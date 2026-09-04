الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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الحدث من سبوتنيك
جزيرة لارك الإيرانية... ما هي أهميتها الاستراتيجية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أسعار القرطاسية والكتب تحتاج إلى قرض مصرفي في لبنان... كيف يستقبل الأهالي العام الدراسي الجديد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ميسي يعلن انتهاء مسيرته الدولية مع الأرجنتين
08:30 GMT
29 د
موزاييك
ظاهرة "ماكسينغ": أبعادها وتأثيرها على تطوير الذات
09:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
09:15 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
في أميركا...أسعار الديزل تقترب من أعلى مستوياتها، فما هي التداعيات؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
صدمة جديدة للغرب.. الأمم المتحدة تقرر إلزام الدول بتعويض ضحايا تجارة الرق في أفريقيا
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
هل توجد فرص حقيقية لتسوية الأزمة الأوكرانية؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصر والصين.. شراكة متصاعدة في الاقتصاد والدفاع والتكنولوجيا
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين تعليم بلا حدود أم منهاج بلا هوية.. كيف نضمن العدالة التعليمية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
اختبار الذكاء الاصطناعي عن السيطرة في إسرائيل وواشنطن تشدد الخناق الاقتصادي على إيران... ماذا في التفاصيل؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
في أميركا...أسعار الديزل تقترب من أعلى مستوياتها، فما هي التداعيات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين تعليم بلا حدود أم منهاج بلا هوية.. كيف نضمن العدالة التعليمية؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الأهلي المصري يؤمن نجومه.. أزمة الزمالك وبيزيرا.. والهلال يعيد بناء هجومه بإبعاد بنزيمة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
بين بيروت وموسكو
رسائل ومواقف روسيّة حاسمة من قمة شنغهاي الى مؤتمر الشرق الإقتصادي… هل تعجز واشنطن عن حسم الصراع مع طهران؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دور الاتحاد السوفياتي في تأهيل الكوادر الاكاديمية في دول عالم الجنوب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
صدمة جديدة للغرب.. الأمم المتحدة تقرر إلزام الدول بتعويض ضحايا تجارة الرق في أفريقيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
التحالف البحري الدفاعي.. قراءة في الأبعاد الاستراتيجية وفرص النجاح أمام التحديات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترقب لمشاهدة الأهرامات من السماء عبر منطاد
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 04.09.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

11:46 GMT 04.09.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

عارضة أزياء تعرض تصميمًا من مجموعة المصمم الليتواني يوري خلال أسبوع الموضة في فيلنيوس في قصر الدوقات الكبار في فيلنيوس، ليتوانيا، الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

عارضة أزياء تعرض تصميمًا من مجموعة المصمم الليتواني يوري خلال أسبوع الموضة في فيلنيوس في قصر الدوقات الكبار في فيلنيوس، ليتوانيا، الأربعاء 2 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
1/13
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

عارضة أزياء تعرض تصميمًا من مجموعة المصمم الليتواني يوري خلال أسبوع الموضة في فيلنيوس في قصر الدوقات الكبار في فيلنيوس، ليتوانيا، الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

© REUTERS Gaby Oraa

يظهر القمر بدراً كاملاً خلف مبنى سكني منهار تضرر جراء زلازل 24 يونيو/حزيران، بعد خسوف قمري، في لا غوايرا، فنزويلا، 28 أغسطس/آب 2026.

يظهر القمر بدراً كاملاً خلف مبنى سكني منهار تضرر جراء زلازل 24 يونيو/حزيران، بعد خسوف قمري، في لا غوايرا، فنزويلا، 28 أغسطس/آب 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Gaby Oraa

يظهر القمر بدراً كاملاً خلف مبنى سكني منهار تضرر جراء زلازل 24 يونيو/حزيران، بعد خسوف قمري، في لا غوايرا، فنزويلا، 28 أغسطس/آب 2026.

© Sputnik . POOL/Petr Kovalev / الانتقال إلى بنك الصور

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة تصوير مشتركة مع رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون ورؤساء الوفود المدعوة إلى اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في بيشكيك.

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة تصوير مشتركة مع رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة &quot;شنغهاي&quot; للتعاون ورؤساء الوفود المدعوة إلى اجتماع &quot;منظمة شنغهاي للتعاون بلس&quot; في بيشكيك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . POOL/Petr Kovalev
/
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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة تصوير مشتركة مع رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون ورؤساء الوفود المدعوة إلى اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في بيشكيك.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

يقوم السكان بسحب حبل انزلاقي تم تركيبه حديثاً لمساعدة الناس على التنقل عبر نهر تريشولي في أعقاب الفيضانات المفاجئة في بيدور في مقاطعة نواكوت النيبالية، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

يقوم السكان بسحب حبل انزلاقي تم تركيبه حديثاً لمساعدة الناس على التنقل عبر نهر تريشولي في أعقاب الفيضانات المفاجئة في بيدور في مقاطعة نواكوت النيبالية، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

يقوم السكان بسحب حبل انزلاقي تم تركيبه حديثاً لمساعدة الناس على التنقل عبر نهر تريشولي في أعقاب الفيضانات المفاجئة في بيدور في مقاطعة نواكوت النيبالية، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

© REUTERS Hariandi Hafid

رجل يمر بجوار رفات التوراجيين بعد إخراجها من حجرة الدفن خلال طقوس "مانيني"، وهي طقوس توراجية تقوم فيها العائلات باستخراج جثامين موتاها وتنظيفها وتكفينها تكريمًا لهم، في بانغالا، شمال توراجا، مقاطعة سولاويزي الجنوبية، إندونيسيا، 29 أغسطس/آب 2026.

رجل يمر بجوار رفات التوراجيين بعد إخراجها من حجرة الدفن خلال طقوس &quot;مانيني&quot;، وهي طقوس توراجية تقوم فيها العائلات باستخراج جثامين موتاها وتنظيفها وتكفينها تكريمًا لهم، في بانغالا، شمال توراجا، مقاطعة سولاويزي الجنوبية، إندونيسيا، 29 أغسطس/آب 2026. - سبوتنيك عربي
5/13
© REUTERS Hariandi Hafid

رجل يمر بجوار رفات التوراجيين بعد إخراجها من حجرة الدفن خلال طقوس "مانيني"، وهي طقوس توراجية تقوم فيها العائلات باستخراج جثامين موتاها وتنظيفها وتكفينها تكريمًا لهم، في بانغالا، شمال توراجا، مقاطعة سولاويزي الجنوبية، إندونيسيا، 29 أغسطس/آب 2026.

© REUTERS Thomas Mukoya

يعبر سائق دراجة نارية خط السكة الحديدية مع وصول قطار ركاب إلى محطة مؤقتة في مستوطنة كيبرا، بنيروبي، كينيا، 28 أغسطس/آب 2026

يعبر سائق دراجة نارية خط السكة الحديدية مع وصول قطار ركاب إلى محطة مؤقتة في مستوطنة كيبرا، بنيروبي، كينيا، 28 أغسطس/آب 2026 - سبوتنيك عربي
6/13
© REUTERS Thomas Mukoya

يعبر سائق دراجة نارية خط السكة الحديدية مع وصول قطار ركاب إلى محطة مؤقتة في مستوطنة كيبرا، بنيروبي، كينيا، 28 أغسطس/آب 2026

© REUTERS Yves Herman

تظهر يوجينيا سيلفا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/أيلول 2026.

تظهر يوجينيا سيلفا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Yves Herman

تظهر يوجينيا سيلفا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/أيلول 2026.

© AP Photo / ISNA/Razieh Poudat

نساء ينتظرن موكب جنازة جماعي لضحايا سقطوا جراء قصف صاروخي أمريكي استهدف منزلاً كان يُقام فيه حفل زفاف في مدينة كوهستاك جنوب إيران، وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026.

نساء ينتظرن موكب جنازة جماعي لضحايا سقطوا جراء قصف صاروخي أمريكي استهدف منزلاً كان يُقام فيه حفل زفاف في مدينة كوهستاك جنوب إيران، وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / ISNA/Razieh Poudat

نساء ينتظرن موكب جنازة جماعي لضحايا سقطوا جراء قصف صاروخي أمريكي استهدف منزلاً كان يُقام فيه حفل زفاف في مدينة كوهستاك جنوب إيران، وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2026.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

وصل الرئيس دونالد ترامب إلى فعالية لتقديم وسام الشرف الفضائي من الكونغرس لأفراد طاقم مهمة أرتميس 2، يوم الجمعة 28 أغسطس/آب 2026، في مركز جونسون للفضاء في هيوستن.

وصل الرئيس دونالد ترامب إلى فعالية لتقديم وسام الشرف الفضائي من الكونغرس لأفراد طاقم مهمة أرتميس 2، يوم الجمعة 28 أغسطس/آب 2026، في مركز جونسون للفضاء في هيوستن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark Schiefelbein

وصل الرئيس دونالد ترامب إلى فعالية لتقديم وسام الشرف الفضائي من الكونغرس لأفراد طاقم مهمة أرتميس 2، يوم الجمعة 28 أغسطس/آب 2026، في مركز جونسون للفضاء في هيوستن.

© REUTERS Pavel Mikheyev

يؤدي فنانون عروضًا على ظهور الخيل خلال دورة الألعاب العالمية السادسة للبدو الرحل، وهي فعالية رياضية ثقافية وعرقية دولية، في مضيق كيرتشين، بمنطقة إيسيك كول، قيرغيزستان، في 2 سبتمبر/أيلول 2026.

يؤدي فنانون عروضًا على ظهور الخيل خلال دورة الألعاب العالمية السادسة للبدو الرحل، وهي فعالية رياضية ثقافية وعرقية دولية، في مضيق كيرتشين، بمنطقة إيسيك كول، قيرغيزستان، في 2 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
10/13
© REUTERS Pavel Mikheyev

يؤدي فنانون عروضًا على ظهور الخيل خلال دورة الألعاب العالمية السادسة للبدو الرحل، وهي فعالية رياضية ثقافية وعرقية دولية، في مضيق كيرتشين، بمنطقة إيسيك كول، قيرغيزستان، في 2 سبتمبر/أيلول 2026.

© REUTERS Adam Gray

شخص يستمتع بحمام شمس بينما يشارك آخرون في جلسة تصوير خلال طقس دافئ في حديقة واشنطن سكوير بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 30 أغسطس/آب 2026.

شخص يستمتع بحمام شمس بينما يشارك آخرون في جلسة تصوير خلال طقس دافئ في حديقة واشنطن سكوير بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 30 أغسطس/آب 2026. - سبوتنيك عربي
11/13
© REUTERS Adam Gray

شخص يستمتع بحمام شمس بينما يشارك آخرون في جلسة تصوير خلال طقس دافئ في حديقة واشنطن سكوير بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 30 أغسطس/آب 2026.

© REUTERS Monicah Mwangi

مسافرون عالقون ينتظرون مع أمتعتهم بعد تعطل رحلاتهم الجوية بسبب إضراب عمال مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، كينيا، 30 أغسطس/آب 2026.

مسافرون عالقون ينتظرون مع أمتعتهم بعد تعطل رحلاتهم الجوية بسبب إضراب عمال مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، كينيا، 30 أغسطس/آب 2026. - سبوتنيك عربي
12/13
© REUTERS Monicah Mwangi

مسافرون عالقون ينتظرون مع أمتعتهم بعد تعطل رحلاتهم الجوية بسبب إضراب عمال مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، كينيا، 30 أغسطس/آب 2026.

© REUTERS Pavel Mikheyev

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حفل استقبال رسمي خلال زيارة دولة إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، في 31 أغسطس/آب 2026.

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حفل استقبال رسمي خلال زيارة دولة إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، في 31 أغسطس/آب 2026. - سبوتنيك عربي
13/13
© REUTERS Pavel Mikheyev

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حفل استقبال رسمي خلال زيارة دولة إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، في 31 أغسطس/آب 2026.

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