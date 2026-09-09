بيونغ يانغ تحتفل بالذكرى الـ78 لتأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية

© AP Photo / Cha Song Ho مواطن من بيونغ يانغ يمشي في شارع الحي المركزي في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. (صورة أسوشيتد برس/تشا سونغ هو)