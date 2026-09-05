أبرز إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي

© REUTERS Yara Nardi

حضرت الممثلة كلير فوي، إحدى بطلات فيلم "Ink"، عرض الفيلم ومشت على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2026