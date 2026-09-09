بيونغ يانغ تحتفل بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
من حدود المغرب وإسبانيا إلى شواطئ غزة... هل تتسع المواجهة حول الحدود والحصار؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
أسرى لبنان لدى إسرائيل وتحالف بغداد ودمشق.. هل تُعيد واشنطن ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
النيجر في بيان رسمي تتهم فرنسا بالوقوف خلف محاولة تمرد عسكري وباريس تنفي
09:03 GMT
30 د
موزاييك
رجل إسعاف حديث الشارع في مصر بسبب موقف بطولي
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
"فيفا" يؤكد ترشّح جياني إنفانتينو لولاية جديدة... كيف تُقرأ هذه الخطوة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
ثورة في عالم التعاقدات قبيل انطلاق موسم كرة القدم اللبنانية
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ترقب لمشاهدة الأهرامات من السماء عبر منطاد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل تهدد التغيرات المناخية بتكرار كارثة نيبال
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: السعودية تنسق مع القوة الروسية على الجانبين السياسي والاقتصادي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
معرض الطيران الدولي ينطلق في مصر بمشاركة روسية ضخمة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تعثر وركود.. أزمة العقارات في مصر تنفجر والرئيس يتدخل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
فيفا يؤكد ترشّح جياني إنفانتينو لولاية جديدة... كيف تُقرأ هذه الخطوة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
المغرب تعود إلى توقيت "غرينيتش"... ماذا في أسباب تحوّل أنهار العالم إلى "مناطق ميتة"؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ثورة في عالم التعاقدات قبيل انطلاق موسم كرة القدم اللبنانية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تعثر وركود.. أزمة العقارات في مصر تنفجر والرئيس يتدخل
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
المعاش التقاعدي في لبنان بدل تعويض نهاية الخدمة... هل يدخل حيّز التنفيذ؟ وهل من جديد على صعيد التشريع؟
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
هل السعادة وصفة جاهزة؟
16:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
مسؤولة ليبية: المجلس الأعلى للدولة لم يشارك في "4+4" وهو مرفوض
17:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
أطباء بلا حدود تحذر من أن خفض التمويل الدولي قد يؤدى إلى انهيار النظام الصحي في السودان
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تهدد الروبوتات البشرية الرياضيين وعمال المصانع
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260909/1116785681.html
بيونغ يانغ تحتفل بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية
بيونغ يانغ تحتفل بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور بمناسبة ذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية 09.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-09T12:56+0000
2026-09-09T12:56+0000
وسائط متعددة
صور
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/09/1116785851_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec94e749932626beb3a08c7037151917.jpg
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/09/1116785851_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_a9e1a030875b72aac855734cbd903593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, كوريا الشمالية
фото, صور, كوريا الشمالية

بيونغ يانغ تحتفل بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية

12:56 GMT 09.09.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور بمناسبة ذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية
© AP Photo / Cha Song Hoالاحتفالات بمناسبة بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ
الاحتفالات بمناسبة بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي
1/9
© AP Photo / Cha Song Ho
الاحتفالات بمناسبة بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ
© AP Photo / Cha Song Hoمواطن من بيونغ يانغ يمشي في شارع الحي المركزي في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. (صورة أسوشيتد برس/تشا سونغ هو)
احتفالات بمناسبة الذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Cha Song Ho
مواطن من بيونغ يانغ يمشي في شارع الحي المركزي في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. (صورة أسوشيتد برس/تشا سونغ هو)
© AP Photo / Jon Chol Jinسكان بيونغ يانغ يلقون التحيه لصور قادة كوريا الشمالية الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في الحي المركزي من بيونغ يانغ الديمقراطية الشعبية
سكان بيونغ يانغ يلقون التحيه لصور قادة كوريا الشمالية الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في الحي المركزي من بيونغ يانغ الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Jon Chol Jin
سكان بيونغ يانغ يلقون التحيه لصور قادة كوريا الشمالية الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في الحي المركزي من بيونغ يانغ الديمقراطية الشعبية
© AP Photo / Cha Song Hoموكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
موكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Cha Song Ho
موكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Cha Song Hoيجتمع ضباط كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
يجتمع ضباط كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Cha Song Ho
يجتمع ضباط كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Jon Chol Jinموكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
موكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Jon Chol Jin
موكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Cha Song Hoيحضر الناس موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
يحضر الناس موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Cha Song Ho
يحضر الناس موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Jon Chol Jinموكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Jon Chol Jin
موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Cha Song Hoموكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، - سبوتنيك عربي
9/9
© AP Photo / Cha Song Ho
موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала