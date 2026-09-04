الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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رجل يمر بجوار رفات التوراجيين بعد إخراجها من حجرة الدفن خلال طقوس "مانيني"، وهي طقوس توراجية تقوم فيها العائلات باستخراج جثامين موتاها وتنظيفها وتكفينها تكريمًا لهم، في بانغالا، شمال توراجا، مقاطعة سولاويزي الجنوبية، إندونيسيا، 29 أغسطس/آب 2026.