس مجلس إدارة بنك روزكسيمبانك المساهم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.