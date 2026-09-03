بمشاركة بوتين... الجلسة العامة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026"

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الحدث من سبوتنيك
المفقودون في غزة... أرقام صادمة ومصير مجهول
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
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البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
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من الملعب
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مساحة حرة
من المضمار إلى ساحات الإغاثة.. رياضيوو غزة يواجهون الدمار بالأمل
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روسيا والعالم العربي
الضبعة.. عندما تتحول الشراكة المصرية الروسية إلى مشروع متكامل للمياه والتنمية
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ملفات ساخنة
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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بلا قيود
خبير: وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا في الاتجار بالبشر في سوريا
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لقاء سبوتنيك
اتفاق لجنة 4+4 الليبية وقدرته على حل الأزمة وإنهاء الإنقسام الليبي
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مرايا العلوم
هل تهدد التغيرات المناخية بتكرار كارثة نيبال
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الحدث من سبوتنيك
جزيرة لارك الإيرانية... ما هي أهميتها الاستراتيجية؟
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الحدث من سبوتنيك
أسعار القرطاسية والكتب تحتاج إلى قرض مصرفي في لبنان... كيف يستقبل الأهالي العام الدراسي الجديد؟
01:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
ميسي يعلن انتهاء مسيرته الدولية مع الأرجنتين
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موزاييك
ظاهرة "ماكسينغ": أبعادها وتأثيرها على تطوير الذات
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
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الحدث من سبوتنيك
في أميركا...أسعار الديزل تقترب من أعلى مستوياتها، فما هي التداعيات؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
صدمة جديدة للغرب.. الأمم المتحدة تقرر إلزام الدول بتعويض ضحايا تجارة الرق في أفريقيا
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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بمشاركة بوتين... الجلسة العامة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026"
بمشاركة بوتين... الجلسة العامة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026"
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للجلسة العامة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026". 03.09.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, العالم
фото, صور, روسيا, العالم

بمشاركة بوتين... الجلسة العامة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026"

12:34 GMT 03.09.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للجلسة العامة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026".
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

متطوع يستقبل الضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي. لعام 2026 بلافتة توجههم إلى موقع الجلسة العامة.

متطوع يستقبل الضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي. لعام 2026 بلافتة توجههم إلى موقع الجلسة العامة. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور

متطوع يستقبل الضيوف في المنتدى الاقتصادي الشرقي. لعام 2026 بلافتة توجههم إلى موقع الجلسة العامة.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.

الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

الضيوف قبل الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: حسن غول حسن، سفير أفغانستان لدى روسيا.

الضيوف قبل الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: حسن غول حسن، سفير أفغانستان لدى روسيا. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
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الضيوف قبل الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: حسن غول حسن، سفير أفغانستان لدى روسيا.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

بث الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026.

بث الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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بث الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

الضيوف قبل الجلسة العامة: ستيفن سيغال، ممثل ومنتج أفلام وكاتب سيناريو ومخرج؛ الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية والتراث الثقافي والتاريخي المشترك.

الضيوف قبل الجلسة العامة: ستيفن سيغال، ممثل ومنتج أفلام وكاتب سيناريو ومخرج؛ الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية والتراث الثقافي والتاريخي المشترك. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

الضيوف قبل الجلسة العامة: ستيفن سيغال، ممثل ومنتج أفلام وكاتب سيناريو ومخرج؛ الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية والتراث الثقافي والتاريخي المشترك.

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

بث الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026.

بث الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
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بث الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2026.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

ضيوف مؤتمر المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026 قبل الجلسة العامة. في الوسط: بيتر زاسلسكي، رئيس مجلس إدارة بنك روزكسيمبانك المساهم.

ضيوف مؤتمر المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026 قبل الجلسة العامة. في الوسط: بيتر زاسلسكي، رئيس مجلس إدارة بنك روزكسيمبانك المساهم. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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ضيوف مؤتمر المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026 قبل الجلسة العامة. في الوسط: بيتر زاسلسكي، رئيس مجلس إدارة بنك روزكسيمبانك المساهم.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي.

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