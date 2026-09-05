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بوتين يوعز بوقف الضربات على كييف لـ3 أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي
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بين بيروت وموسكو
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01:30 GMT
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من الملعب
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ماذا يريد جيل الفا
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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دور الاتحاد السوفياتي في تأهيل الكوادر الاكاديمية في دول عالم الجنوب
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أبرز إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي
أبرز إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق أبرز إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي. 05.09.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أبرز إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي

11:50 GMT 05.09.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق أبرز إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي.
© REUTERS Yara Nardi

بيانكا بالتي، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026

بيانكا بالتي، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026 - سبوتنيك عربي
1/9
© REUTERS Yara Nardi

بيانكا بالتي، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026

© AP Photo / Invision/Alessandra Tarantino

سام روكويل (يسار)، وليزلي بيب، يقفان أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء لعرض فيلم "وايلد هورس ناين"، خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026

سام روكويل (يسار)، وليزلي بيب، يقفان أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء لعرض فيلم &quot;وايلد هورس ناين&quot;، خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Invision/Alessandra Tarantino

سام روكويل (يسار)، وليزلي بيب، يقفان أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء لعرض فيلم "وايلد هورس ناين"، خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026

© REUTERS Yara Nardi

حضرت الممثلة كلير فوي، إحدى بطلات فيلم "Ink"، عرض الفيلم ومشت على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2026

حضرت الممثلة كلير فوي، إحدى بطلات فيلم &quot;Ink&quot;، عرض الفيلم ومشت على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2026 - سبوتنيك عربي
3/9
© REUTERS Yara Nardi

حضرت الممثلة كلير فوي، إحدى بطلات فيلم "Ink"، عرض الفيلم ومشت على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2026

© REUTERS Yara Nardi

تظهر الممثلة باركر بوزي، على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم "وايلد هورس ناين" المشارك في المسابقة الرسمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا، 3 سبتمبر 2026

تظهر الممثلة باركر بوزي، على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم &quot;وايلد هورس ناين&quot; المشارك في المسابقة الرسمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا، 3 سبتمبر 2026 - سبوتنيك عربي
4/9
© REUTERS Yara Nardi

تظهر الممثلة باركر بوزي، على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم "وايلد هورس ناين" المشارك في المسابقة الرسمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا، 3 سبتمبر 2026

© AP Photo / Invision/Alessandra Tarantino

تاتيانا كورساكوفا، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم "Ink"، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026

تاتيانا كورساكوفا، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم &quot;Ink&quot;، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Invision/Alessandra Tarantino

تاتيانا كورساكوفا، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم "Ink"، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026

© REUTERS Yves Herman

ماديسين ريان، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026

ماديسين ريان، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026 - سبوتنيك عربي
6/9
© REUTERS Yves Herman

ماديسين ريان، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026

© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

ستيلا ماكسويل، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم "Ink" خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026

ستيلا ماكسويل، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم &quot;Ink&quot; خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

ستيلا ماكسويل، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم "Ink" خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026

© REUTERS Yara Nardi

مارياكارلا بوسكونو، تتألق على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم "الحصان الجامح التاسع" المشارك في المسابقة الرسمية، ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا

مارياكارلا بوسكونو، تتألق على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم &quot;الحصان الجامح التاسع&quot; المشارك في المسابقة الرسمية، ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا - سبوتنيك عربي
8/9
© REUTERS Yara Nardi

مارياكارلا بوسكونو، تتألق على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم "الحصان الجامح التاسع" المشارك في المسابقة الرسمية، ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا

© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

روني مارا (يسار)، وكيت مارا، تتخذان وضعية تصوير أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "باكينغ فاستارد"، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026

روني مارا (يسار)، وكيت مارا، تتخذان وضعية تصوير أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم &quot;باكينغ فاستارد&quot;، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 - سبوتنيك عربي
9/9
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

روني مارا (يسار)، وكيت مارا، تتخذان وضعية تصوير أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "باكينغ فاستارد"، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026

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