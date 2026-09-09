بيونغ يانغ تحتفل بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية

© AP Photo / Cha Song Hoالاحتفالات بمناسبة بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ
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© AP Photo / Cha Song Ho
الاحتفالات بمناسبة بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ
© AP Photo / Cha Song Hoمواطن من بيونغ يانغ يمشي في شارع الحي المركزي في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. (صورة أسوشيتد برس/تشا سونغ هو)
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© AP Photo / Cha Song Ho
مواطن من بيونغ يانغ يمشي في شارع الحي المركزي في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. (صورة أسوشيتد برس/تشا سونغ هو)
© AP Photo / Jon Chol Jinسكان بيونغ يانغ يلقون التحيه لصور قادة كوريا الشمالية الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في الحي المركزي من بيونغ يانغ الديمقراطية الشعبية
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© AP Photo / Jon Chol Jin
سكان بيونغ يانغ يلقون التحيه لصور قادة كوريا الشمالية الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في الحي المركزي من بيونغ يانغ الديمقراطية الشعبية
© AP Photo / Cha Song Hoموكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
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© AP Photo / Cha Song Ho
موكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Cha Song Hoيجتمع ضباط كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
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© AP Photo / Cha Song Ho
يجتمع ضباط كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Jon Chol Jinموكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
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© AP Photo / Jon Chol Jin
موكب وحفل مسائي بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Cha Song Hoيحضر الناس موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
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© AP Photo / Cha Song Ho
يحضر الناس موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Jon Chol Jinموكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
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© AP Photo / Jon Chol Jin
موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
© AP Photo / Cha Song Hoموكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،
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© AP Photo / Cha Song Ho
موكب وحفل مسائي بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ،