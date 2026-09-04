الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عارضة أزياء تعرض تصميمًا من مجموعة المصمم الليتواني يوري خلال أسبوع الموضة في فيلنيوس في قصر الدوقات الكبار في فيلنيوس، ليتوانيا، الأربعاء 2 سبتمبر 2026.
عارضة أزياء تعرض تصميمًا من مجموعة المصمم الليتواني يوري خلال أسبوع الموضة في فيلنيوس في قصر الدوقات الكبار في فيلنيوس، ليتوانيا، الأربعاء 2 سبتمبر 2026.
يظهر القمر بدراً كاملاً خلف مبنى سكني منهار تضرر جراء زلازل 24 يونيو/حزيران، بعد خسوف قمري، في لا غوايرا، فنزويلا، 28 أغسطس/آب 2026.
يظهر القمر بدراً كاملاً خلف مبنى سكني منهار تضرر جراء زلازل 24 يونيو/حزيران، بعد خسوف قمري، في لا غوايرا، فنزويلا، 28 أغسطس/آب 2026.
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة تصوير مشتركة مع رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون ورؤساء الوفود المدعوة إلى اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في بيشكيك.
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة تصوير مشتركة مع رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون ورؤساء الوفود المدعوة إلى اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في بيشكيك.
يقوم السكان بسحب حبل انزلاقي تم تركيبه حديثاً لمساعدة الناس على التنقل عبر نهر تريشولي في أعقاب الفيضانات المفاجئة في بيدور في مقاطعة نواكوت النيبالية، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.
يقوم السكان بسحب حبل انزلاقي تم تركيبه حديثاً لمساعدة الناس على التنقل عبر نهر تريشولي في أعقاب الفيضانات المفاجئة في بيدور في مقاطعة نواكوت النيبالية، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.
رجل يمر بجوار رفات التوراجيين بعد إخراجها من حجرة الدفن خلال طقوس "مانيني"، وهي طقوس توراجية تقوم فيها العائلات باستخراج جثامين موتاها وتنظيفها وتكفينها تكريمًا لهم، في بانغالا، شمال توراجا، مقاطعة سولاويزي الجنوبية، إندونيسيا، 29 أغسطس/آب 2026.
رجل يمر بجوار رفات التوراجيين بعد إخراجها من حجرة الدفن خلال طقوس "مانيني"، وهي طقوس توراجية تقوم فيها العائلات باستخراج جثامين موتاها وتنظيفها وتكفينها تكريمًا لهم، في بانغالا، شمال توراجا، مقاطعة سولاويزي الجنوبية، إندونيسيا، 29 أغسطس/آب 2026.
يعبر سائق دراجة نارية خط السكة الحديدية مع وصول قطار ركاب إلى محطة مؤقتة في مستوطنة كيبرا، بنيروبي، كينيا، 28 أغسطس/آب 2026
يعبر سائق دراجة نارية خط السكة الحديدية مع وصول قطار ركاب إلى محطة مؤقتة في مستوطنة كيبرا، بنيروبي، كينيا، 28 أغسطس/آب 2026
تظهر يوجينيا سيلفا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/أيلول 2026.
تظهر يوجينيا سيلفا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/أيلول 2026.
نساء ينتظرن موكب جنازة جماعي لضحايا سقطوا جراء قصف صاروخي أمريكي استهدف منزلاً كان يُقام فيه حفل زفاف في مدينة كوهستاك جنوب إيران، وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026.
نساء ينتظرن موكب جنازة جماعي لضحايا سقطوا جراء قصف صاروخي أمريكي استهدف منزلاً كان يُقام فيه حفل زفاف في مدينة كوهستاك جنوب إيران، وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026.
وصل الرئيس دونالد ترامب إلى فعالية لتقديم وسام الشرف الفضائي من الكونغرس لأفراد طاقم مهمة أرتميس 2، يوم الجمعة 28 أغسطس/آب 2026، في مركز جونسون للفضاء في هيوستن.
وصل الرئيس دونالد ترامب إلى فعالية لتقديم وسام الشرف الفضائي من الكونغرس لأفراد طاقم مهمة أرتميس 2، يوم الجمعة 28 أغسطس/آب 2026، في مركز جونسون للفضاء في هيوستن.
يؤدي فنانون عروضًا على ظهور الخيل خلال دورة الألعاب العالمية السادسة للبدو الرحل، وهي فعالية رياضية ثقافية وعرقية دولية، في مضيق كيرتشين، بمنطقة إيسيك كول، قيرغيزستان، في 2 سبتمبر/أيلول 2026.
يؤدي فنانون عروضًا على ظهور الخيل خلال دورة الألعاب العالمية السادسة للبدو الرحل، وهي فعالية رياضية ثقافية وعرقية دولية، في مضيق كيرتشين، بمنطقة إيسيك كول، قيرغيزستان، في 2 سبتمبر/أيلول 2026.
شخص يستمتع بحمام شمس بينما يشارك آخرون في جلسة تصوير خلال طقس دافئ في حديقة واشنطن سكوير بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 30 أغسطس/آب 2026.
شخص يستمتع بحمام شمس بينما يشارك آخرون في جلسة تصوير خلال طقس دافئ في حديقة واشنطن سكوير بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 30 أغسطس/آب 2026.
مسافرون عالقون ينتظرون مع أمتعتهم بعد تعطل رحلاتهم الجوية بسبب إضراب عمال مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، كينيا، 30 أغسطس/آب 2026.
مسافرون عالقون ينتظرون مع أمتعتهم بعد تعطل رحلاتهم الجوية بسبب إضراب عمال مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، كينيا، 30 أغسطس/آب 2026.
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حفل استقبال رسمي خلال زيارة دولة إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، في 31 أغسطس/آب 2026.
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حفل استقبال رسمي خلال زيارة دولة إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، في 31 أغسطس/آب 2026.