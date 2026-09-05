أبرز إطلالات النجمات في مهرجان البندقية السينمائي

بيانكا بالتي، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026
بيانكا بالتي، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026
سام روكويل (يسار)، وليزلي بيب، يقفان أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء لعرض فيلم "وايلد هورس ناين"، خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026
سام روكويل (يسار)، وليزلي بيب، يقفان أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء لعرض فيلم "وايلد هورس ناين"، خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026
حضرت الممثلة كلير فوي، إحدى بطلات فيلم "Ink"، عرض الفيلم ومشت على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2026
حضرت الممثلة كلير فوي، إحدى بطلات فيلم "Ink"، عرض الفيلم ومشت على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2026
تظهر الممثلة باركر بوزي، على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم "وايلد هورس ناين" المشارك في المسابقة الرسمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا، 3 سبتمبر 2026
تظهر الممثلة باركر بوزي، على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم "وايلد هورس ناين" المشارك في المسابقة الرسمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا، 3 سبتمبر 2026
تاتيانا كورساكوفا، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم "Ink"، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
تاتيانا كورساكوفا، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم "Ink"، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
ماديسين ريان، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026
ماديسين ريان، تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، في مدينة البندقية بإيطاليا، 2 سبتمبر 2026
ستيلا ماكسويل، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم "Ink" خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
ستيلا ماكسويل، تتخذ وضعية تصوير أمام المصورين في حفل الافتتاح وعلى السجادة الحمراء لفيلم "Ink" خلال الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026
مارياكارلا بوسكونو، تتألق على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم "الحصان الجامح التاسع" المشارك في المسابقة الرسمية، ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا
مارياكارلا بوسكونو، تتألق على السجادة الحمراء، خلال وصولها لحضور عرض فيلم "الحصان الجامح التاسع" المشارك في المسابقة الرسمية، ضمن فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في مدينة البندقية بإيطاليا
روني مارا (يسار)، وكيت مارا، تتخذان وضعية تصوير أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "باكينغ فاستارد"، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026
روني مارا (يسار)، وكيت مارا، تتخذان وضعية تصوير أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "باكينغ فاستارد"، خلال فعاليات الدورة الـ83 لمهرجان البندقية السينمائي في مدينة البندقية بإيطاليا، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026